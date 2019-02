Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccf7d1a9-8ade-4380-93b0-00b39d6f2770","c_author":"","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190218_Kisebb_csoda_hogy_ez_a_palyamunkas_el_tudott_ugrani_a_120szal_szaguldo_bob_elol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccf7d1a9-8ade-4380-93b0-00b39d6f2770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c0196c-fded-46d0-9969-e3c97b43ee79","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Kisebb_csoda_hogy_ez_a_palyamunkas_el_tudott_ugrani_a_120szal_szaguldo_bob_elol","timestamp":"2019. február. 18. 15:19","title":"Kisebb csoda, hogy ez a pályamunkás el tudott ugrani a 120-szal száguldó bob elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megváltozott az olimpiai érmesek támogatásának rendszere, ez megnövelte a költségeket is.","shortLead":"Megváltozott az olimpiai érmesek támogatásának rendszere, ez megnövelte a költségeket is.","id":"20190218_Ketszer_annyit_koltenek_az_olimpiai_eletjaradekokra_mint_tavalyig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56160e7b-7992-499d-9738-ef19697bc99d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Ketszer_annyit_koltenek_az_olimpiai_eletjaradekokra_mint_tavalyig","timestamp":"2019. február. 18. 10:04","title":"Kétszer annyit költenek az olimpiai életjáradékokra, mint tavalyig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1297bdf7-5852-4861-ab18-704260644986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarol a neten a kínos helyesírási hiba, amit a két akciózásra készülő képviselő vétett hétfőn, a magas labdát többen is zseniálisan csapták le.","shortLead":"Tarol a neten a kínos helyesírási hiba, amit a két akciózásra készülő képviselő vétett hétfőn, a magas labdát többen is...","id":"20190218_Legjobb_memek_a_sulyos_helyesirasi_bakira","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1297bdf7-5852-4861-ab18-704260644986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9ce736-b9f2-4e6b-bad1-a4954764bb66","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Legjobb_memek_a_sulyos_helyesirasi_bakira","timestamp":"2019. február. 18. 15:06","title":"\"Kunhalmi megint nekiszaladt az alytónak?\" - máris mém lett az MSZP helyesírási bakijából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9365a461-52d9-465c-b74a-f8d8f95c51c2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Nem elég, hogy nemrég összeomlott a kriptovaluta árfolyama, a bankok egyre gyakrabban nem hajtják végre a szükséges tranzakciókat.","shortLead":"Nem elég, hogy nemrég összeomlott a kriptovaluta árfolyama, a bankok egyre gyakrabban nem hajtják végre a szükséges...","id":"201907__bitcoin__bankok__penzmosas__vadnyugati_valuta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9365a461-52d9-465c-b74a-f8d8f95c51c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec053cb-1064-4f2c-a8f6-422a9c31c699","keywords":null,"link":"/gazdasag/201907__bitcoin__bankok__penzmosas__vadnyugati_valuta","timestamp":"2019. február. 17. 12:30","title":"Kötélidegekre van szüksége annak, aki mostanában bitcoinnal üzletel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8a1f23-ebe8-4d01-8bc8-fc51d25fb678","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iráni állami televízió azért tiltotta le a bajor sztárcsapat és az Augsburg pénteki összecsapásának közvetítését, mert a meccsen női bíró fújta a sípot.","shortLead":"Az iráni állami televízió azért tiltotta le a bajor sztárcsapat és az Augsburg pénteki összecsapásának közvetítését...","id":"20190217_Kiderult_hogy_miert_tiltottak_le_a_Bayern_meccsenek_kozvetiteset_Iranban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f8a1f23-ebe8-4d01-8bc8-fc51d25fb678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b4f474-4663-4f68-920b-6a792093f7ca","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Kiderult_hogy_miert_tiltottak_le_a_Bayern_meccsenek_kozvetiteset_Iranban","timestamp":"2019. február. 17. 10:36","title":"Kiderült, hogy miért tiltották le a Bayern meccsének közvetítését Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bbacbe-e9eb-41d7-8dec-6ee1e4e0f18c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És most nagyon szeretne visszatérni Alabamába.","shortLead":"És most nagyon szeretne visszatérni Alabamába.","id":"20190218_Felreertette_a_hitet_ezert_csatlakozott_az_Iszlam_Allamhoz_egy_amerikai_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2bbacbe-e9eb-41d7-8dec-6ee1e4e0f18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd262748-e023-4d78-9470-ebfeaeeada6a","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Felreertette_a_hitet_ezert_csatlakozott_az_Iszlam_Allamhoz_egy_amerikai_no","timestamp":"2019. február. 18. 09:37","title":"Félreértette a hitét, ezért csatlakozott az Iszlám Államhoz egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Március 4-től Christopher Mattheisen lesz a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója.","shortLead":"Március 4-től Christopher Mattheisen lesz a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója.","id":"20190218_A_Magyar_Telekom_egykori_vezeret_neveztek_ki_a_Microsoft_Magyarorszag_elere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bc63b1-4b42-441e-b19f-a4ace9335adc","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_A_Magyar_Telekom_egykori_vezeret_neveztek_ki_a_Microsoft_Magyarorszag_elere","timestamp":"2019. február. 18. 12:08","title":"A Magyar Telekom egykori vezérét nevezték ki a Microsoft Magyarország élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1a9097-f284-4554-a594-758934b30c5c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos megosztottság és nehéz gazdasági feltételek közepette eltérően emlékeztek meg Líbiában a Moammer Kadhafi hatalmának megdöntéséhez és meggyilkolásához vezető tüntetések elindulásának nyolcadik évfordulójáról. ","shortLead":"Súlyos megosztottság és nehéz gazdasági feltételek közepette eltérően emlékeztek meg Líbiában a Moammer Kadhafi...","id":"20190217_Nyolc_eve_kezdodott_a_Kadhafiera_vege_Libiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b1a9097-f284-4554-a594-758934b30c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c798362e-93c0-408f-9242-7669b6175349","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Nyolc_eve_kezdodott_a_Kadhafiera_vege_Libiaban","timestamp":"2019. február. 17. 20:00","title":"Nyolc éve kezdődött a Kadhafi-éra vége Líbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]