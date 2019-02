Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc47dc1c-10de-4e9b-b3e7-635d6c88adbc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkompaktból nemcsak benzines-, hanem takarékos dízel változat is érkezett. ","shortLead":"A sportkompaktból nemcsak benzines-, hanem takarékos dízel változat is érkezett. ","id":"20190218_hivatalos_itt_a_280_loeros_uj_ford_focus_st","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc47dc1c-10de-4e9b-b3e7-635d6c88adbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e294d4c7-0226-4fd4-95f8-07abe051cb3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_hivatalos_itt_a_280_loeros_uj_ford_focus_st","timestamp":"2019. február. 18. 12:32","title":"Hivatalos: itt a 280 lóerős új Ford Focus ST","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ujjakon eljátszott örömóda, küzdés Szakács Árpáddal, irodalmi ügynökségek létrehozása és meg nem támadási szerződés Bayer Zsolttal - interjút adott a 24.hu-nak Demeter Szilárd.\r

","shortLead":"Ujjakon eljátszott örömóda, küzdés Szakács Árpáddal, irodalmi ügynökségek létrehozása és meg nem támadási szerződés...","id":"20190218_A_PIM_uj_fonoke_A_magyar_irok_unalmasak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fbe238-c5ae-4422-8f13-9324653fdd59","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_A_PIM_uj_fonoke_A_magyar_irok_unalmasak","timestamp":"2019. február. 18. 13:54","title":"A PIM új főnöke: \"A magyar írók unalmasak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5516ed68-3f8e-42c6-be82-7879bdb8aeac","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A döntő végleges mezőnye plágiumvád miatt nem állt még össze.","shortLead":"A döntő végleges mezőnye plágiumvád miatt nem állt még össze.","id":"20190216_Papai_Joci_nyerte_A_Dal_masodik_elodontojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5516ed68-3f8e-42c6-be82-7879bdb8aeac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f98465-c529-42e2-9b1d-6f8e6ba2cd01","keywords":null,"link":"/kultura/20190216_Papai_Joci_nyerte_A_Dal_masodik_elodontojet","timestamp":"2019. február. 16. 21:49","title":"Pápai Joci nyerte A Dal második elődöntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fa1869-5c58-4e05-b7dc-b3ed14d0a804","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A San Franciscó-i színházban pánik tört ki, többen megsérültek.","shortLead":"A San Franciscó-i színházban pánik tört ki, többen megsérültek.","id":"20190217_Egy_nezo_pont_akkor_kapott_szivrohamot_amikor_a_szinpadon_lelottek_a_Hamilton_foszereplojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24fa1869-5c58-4e05-b7dc-b3ed14d0a804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981ef5a3-dc28-4b1b-b607-d70bbd40a38a","keywords":null,"link":"/elet/20190217_Egy_nezo_pont_akkor_kapott_szivrohamot_amikor_a_szinpadon_lelottek_a_Hamilton_foszereplojet","timestamp":"2019. február. 17. 12:23","title":"Egy néző pont akkor kapott szívrohamot, amikor a színpadon lelőtték a Hamilton főszereplőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea974d3-fef9-4a12-8015-2d40f4170757","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ma éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre a E-felvételin keresztül.","shortLead":"Ma éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre a E-felvételin keresztül.","id":"20190217_Meg_jelentkezhet_egyetemre_de_nem_art_sietni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ea974d3-fef9-4a12-8015-2d40f4170757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0263ef4-287c-4652-a00d-eb81c31adbc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Meg_jelentkezhet_egyetemre_de_nem_art_sietni","timestamp":"2019. február. 17. 08:42","title":"Még jelentkezhet egyetemre, de nem árt sietni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069","c_author":"G. Azt nem látni, hogy az utcán egységet hirdetők mit akarnának tenni Orbán sikere ellen.","shortLead":"Egy puccskísérlet után statáriális bíróság ítélkezik, nem a puccsistákon szórakoznak fennhangon öltönyös urak...","id":"20190217_Orban_Viktor_strategiat_hirdetett_csak_az_ellenzek_nem_vette_meg_eszre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4a4e2b-1339-4551-9c04-1b514b81979d","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Orban_Viktor_strategiat_hirdetett_csak_az_ellenzek_nem_vette_meg_eszre","timestamp":"2019. február. 17. 17:30","title":"Orbán eldöntötte, hogyan töri le az ellenállást kiáltó ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A felkészült tanároknak négy fontos szerepet kell betölteniük: ezek a motiválás, a felszabadítás, az elvárás és az önállósítás - vallja a neves oktatási szakember, Ken Robinson.","shortLead":"A felkészült tanároknak négy fontos szerepet kell betölteniük: ezek a motiválás, a felszabadítás, az elvárás és...","id":"20190217_egy_jo_tanar_feladatai_robinson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee2928e-897e-4745-85d0-db9567131529","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190217_egy_jo_tanar_feladatai_robinson","timestamp":"2019. február. 17. 19:15","title":"Ezek lennének egy jó tanár feladatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291f5eaf-0d06-455a-9721-011f95bc25ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Lesodródott az úttestről és az út menti árokba hajtott egy gépkocsi Fejér megyében, a Szápár és Bakonycsernye közötti úton.\r

","shortLead":"Lesodródott az úttestről és az út menti árokba hajtott egy gépkocsi Fejér megyében, a Szápár és Bakonycsernye közötti...","id":"20190217_baleset_szapar_bakonycsernye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=291f5eaf-0d06-455a-9721-011f95bc25ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4de695f-8284-4ce9-b5a2-3029d057ddab","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190217_baleset_szapar_bakonycsernye","timestamp":"2019. február. 17. 08:14","title":"Kirepült egy balesetező autóból egy fiatal lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]