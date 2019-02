Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd8e8f63-6ba0-491d-9ff3-870315e20660","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új, saját fejlesztésű és manőverező robotrepülőgépek indítására is alkalmas tengeralattjárót mutatott be vasárnap az iráni haditengerészet.

","shortLead":"Új, saját fejlesztésű és manőverező robotrepülőgépek indítására is alkalmas tengeralattjárót mutatott be vasárnap...","id":"20190217_Uj_tengeralattjarot_mutatott_be_az_irani_haditengereszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd8e8f63-6ba0-491d-9ff3-870315e20660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcff2aa5-23c8-4284-abc0-10a5a5675845","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Uj_tengeralattjarot_mutatott_be_az_irani_haditengereszet","timestamp":"2019. február. 17. 15:40","title":"Új tengeralattjárót mutatott be az iráni haditengerészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291f5eaf-0d06-455a-9721-011f95bc25ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Lesodródott az úttestről és az út menti árokba hajtott egy gépkocsi Fejér megyében, a Szápár és Bakonycsernye közötti úton.\r

\r

","shortLead":"Lesodródott az úttestről és az út menti árokba hajtott egy gépkocsi Fejér megyében, a Szápár és Bakonycsernye közötti...","id":"20190217_baleset_szapar_bakonycsernye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=291f5eaf-0d06-455a-9721-011f95bc25ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4de695f-8284-4ce9-b5a2-3029d057ddab","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190217_baleset_szapar_bakonycsernye","timestamp":"2019. február. 17. 08:14","title":"Kirepült egy balesetező autóból egy fiatal lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3a4e91-aacf-4293-811b-dd0ef2197923","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb zagytározó térségéből evakuálta biztonsági okokból az embereket a Vale SA brazil bányászati vállalat szombaton, miután szakemberek attól tartanak, hogy további gátszakadások történhetnek a január végi, becslések szerint mintegy 300 ember halálával járó gátszakadás után.","shortLead":"Újabb zagytározó térségéből evakuálta biztonsági okokból az embereket a Vale SA brazil bányászati vállalat szombaton...","id":"20190217_Ujabb_katasztrofa_fenyeget_Zagytarozo_kozelebol_evakualtak_embereket_Braziliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed3a4e91-aacf-4293-811b-dd0ef2197923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b35906-1b11-4468-9014-4b766ef86759","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Ujabb_katasztrofa_fenyeget_Zagytarozo_kozelebol_evakualtak_embereket_Braziliaban","timestamp":"2019. február. 17. 08:17","title":"Újabb katasztrófa fenyeget? Zagytározó közeléből evakuáltak embereket Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc31cfcd-f567-4ace-a697-25bafdeb96bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben nem lesz majd olyan négyzetmillimétere a hongkongi börtönöknek, ahová a rabok el tudnának bújni.","shortLead":"A jövőben nem lesz majd olyan négyzetmillimétere a hongkongi börtönöknek, ahová a rabok el tudnának bújni.","id":"20190216_okosborton_rab_robot_megfigyeles_nyomkoveto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc31cfcd-f567-4ace-a697-25bafdeb96bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8640fb9-4297-4b9a-b584-2d37f7f52a01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_okosborton_rab_robot_megfigyeles_nyomkoveto","timestamp":"2019. február. 16. 17:03","title":"Okosbörtönt tesztel Hongkong, és ez nagyon rossz hír a bűnözőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d6a252-493b-47da-aca0-e80bbaf33a7e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), a világ legnagyobb szerződéses félvezetőgyártója rontotta folyó negyedévi bevételére vonatkozó előrejelzését, mert az egyik üzemében le kellett állítania a termelést kémiai szennyeződés miatt.","shortLead":"A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), a világ legnagyobb szerződéses félvezetőgyártója rontotta folyó...","id":"20190217_Bajban_a_vilag_legnagyobb_szerzodeses_felvezetogyartoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62d6a252-493b-47da-aca0-e80bbaf33a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649fa140-ce4d-4e6d-8e7d-a89a7daefe81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_Bajban_a_vilag_legnagyobb_szerzodeses_felvezetogyartoja","timestamp":"2019. február. 17. 14:01","title":"Bajban a világ legnagyobb szerződéses félvezetőgyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c56435-fb1f-4d9e-a6d4-4538c9688b4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélhetően az erősen kopott felfestés miatt.","shortLead":"Vélhetően az erősen kopott felfestés miatt.","id":"20190216_gyalogatkelo_zebra_gaolas_atkelozaszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53c56435-fb1f-4d9e-a6d4-4538c9688b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9692bb-cda1-4c6c-8641-27a1aed9af22","keywords":null,"link":"/cegauto/20190216_gyalogatkelo_zebra_gaolas_atkelozaszlo","timestamp":"2019. február. 16. 12:06","title":"Zebrán ütötték el a képviselőt és kislányát a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bbacbe-e9eb-41d7-8dec-6ee1e4e0f18c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És most nagyon szeretne visszatérni Alabamába.","shortLead":"És most nagyon szeretne visszatérni Alabamába.","id":"20190218_Felreertette_a_hitet_ezert_csatlakozott_az_Iszlam_Allamhoz_egy_amerikai_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2bbacbe-e9eb-41d7-8dec-6ee1e4e0f18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd262748-e023-4d78-9470-ebfeaeeada6a","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Felreertette_a_hitet_ezert_csatlakozott_az_Iszlam_Allamhoz_egy_amerikai_no","timestamp":"2019. február. 18. 09:37","title":"Félreértette a hitét, ezért csatlakozott az Iszlám Államhoz egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub Híradójában több hasonló esetről számol be Pécsről.","shortLead":"Az RTL Klub Híradójában több hasonló esetről számol be Pécsről.","id":"20190216_Kessel_fenyegettek_diakokat_egy_pecsi_iskola_udvaran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8706cf60-566e-4a40-bc83-317717f882d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Kessel_fenyegettek_diakokat_egy_pecsi_iskola_udvaran","timestamp":"2019. február. 16. 17:58","title":"Késsel fenyegettek diákokat egy pécsi iskola udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]