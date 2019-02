Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Január 1-je óta az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem megállapításakor nem kell bevételként figyelembe venni az ingatlan használatával összefüggő, bérlőre áthárított díjat, jellemzően a közüzemi szolgáltatások díját - hívja fel a figyelmet az adóhatóság. 2019. február. 18. 18:44 Változtak az lakáskiadásra vonatkozó adószabályok

Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. 2019. február. 17. 12:00 Ez történt: megmérték, és vannak mobilok, melyek 10x annyira sugároznak, mint a többi A rapper Majkával is szeretné újra felvenni a kapcsolatot. 2019. február. 18. 07:12 Hét új dalt írt Curtis az elvonón

A tilosban járó társaságot a helyi rendfenntartók kapcsolták le. A csoport tagjai motoros szánnal cserkészték be a vadakat és lelőttek egy őzet. Csakhogy erre nem volt engedélyük. 2019. február. 17. 11:28 A rendőr és a helyi képviselő együtt ment orvvadászatra Baskíriában

Az Egyesült Államok nem fogja megvédeni azokat, akik őrá hagyatkoznak - figyelmeztette az ország északi részének jelentős hányadát ellenőrző kurd erőket vasárnap Bassár el-Aszad szíriai elnök. 2019. február. 17. 17:04 Aszad: „az amerikaiak csak zsebre teszik önöket"

A washingtoni kormány kérésére jelölte Nobel-békedíjra Donald Trump amerikai elnököt Abe Sindzó japán miniszterelnök tavaly ősszel - jelentette az Aszahi Sinbun című japán napilap vasárnap. 2019. február. 17. 09:26 Donald Trump kérte Donald Trump Nobel-békedíjra jelölését?

Pont ott vannak földjei a fideszes polgármesternek, ahova az ipari parkot tervezték, több száz milliót kaszálhat vele. ","shortLead":"Pont ott vannak földjei a fideszes polgármesternek, ahova az ipari parkot tervezték, több száz milliót kaszálhat vele. 2019. február. 18. 09:05 Jól jár a szigetszentmiklósi polgármester a városba tervezett új ipari parkkal

A közelmúltban két kínai cég is bejelentett olyan minimalista okostelefont, amelyen nincsenek nyílások és fizikai gombok. A Meizu most az Indiegogón gyűjti telefonjára az előrendeléseket, megkérdőjelezhető sikerrel. 2019. február. 17. 14:03 Befuccsolhat „a jövő mobilja", nem igazán csapnak le rá az emberek