Az európai országoknak nagyobb erőfeszítéseket kellene tenniük az iráni atomprogramról kötött megállapodás megmentéséért - mondta az iszlám köztársaság külügyminisztere vasárnap az 55. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián (MSC). Európának kéne megmentenie az Iránnal kötött nukleáris megállapodást?

A Microsoft csütörtökön tette elérhetővé a tesztelők számára a Windows 2020 tavaszára ígért frissítőcsomagjának béta verzióját. Vannak, akik már használhatják a 2020-as Windowst

Az illető Tiszaszentimre külterületén, egy szántóföldön esett a kitört traktorkerék alá. A rendőrök szabadították ki a traktorkerék alá szorult férfit A felmérésből az is kiderül: jól taktikázik a Fidesz, ha szeretne bennmaradni az Európai Néppártban.","shortLead":"Legalábbis az Európai Parlament mandátumbecslése szerint. Legalábbis az Európai Parlament mandátumbecslése szerint. A felmérésből az is kiderül: jól taktikázik a Fidesz, ha szeretne bennmaradni az Európai Néppártban. EP-választások: nem jön össze a kétharmad a Fidesznek

Az LG Electronics mobilokért és televíziókért felelős vezetője, Brian Kwon a napokban a sajtónak beszélt arról, hogyan áll a cég a hajlítható kijelzős okostelefonokhoz. Érdekes kijelentést tett az LG, mi lesz így az összehajtható kijelzős okostelefonnal? Állami cégeknél már érdeklődtek a 400 órás túlórakeretről, magáncégnél azonban eddig nem jártak. Miután a vezetés nem tárgyalt velük, azt ígérték, visszatérnek.","shortLead":"Folytatódott a túlóratörvény miatti ellenzéki tiltakozás: most az esztergomi Suzuki-gyárat vették célba. Folytatódott a túlóratörvény miatti ellenzéki tiltakozás: most az esztergomi Suzuki-gyárat vették célba. Állami cégeknél már érdeklődtek a 400 órás túlórakeretről, magáncégnél azonban eddig nem jártak. Miután a vezetés nem tárgyalt velük, azt ígérték, visszatérnek. Az Izraelből hazatérő Orbánt még meglepetés várja, az ellenzék a Suzukinál akciózott

A köztársasági elnök felmentette Bitay Mártont, az új földügyi államtitkár a Pilisi Parkerdő eddigi vezérigazgatója lesz. Elküldték a földügyekért felelős államtitkárt M.","category":"itthon","description":"Egy puccskísérlet után statáriális bíróság ítélkezik, nem a puccsistákon szórakoznak fennhangon öltönyös urak. A 2018-as parlamenti szezon úgy ért véget, hogy Kövér László remegett a dühtől, a tavaszi ülésszak mégis úgy kezdődik, hogy Orbán Viktor nevet az ellenzéken. A kormányfő úgy kalkulál, hogy ha sikerül még egy meccsre becsalnia a széttöredezett pártokat, akkor az EP-választások után magától is megszűnik az ellenállás. Egy puccskísérlet után statáriális bíróság ítélkezik, nem a puccsistákon szórakoznak fennhangon öltönyös urak. A 2018-as parlamenti szezon úgy ért véget, hogy Kövér László remegett a dühtől, a tavaszi ülésszak mégis úgy kezdődik, hogy Orbán Viktor nevet az ellenzéken. A kormányfő úgy kalkulál, hogy ha sikerül még egy meccsre becsalnia a széttöredezett pártokat, akkor az EP-választások után magától is megszűnik az ellenállás. Azt nem látni, hogy az utcán egységet hirdetők mit akarnának tenni Orbán sikere ellen. Orbán eldöntötte, hogyan töri le az ellenállást kiáltó ellenzéket