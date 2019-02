Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"234d017a-9354-4eac-9fbd-63d60b504bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly március 15-i ügyekben hozott döntést a bíróság, ekkor a rendőrség anélkül bírságolt, hogy felszólította volna a demonstrálókat az úttest elhagyására. ","shortLead":"Tavaly március 15-i ügyekben hozott döntést a bíróság, ekkor a rendőrség anélkül bírságolt, hogy felszólította volna...","id":"20190218_Tuntetok_birsagat_engedte_el_a_birosag_jogszerutlen_volt_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=234d017a-9354-4eac-9fbd-63d60b504bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b435e3e2-250c-40e2-8862-a7fd2c92d821","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Tuntetok_birsagat_engedte_el_a_birosag_jogszerutlen_volt_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 18. 13:55","title":"Tüntetők bírságát engedte el a bíróság, jogszerűtlen volt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b37bc2-79a8-4f6f-814c-4fd4ade2b377","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódott a túlóratörvény miatti ellenzéki tiltakozás: most az esztergomi Suzuki-gyárat vették célba. Állami cégeknél már érdeklődtek a 400 órás túlórakeretről, magáncégnél azonban eddig nem jártak. Miután a vezetés nem tárgyalt velük, azt ígérték, visszatérnek.","shortLead":"Folytatódott a túlóratörvény miatti ellenzéki tiltakozás: most az esztergomi Suzuki-gyárat vették célba. Állami...","id":"20190218_ellenzek_orban_tuloratorveny_suzuki_akcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9b37bc2-79a8-4f6f-814c-4fd4ade2b377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bdc5f96-9292-4a41-b168-231a21c85ffc","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_ellenzek_orban_tuloratorveny_suzuki_akcio","timestamp":"2019. február. 18. 19:20","title":"Az Izraelből hazatérő Orbánt még meglepetés várja, az ellenzék a Suzukinál akciózott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f82ebe-3495-49e9-aed8-dad3ebbe082e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ellen tiltakoznak, ahogy Jeremy Corbyn pártelnök kezeli az ország Európai Unióból való kilépésének kérdését, és úgy látják, antiszemitává vált a párt.","shortLead":"Az ellen tiltakoznak, ahogy Jeremy Corbyn pártelnök kezeli az ország Európai Unióból való kilépésének kérdését, és...","id":"20190218_brit_munkaspart_parlamenti_kepviselok_kilepes_brexit_antiszemitizmus_jeremy_corbyn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8f82ebe-3495-49e9-aed8-dad3ebbe082e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af12bda-f428-44b0-b68a-1bd966998b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20190218_brit_munkaspart_parlamenti_kepviselok_kilepes_brexit_antiszemitizmus_jeremy_corbyn","timestamp":"2019. február. 18. 12:03","title":"Szakad a brit Munkáspárt? Hét képviselő lépett ki belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"A nemrégiben újból meghirdetett fix 2,5%-os kamatozást biztosító Növekedési Hitelprogram (NHP) kapcsán az egyik leggyakoribb kérdés, hogy lehet-e belőle ingatlant vásárolni? A Bankmonitor összegyűjtötte, hogy a beruházási célra igénybe vehető hitel milyen feltételekkel fordítható erre. ","shortLead":"A nemrégiben újból meghirdetett fix 2,5%-os kamatozást biztosító Növekedési Hitelprogram (NHP) kapcsán az egyik...","id":"20190218_Tisztaztuk_hogy_lehete_a_Novekedesi_Hitelbol_lakoingatlant_vagy_telket_venni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37713d78-b69f-4b22-b06d-bb6fbd1765de","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_Tisztaztuk_hogy_lehete_a_Novekedesi_Hitelbol_lakoingatlant_vagy_telket_venni","timestamp":"2019. február. 18. 15:32","title":"Tisztáztuk, hogy lehet-e a Növekedési Hitelből lakóingatlant vagy telket venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e592a36-2af3-41bd-9e16-83cb60387c2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eight Sleep matraca mindig olyan hőmérsékletre állítja a fekhelyet, ami biztosan megfelel majd a használójának, így még a meleg nyári hónapok alatt is jót aludhat benne az ember.","shortLead":"Az Eight Sleep matraca mindig olyan hőmérsékletre állítja a fekhelyet, ami biztosan megfelel majd a használójának...","id":"20190218_eight_sleep_pod_okosmatrac_agymatrac_alvas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e592a36-2af3-41bd-9e16-83cb60387c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6865ea91-3f40-4917-b2c3-0cec7d16950e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_eight_sleep_pod_okosmatrac_agymatrac_alvas","timestamp":"2019. február. 18. 15:03","title":"Ennek a matracnak sokan örülnének: ha kell, akkor fűt, ha kell, akkor hűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1a9097-f284-4554-a594-758934b30c5c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos megosztottság és nehéz gazdasági feltételek közepette eltérően emlékeztek meg Líbiában a Moammer Kadhafi hatalmának megdöntéséhez és meggyilkolásához vezető tüntetések elindulásának nyolcadik évfordulójáról. ","shortLead":"Súlyos megosztottság és nehéz gazdasági feltételek közepette eltérően emlékeztek meg Líbiában a Moammer Kadhafi...","id":"20190217_Nyolc_eve_kezdodott_a_Kadhafiera_vege_Libiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b1a9097-f284-4554-a594-758934b30c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c798362e-93c0-408f-9242-7669b6175349","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Nyolc_eve_kezdodott_a_Kadhafiera_vege_Libiaban","timestamp":"2019. február. 17. 20:00","title":"Nyolc éve kezdődött a Kadhafi-éra vége Líbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4407f3a-2f29-4010-9c8f-116eda3ad4e4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legtávolabbi, ősi területeire is eljut a műanyag szemét. ","shortLead":"A világ legtávolabbi, ősi területeire is eljut a műanyag szemét. ","id":"20190218_siralyhojsza_muanyag_adalekanyag_ftalatok_szennyezes_tojas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4407f3a-2f29-4010-9c8f-116eda3ad4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7416eeee-5e3c-48d7-b45e-0c1dc0f75abe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_siralyhojsza_muanyag_adalekanyag_ftalatok_szennyezes_tojas","timestamp":"2019. február. 18. 20:31","title":"Hihetetlen helyről kerültek elő műanyagból származó adalékanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf7d1a9-8ade-4380-93b0-00b39d6f2770","c_author":"","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190218_Kisebb_csoda_hogy_ez_a_palyamunkas_el_tudott_ugrani_a_120szal_szaguldo_bob_elol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccf7d1a9-8ade-4380-93b0-00b39d6f2770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c0196c-fded-46d0-9969-e3c97b43ee79","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Kisebb_csoda_hogy_ez_a_palyamunkas_el_tudott_ugrani_a_120szal_szaguldo_bob_elol","timestamp":"2019. február. 18. 15:19","title":"Kisebb csoda, hogy ez a pályamunkás el tudott ugrani a 120-szal száguldó bob elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]