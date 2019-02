Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67406607-b930-464f-8826-36b2d1fac477","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Senki más nem volt olyan bátor, hogy Hitlert egy megtört, szánalmas emberként játssza el, Bruno Ganznak Oscart kellett volna nyernie ezért az alakításért – panaszolja a diktátor.","shortLead":"Senki más nem volt olyan bátor, hogy Hitlert egy megtört, szánalmas emberként játssza el, Bruno Ganznak Oscart kellett...","id":"20190219_Elkeszult_a_video_Hitler_megtudja_hogy_az_ot_jatszo_Bruno_Ganz_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67406607-b930-464f-8826-36b2d1fac477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3bedb9-aa27-4bb3-9104-b7672435c44b","keywords":null,"link":"/kultura/20190219_Elkeszult_a_video_Hitler_megtudja_hogy_az_ot_jatszo_Bruno_Ganz_meghalt","timestamp":"2019. február. 19. 08:46","title":"Elkészült a videó: Hitler megtudja, hogy az őt játszó Bruno Ganz meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af9b8bb-9b88-45be-a35f-64f50096edcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyárból kirúgtak egy dolgozót, aki szakszervezetet hozott volna létre. ","shortLead":"A gyárból kirúgtak egy dolgozót, aki szakszervezetet hozott volna létre. ","id":"20190218_A_Suzukinal_a_250_oras_tulorakeretet_sem_hasznaljak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7af9b8bb-9b88-45be-a35f-64f50096edcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e005f97-53a9-462b-bfdd-842ee0e4fd36","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_A_Suzukinal_a_250_oras_tulorakeretet_sem_hasznaljak_ki","timestamp":"2019. február. 18. 15:50","title":"A Suzukinál a 250 órás túlórakeretet sem használják ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c1365f-c73c-4769-ab64-5c25bcc07301","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A lengyelek távolmaradása miatt nem jön létre a csúcstalálkozó, de kétoldalú tárgyalásokat azért tartanak. ","shortLead":"A lengyelek távolmaradása miatt nem jön létre a csúcstalálkozó, de kétoldalú tárgyalásokat azért tartanak. ","id":"20190218_Lefujtak_a_V4ek_mai_jeruzsalemi_csucstalalkozojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1c1365f-c73c-4769-ab64-5c25bcc07301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dac5bfb-88f6-40c0-84f4-3525cf3daf19","keywords":null,"link":"/vilag/20190218_Lefujtak_a_V4ek_mai_jeruzsalemi_csucstalalkozojat","timestamp":"2019. február. 18. 12:49","title":"Lefújták a V4-ek mai jeruzsálemi csúcstalálkozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alkotmányos válság felé sodorja Donald Trump az Egyesült Államokat – állítják a per elindítói.","shortLead":"Alkotmányos válság felé sodorja Donald Trump az Egyesült Államokat – állítják a per elindítói.","id":"20190219_Tizenhat_amerikai_allam_perelte_be_a_kormanyt_a_rendkivuli_allapot_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f93b44-9637-44d0-a315-d594facc89de","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_Tizenhat_amerikai_allam_perelte_be_a_kormanyt_a_rendkivuli_allapot_miatt","timestamp":"2019. február. 19. 05:07","title":"Tizenhat amerikai állam perelte be a kormányt a rendkívüli állapot miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3105666e-67ec-4fa0-b902-21e89afc9dee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brit sajtóértesülések szerint három éven belül beszünteti a termelést ottani üzemében a Honda. Az elmúlt hetekben ez a harmadik nagy autógyártó cég, amelyik a Brexitre hivatkozva jelenti be a gyártás leépítését a szigetországban.","shortLead":"Brit sajtóértesülések szerint három éven belül beszünteti a termelést ottani üzemében a Honda. Az elmúlt hetekben...","id":"20190218_honda_nagy_britannia_autogyar_bezaras_brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3105666e-67ec-4fa0-b902-21e89afc9dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b325ce-224d-42bd-8ccf-a879ec8d30db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_honda_nagy_britannia_autogyar_bezaras_brexit","timestamp":"2019. február. 18. 16:37","title":"Ez fájni fog: bezárja angliai üzemét a japán autóóriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289619af-8cfe-4e10-957c-ada33bdee88e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaznak bizonyultak a hétfői sajtóértesülések: a japán autóóriás három éven belül beszünteti a termelést swindoni üzemében. \r

","shortLead":"Igaznak bizonyultak a hétfői sajtóértesülések: a japán autóóriás három éven belül beszünteti a termelést swindoni...","id":"20190219_honda_swindon_anglian_gyar_bezaras_autogyartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=289619af-8cfe-4e10-957c-ada33bdee88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b556d604-298b-4176-9374-aed2ea1dd03d","keywords":null,"link":"/kkv/20190219_honda_swindon_anglian_gyar_bezaras_autogyartas","timestamp":"2019. február. 19. 09:45","title":"Hivatalos: bezárja angliai gyárát a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1a9097-f284-4554-a594-758934b30c5c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos megosztottság és nehéz gazdasági feltételek közepette eltérően emlékeztek meg Líbiában a Moammer Kadhafi hatalmának megdöntéséhez és meggyilkolásához vezető tüntetések elindulásának nyolcadik évfordulójáról. ","shortLead":"Súlyos megosztottság és nehéz gazdasági feltételek közepette eltérően emlékeztek meg Líbiában a Moammer Kadhafi...","id":"20190217_Nyolc_eve_kezdodott_a_Kadhafiera_vege_Libiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b1a9097-f284-4554-a594-758934b30c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c798362e-93c0-408f-9242-7669b6175349","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Nyolc_eve_kezdodott_a_Kadhafiera_vege_Libiaban","timestamp":"2019. február. 17. 20:00","title":"Nyolc éve kezdődött a Kadhafi-éra vége Líbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb64ee4-36a2-4974-9f43-964c76913d2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt üzente Szél Bernadett az MTA és a Corvinus átalakításán dolgozó Palkovicsnak, aki a parlamentben vázolta fel, miért jó, ha a Corvinus alapítványi tulajdonba kerül, de az ülés felénél lelépett. A szerény számban megjelent fideszes képviselők a napirend előtti vita során folyamatosan a migrációról beszéltek és elmúltnyolcéveztek, az ellenzékiek pedig a végsőkig a túlóratörvényt emlegették. Volt néhány figyelmeztetés, de büntetés nem.","shortLead":"Ezt üzente Szél Bernadett az MTA és a Corvinus átalakításán dolgozó Palkovicsnak, aki a parlamentben vázolta fel, miért...","id":"20190219_Migransozas_kontra_tuloratorvenyezes_a_parlamentben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fb64ee4-36a2-4974-9f43-964c76913d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1222eb-0777-4846-b0f4-b5fde11bd7ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Migransozas_kontra_tuloratorvenyezes_a_parlamentben","timestamp":"2019. február. 19. 10:15","title":"\"Elég nagy baj, ha valaki az MTA elnökével kerül vitába\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]