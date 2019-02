Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e3bc5c6-e403-4949-829a-a26a7fbebcc4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik munkás kezét bekapta a betonozó gép, de a főnöke nem segített. ","shortLead":"Az egyik munkás kezét bekapta a betonozó gép, de a főnöke nem segített. ","id":"20190219_El_akarhatta_tussolni_egy_munkahelyi_balesetet_egy_budapesti_epitkezesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e3bc5c6-e403-4949-829a-a26a7fbebcc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611c948b-a0f4-4a23-bd5b-07aa701f4ca3","keywords":null,"link":"/kkv/20190219_El_akarhatta_tussolni_egy_munkahelyi_balesetet_egy_budapesti_epitkezesen","timestamp":"2019. február. 19. 20:59","title":"El akarhattak tussolni egy munkahelyi balesetet egy budapesti építkezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"2,1 milliárd forint nyereséget ért el a CIG Pannónia Életbiztosító.","shortLead":"2,1 milliárd forint nyereséget ért el a CIG Pannónia Életbiztosító.","id":"20190219_Hatszorosara_nott_a_CIG_Pannonia_nyeresege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fce5dab-d0ac-4e9a-9555-9af2c5a6a718","keywords":null,"link":"/kkv/20190219_Hatszorosara_nott_a_CIG_Pannonia_nyeresege","timestamp":"2019. február. 19. 08:19","title":"Hatszorosára nőtt a CIG Pannónia adózott eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0369a3-294a-4f03-852d-3929fe014dd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van olyan kemény nő, mint vámpírvadászként. ","shortLead":"Van olyan kemény nő, mint vámpírvadászként. ","id":"20190220_Kate_Beckinsalet_sem_kell_felteni_ha_bunko_kommentelokrol_van_szo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f0369a3-294a-4f03-852d-3929fe014dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fb7402-ad37-4ec8-a7c9-07f3b3da7f91","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Kate_Beckinsalet_sem_kell_felteni_ha_bunko_kommentelokrol_van_szo","timestamp":"2019. február. 20. 11:02","title":"Kate Beckinsale-t sem kell félteni, ha bunkó kommentelőkről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05fca86-7ede-464b-99c7-519077808566","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég az üzemi tanáccsal egyeztetve döntött a csoportos leépítésről: nagyjából 300 főt küldenek el most tavasszal a bürokráciacsökkentés folytatásaként.","shortLead":"A cég az üzemi tanáccsal egyeztetve döntött a csoportos leépítésről: nagyjából 300 főt küldenek el most tavasszal...","id":"20190218_300_dolgozot_kuld_el_a_magyar_posta_letszamcsokkentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d05fca86-7ede-464b-99c7-519077808566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224a80a1-6d3a-4401-afa0-67e0f06f2498","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_300_dolgozot_kuld_el_a_magyar_posta_letszamcsokkentes","timestamp":"2019. február. 18. 18:26","title":"Rengeteg embertől válik meg a Magyar Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az LMP-s képviselő nemzetbiztonsági kockázat lett.","shortLead":"Az LMP-s képviselő nemzetbiztonsági kockázat lett.","id":"20190218_Demeter_Martat_kirugtak_a_Honvedelmi_bizottsagbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39b0049-ce9a-4964-b204-ce954afe5030","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Demeter_Martat_kirugtak_a_Honvedelmi_bizottsagbol","timestamp":"2019. február. 18. 14:50","title":"Demeter Mártát kirúgták a Honvédelmi bizottságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd544eee-08e6-4e08-b15f-7d64bb4e3006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína nemrég jelentette be azt a tervet, amely szerint a világon elsőként állítanának Föld körüli pályára egy naperőművet. És azt is meg tudnák oldani, hogy a megtermelt áramot lesugározzák a Földre.","shortLead":"Kína nemrég jelentette be azt a tervet, amely szerint a világon elsőként állítanának Föld körüli pályára...","id":"20190219_naperomu_vilagur_fold_koruli_palya_napelemfarm_vegtelen_energia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd544eee-08e6-4e08-b15f-7d64bb4e3006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f8ccaf-6116-4a06-b82e-e979d90915e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_naperomu_vilagur_fold_koruli_palya_napelemfarm_vegtelen_energia","timestamp":"2019. február. 19. 08:03","title":"36 000 km magasba telepítene naperőművet Kína, végtelen energiaforrásuk lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c5321a-e606-44fb-8950-55fbcb3d3e58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, a divatházaknak nehezükre esik nem hibázni mostanában.","shortLead":"Úgy tűnik, a divatházaknak nehezükre esik nem hibázni mostanában.","id":"20190220_Valaki_teljesen_meghulyult_a_Burberrynel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c5321a-e606-44fb-8950-55fbcb3d3e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bb7535-7ac1-4fa8-badd-071e3df57ded","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Valaki_teljesen_meghulyult_a_Burberrynel","timestamp":"2019. február. 20. 09:59","title":"Valaki teljesen meghülyült a Burberrynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hírről az Index számolt be elsőként, az értesülést később a MÁV is megerősítette. \r

","shortLead":"A hírről az Index számolt be elsőként, az értesülést később a MÁV is megerősítette. \r

","id":"20190219_mav_start_csepke_andras_felmentes_ertesules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd33b59-7b05-4ff3-8cb2-5c1172128392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_mav_start_csepke_andras_felmentes_ertesules","timestamp":"2019. február. 19. 16:04","title":"Felmentették a MÁV-START vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]