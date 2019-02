Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d749fe4-f00e-4419-8de0-62d77be68bc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentők végül stabil állapotban szállították kórházba. ","shortLead":"A mentők végül stabil állapotban szállították kórházba. ","id":"20190220_Csokidarab_torkan_akadt_OMSZ_Gyongyos_kisgyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d749fe4-f00e-4419-8de0-62d77be68bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e730ce3a-7266-40c2-bb13-92dedc8e5c15","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Csokidarab_torkan_akadt_OMSZ_Gyongyos_kisgyerek","timestamp":"2019. február. 20. 14:48","title":"Az utolsó pillanatban mentették meg az egyévest, akinek a torkán akadt egy csokidarab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 11,3 százalékkal nőtt a magyar átlagbér.","shortLead":"Egy év alatt 11,3 százalékkal nőtt a magyar átlagbér.","id":"20190221_330_ezer_forintos_brutto_atlagbert_mert_a_KSH","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d27525-4ac9-41b9-9aef-d46f6d54485f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_330_ezer_forintos_brutto_atlagbert_mert_a_KSH","timestamp":"2019. február. 21. 09:38","title":"330 ezer forintos bruttó átlagbért mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d475585-36f2-41be-9ef5-19b2cbb9f960","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 4,5 milliárd eurót kell fizetnie az UBS banknak, a bíróság szerint nagyüzemben folyt a pénzmosás.","shortLead":"Összesen 4,5 milliárd eurót kell fizetnie az UBS banknak, a bíróság szerint nagyüzemben folyt a pénzmosás.","id":"20190220_Gigantikus_buntetest_kapott_az_UBS_bank_adocsalasert_es_penzmosasert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d475585-36f2-41be-9ef5-19b2cbb9f960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd421bb4-5154-46a9-99de-fc60bbf7ba6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Gigantikus_buntetest_kapott_az_UBS_bank_adocsalasert_es_penzmosasert","timestamp":"2019. február. 20. 15:20","title":"Gigantikus büntetést kapott az UBS bank adócsalásért és pénzmosásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt drámai a szakítás, a kapcsolat egyszerűen nem működött, van ilyen.","shortLead":"Nem volt drámai a szakítás, a kapcsolat egyszerűen nem működött, van ilyen.","id":"20190220_Lady_Gaga_felbontotta_a_jegyesseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21789049-d8cd-4e48-a3a4-1e63ff033978","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Lady_Gaga_felbontotta_a_jegyesseget","timestamp":"2019. február. 20. 08:54","title":"Lady Gaga felbontotta a jegyességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294e6c8d-17de-42aa-9c07-c19565f2e85e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még január végén esett egymásnak a két férfi, miután a taxis egy buszmegállóba parkolt.","shortLead":"Még január végén esett egymásnak a két férfi, miután a taxis egy buszmegállóba parkolt.","id":"20190220_taxis_buszsofor_verekedes_kozlekedesi_konfliktus_kihallgatas_rendorseg_gyanusitott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=294e6c8d-17de-42aa-9c07-c19565f2e85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd6ded3-cd96-460f-a4d6-8187d30b34fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_taxis_buszsofor_verekedes_kozlekedesi_konfliktus_kihallgatas_rendorseg_gyanusitott","timestamp":"2019. február. 20. 07:25","title":"Gyanúsított lett az egymással pofozkodó taxis és buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2cc0d3-c812-4d16-be8e-395f64a78186","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Míg az egyéni vagy vállalati szintű adóoptimalizálási praktikák a 21. század elejéig lényegében az állami és nemzetközi jogszabályok adta lehetőségek mentén alakultak, ma már inkább a jogalkotók kénytelenek az események után futni, hiszen az internet terjedésével megjelenő új, globális szolgáltatásokra egyre nehezebben alkalmazhatóak a 1800-as évek végén lefektetett közteherviselési szabályok. ","shortLead":"Míg az egyéni vagy vállalati szintű adóoptimalizálási praktikák a 21. század elejéig lényegében az állami és nemzetközi...","id":"crystalgroup_20190218_dupla_irholland_szendvics","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db2cc0d3-c812-4d16-be8e-395f64a78186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba991469-4fe6-4c13-9e5e-2b749a931a20","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190218_dupla_irholland_szendvics","timestamp":"2019. február. 20. 07:35","title":"Már nem sokáig lesz az étlapon a dupla ír-holland szendvics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 19 éves lány négy éve csatlakozott az Iszlám Államhoz, amit állítása szerint nem bánt meg, de a gyermeke miatt akart most hazatérni. ","shortLead":"A 19 éves lány négy éve csatlakozott az Iszlám Államhoz, amit állítása szerint nem bánt meg, de a gyermeke miatt akart...","id":"20190219_Megvontak_a_brit_allampolgarsagot_a_lanytol_aki_most_akarna_hazaterni_az_Iszlam_Allamtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b74641-02d2-4ef6-8041-6d2fad9fe1be","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_Megvontak_a_brit_allampolgarsagot_a_lanytol_aki_most_akarna_hazaterni_az_Iszlam_Allamtol","timestamp":"2019. február. 19. 21:32","title":"Megvonták a brit állampolgárságot a lánytól, aki most akarna hazatérni az Iszlám Államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Jogos és helyes menekülteket befogadni, mondja a kormány első számú ellenségeként kezelt Magyar Helsinki Bizottság a venezuelai ügyre. A civil szervezet továbbra is azon van, hogy az ilyen nehéz helyzetben, vagy még nehezebben lévők tisztességes eljárást kapjanak Magyarországon.\r

\r

","shortLead":"Jogos és helyes menekülteket befogadni, mondja a kormány első számú ellenségeként kezelt Magyar Helsinki Bizottság...","id":"20190221_Venezuelai_ugy_teljes_egyetertesben_a_Helsinki_Bizottsag_es_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7dfede-bee6-4fa8-a879-a517ccd65cd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Venezuelai_ugy_teljes_egyetertesben_a_Helsinki_Bizottsag_es_a_kormany","timestamp":"2019. február. 21. 15:47","title":"Venezuelai ügy: teljes egyetértésben a Helsinki Bizottság és a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]