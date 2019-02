Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97cb04b3-5247-447f-a8ec-33130aca7da0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csatorna közleménye szerint átcsoportosítás zajlik a hírosztályon, azért váltak meg a híradóstól. ","shortLead":"A csatorna közleménye szerint átcsoportosítás zajlik a hírosztályon, azért váltak meg a híradóstól. ","id":"20190220_jaksity_kata_atv_hirado_musorvezeto_elbocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97cb04b3-5247-447f-a8ec-33130aca7da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c4da24-c302-4f45-947d-2ad4b4bdabb6","keywords":null,"link":"/kultura/20190220_jaksity_kata_atv_hirado_musorvezeto_elbocsatas","timestamp":"2019. február. 20. 12:21","title":"Elbocsátotta Jaksity Katát az ATV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38fddc7f-37e0-4640-ba41-cc4380a5c18f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bíróság elé állhat a házaspár, akik takarítóként több laptopot is elloptak egy irodából.","shortLead":"Bíróság elé állhat a házaspár, akik takarítóként több laptopot is elloptak egy irodából.","id":"20190220_Szemeteszsakokban_loptak_a_laptopokat_a_takaritok__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38fddc7f-37e0-4640-ba41-cc4380a5c18f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e2e01d5-c35b-46ef-8094-2963aa92a033","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Szemeteszsakokban_loptak_a_laptopokat_a_takaritok__video","timestamp":"2019. február. 20. 08:55","title":"Szemeteszsákokban lopták a laptopokat a takarítók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c09f22-2fc9-4c40-a6ea-3df14a9a15d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnökségi államtitkár szerint a venezuelai kimenekített magyarok ügyéből \"kampánytémát\" csinálni felelőtlenség, a kinti magyarok és családjuk élete a tét – és a kormány amúgy is beszélt az akcióról korábban.\r

Kizárni ettől még nem fogják, de az erőviszonyokat megváltoztathatja. 