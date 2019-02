Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán egy rendezvényen arról is beszélt, hogy a kormány narratívája saját magáról sokkal jobb, mint bárki másé. ","shortLead":"Kovács Zoltán egy rendezvényen arról is beszélt, hogy a kormány narratívája saját magáról sokkal jobb, mint bárki másé. ","id":"20190219_Kovacs_Zoltan_Ha_valami_nem_mukodott_a_kormanyban_mindig_megvolt_a_korrekcio_szandeka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d6ce31-245e-4ba2-8658-731f711061bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Kovacs_Zoltan_Ha_valami_nem_mukodott_a_kormanyban_mindig_megvolt_a_korrekcio_szandeka","timestamp":"2019. február. 19. 20:19","title":"Kovács Zoltán: Ha valami nem működött, a kormányban mindig megvolt a korrekció szándéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50000952-4176-4125-bba7-babf3b4611fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Holnap mutatja be a Xiaomi a saját Galaxy S10-konkurensét. A Xiaomi Mi 9-nek lesz egy átlátszó változata is, de akárcsak a tavalyi modell esetében, ez a telefon sem úgy átlátszó, ahogy gondolnánk.","shortLead":"Holnap mutatja be a Xiaomi a saját Galaxy S10-konkurensét. A Xiaomi Mi 9-nek lesz egy átlátszó változata is, de...","id":"20190219_xiaomi_mi9_explorer_edition_atlatszo_mobil_magyarazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50000952-4176-4125-bba7-babf3b4611fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d67bbb-6c74-477e-9db4-f9945bba4ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_xiaomi_mi9_explorer_edition_atlatszo_mobil_magyarazat","timestamp":"2019. február. 19. 20:03","title":"Újabb átlátszó telefon jön a Xiaomitól, de ez sem úgy átlátszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5948cb1f-ffa1-4c2d-9697-f82d23fdadf0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube régóta küzd a pedofil tartalmak ellen, ám az új módszerek miatt nagyon nehéz feladatuk van. Most egy újabb ilyen ütötte fel a fejét, és más problémák is jöttek vele.","shortLead":"A YouTube régóta küzd a pedofil tartalmak ellen, ám az új módszerek miatt nagyon nehéz feladatuk van. Most egy újabb...","id":"20190220_youtube_video_pedofilia_komment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5948cb1f-ffa1-4c2d-9697-f82d23fdadf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7874cf-d2b5-40f3-bae3-0a984bfa50c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_youtube_video_pedofilia_komment","timestamp":"2019. február. 20. 18:03","title":"Új trükköt alkalmaznak a pedofilok a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfeb6389-f17a-4a0a-be61-197c8a92c8f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök kedden utasította a védelmi minisztériumot, hogy dolgozza ki az űrhaderő felállításához szükséges törvényjavaslat részleteit. ","shortLead":"Az amerikai elnök kedden utasította a védelmi minisztériumot, hogy dolgozza ki az űrhaderő felállításához szükséges...","id":"20190220_amerikai_urhadero_pentagon_donald_trump_amerikai_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfeb6389-f17a-4a0a-be61-197c8a92c8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a708e63-2e93-420b-aac9-c70ed734b465","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_amerikai_urhadero_pentagon_donald_trump_amerikai_elnok","timestamp":"2019. február. 20. 07:47","title":"Trump döntött, megkezdődik az amerikai űrhaderő felállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24a8229-74a5-4a6a-9879-85906b7b5b12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Virginie Viard lesz az új kreatív igazgató.","shortLead":"Virginie Viard lesz az új kreatív igazgató.","id":"20190220_Megvan_Karl_Lagerfeld_utoda_a_Chanelnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a24a8229-74a5-4a6a-9879-85906b7b5b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a498bf-1f4a-4473-a23a-08bfa97586b6","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Megvan_Karl_Lagerfeld_utoda_a_Chanelnel","timestamp":"2019. február. 20. 10:42","title":"Megvan Karl Lagerfeld utóda a Chanelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a32dbd8-fa30-4592-ae77-9327010b4c62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bitay Márton Örs vagyonnyilatkozata hemzseg a furcsaságoktól.","shortLead":"Bitay Márton Örs vagyonnyilatkozata hemzseg a furcsaságoktól.","id":"20190219_Ugy_kapott_ket_helyrol_fizetest_a_menesztett_foldugyi_allamtitkar_hogy_bankszamlaja_sem_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a32dbd8-fa30-4592-ae77-9327010b4c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08d2ecc-ffe2-45b7-b84c-6044a295d308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Ugy_kapott_ket_helyrol_fizetest_a_menesztett_foldugyi_allamtitkar_hogy_bankszamlaja_sem_volt","timestamp":"2019. február. 19. 15:51","title":"Két helyről is kapott fizetést a menesztett földügyi államtitkár, mégis csökkent a vagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d7cb89-51e1-49aa-abac-faa73d7b865c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Nincs két egyforma vagy tökéletesen összeillő ember” – mondja Füredi Krisztián szexuálpszichológus, párterapeuta, aki szerint nagyon személyes kérdés, hogy mi az, amit el tudunk fogadni a másikban, és mi az, amit már nem. Közelgő szalonestje előtt öt kérdést tettünk fel neki.","shortLead":"„Nincs két egyforma vagy tökéletesen összeillő ember” – mondja Füredi Krisztián szexuálpszichológus, párterapeuta, aki...","id":"20190221_Orok_kerdes_hogy_meddig_erdemes_tenni_egy_kapcsolatert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44d7cb89-51e1-49aa-abac-faa73d7b865c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b534bf-9cea-492a-9219-3144dfb5d049","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190221_Orok_kerdes_hogy_meddig_erdemes_tenni_egy_kapcsolatert","timestamp":"2019. február. 21. 07:45","title":"Örök kérdés, hogy meddig érdemes tenni egy kapcsolatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harmadszori nekifutásra lett egy kifeszített költségvetése Hódmezővásárhelynek, ráadásul, a helyi Fidesz szerint a kormány nem támogat ellenzéki vezetésű várost. Márki-Zay Péter szerint tavaly is ellenszélben dolgoztak, az idén is megoldják.","shortLead":"Harmadszori nekifutásra lett egy kifeszített költségvetése Hódmezővásárhelynek, ráadásul, a helyi Fidesz szerint...","id":"20190220_Befenyitettek_MarkiZay_Petert_On_hetente_szervez_forradalmat_a_kormany_megdontesere_on_ettol_a_kormanytol_semmilyen_tamogatast_nem_fog_kapni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf9ec86-1880-4ad5-9b57-ef42dfcb6ffc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Befenyitettek_MarkiZay_Petert_On_hetente_szervez_forradalmat_a_kormany_megdontesere_on_ettol_a_kormanytol_semmilyen_tamogatast_nem_fog_kapni","timestamp":"2019. február. 20. 06:15","title":"Befenyítették Márki-Zayt: Hetente szervez forradalmat a kormány megdöntésére, semmilyen támogatást nem fog kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]