Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d9576d5-1e66-4064-8623-38e055e7e852","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista a YouTube-csatornáján jelentette be a hírt.","shortLead":"A humorista a YouTube-csatornáján jelentette be a hírt.","id":"20190221_Rasko_Esztert_melyen_megerintette_a_kormany_csaladpolitikaja_maris_gyereket_var","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d9576d5-1e66-4064-8623-38e055e7e852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b20d179-cb04-40b4-aeaf-986b15d1701e","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Rasko_Esztert_melyen_megerintette_a_kormany_csaladpolitikaja_maris_gyereket_var","timestamp":"2019. február. 21. 09:18","title":"Ráskó Esztert mélyen megérintette a kormány családpolitikája, máris gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb94ca70-f77d-4c1c-9980-51e69d023a28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz, mert kétségbe vonja, hogy Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter jogosan vett fel éveken keresztül havi 800 ezer forintos fizetést a Magyar Tudományos Akadémia egyik kutatóintézetétől.","shortLead":"Az ellenzéki párt költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz, mert...","id":"20190219_palkovics_laszlo_magyar_tudomanyos_akademia_publikacio_szerzodes_feljelentes_parbeszed_mellar_tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb94ca70-f77d-4c1c-9980-51e69d023a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3914e414-ecdf-4c9f-90c3-864e98e7b2bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_palkovics_laszlo_magyar_tudomanyos_akademia_publikacio_szerzodes_feljelentes_parbeszed_mellar_tamas","timestamp":"2019. február. 19. 13:43","title":"Feljelenti Palkovics Lászlót a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első blikkre nincs köze az Európai Bizottságnak a fideszes médiagólemhez.","shortLead":"Első blikkre nincs köze az Európai Bizottságnak a fideszes médiagólemhez.","id":"20190220_Brusszel_meg_keresi_a_fogast_a_kormanyparti_mediaholdingon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32161ea-1c3f-4e43-994e-55255bf9a144","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Brusszel_meg_keresi_a_fogast_a_kormanyparti_mediaholdingon","timestamp":"2019. február. 20. 05:15","title":"Brüsszel még keresi a fogást a kormánypárti médiaholdingon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán nemzetközi szóvivő szerint a magyarok megérdemlik a tényeket, csak nem éppen úgy, ahogy Brüsszel gondolja.\r

","shortLead":"Kovács Zoltán nemzetközi szóvivő szerint a magyarok megérdemlik a tényeket, csak nem éppen úgy, ahogy Brüsszel...","id":"20190219_Kovacs_Zoltan_mar_bele_is_kotott_az_Europai_Bizottsag_nyilatkozataba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3211f5-3e6c-484a-894a-74032d55495c","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Kovacs_Zoltan_mar_bele_is_kotott_az_Europai_Bizottsag_nyilatkozataba","timestamp":"2019. február. 19. 16:13","title":"A kormány már bele is kötött az Európai Bizottság állásfoglalásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9317b59-aefe-4103-93f7-09e2e4583e93","c_author":"Gócza Anita","category":"kultura","description":"Krusovszky Dénes Akik már nem leszünk sosem című könyve a költő, író, műfordító első nagyregénye. Szerinte a régi történetek „újraírása” zajlik országos szinten is, miközben az emlékezés vagy épp a nem-emlékezés a mindenkori jelen felelőssége. A Szépíró-díjas szerzővel a faék egyszerűségű üzenetek hatásáról és a jelenben élő múltról beszélgettünk.","shortLead":"Krusovszky Dénes Akik már nem leszünk sosem című könyve a költő, író, műfordító első nagyregénye. Szerinte a régi...","id":"20190219_Krusovszky_Denes_Muszaj_lenne_vegiggondolni_mi_miert_tortent_velunk_kulonben_hulyek_maradunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9317b59-aefe-4103-93f7-09e2e4583e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840f795f-7b47-48cd-9461-67bdfc658277","keywords":null,"link":"/kultura/20190219_Krusovszky_Denes_Muszaj_lenne_vegiggondolni_mi_miert_tortent_velunk_kulonben_hulyek_maradunk","timestamp":"2019. február. 20. 15:00","title":"„Muszáj lenne végiggondolni, mi miért történt velünk, különben hülyék maradunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszautasította azokat a nyugati feltételezéseket is, hogy a kínai kormány kémkedésre használhatja a Huawei technológiáját.","shortLead":"Visszautasította azokat a nyugati feltételezéseket is, hogy a kínai kormány kémkedésre használhatja a Huawei...","id":"20190219_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_amerika_kemkedes_tavkozlesi_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d9662b-24d5-45c8-a612-7ed4770521fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_amerika_kemkedes_tavkozlesi_ceg","timestamp":"2019. február. 19. 13:34","title":"Huawei-alapító: Nem tud eltiporni minket Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f864a6-5b4f-467e-aa17-bcba2b86bdd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minél gyorsabban szeretné lezárni a kormány a magyar kutatás finanszírozásának felülvizsgálatát, erre azonban többféle megoldás is szóba jöhet – mondta el az M5 kulturális csatorna Ez itt a kérdés... című műsorában kedden este az innovációs és technológiai miniszter.","shortLead":"Minél gyorsabban szeretné lezárni a kormány a magyar kutatás finanszírozásának felülvizsgálatát, erre azonban többféle...","id":"20190220_Palkovics_a_kutatoknak_Foglalkozzanak_a_mai_tarsadalmakat_erinto_kerdesekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65f864a6-5b4f-467e-aa17-bcba2b86bdd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e61c91-4275-4225-94d9-0ed7d443a7a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Palkovics_a_kutatoknak_Foglalkozzanak_a_mai_tarsadalmakat_erinto_kerdesekkel","timestamp":"2019. február. 20. 09:16","title":"Palkovics a kutatóknak: Foglalkozzanak a mai társadalmakat érintő kérdésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája kedden hozott végzésével nem engedélyezte a sorozatgyilkos feltételes szabadságra bocsátását.","shortLead":"A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája kedden hozott végzésével nem engedélyezte a sorozatgyilkos...","id":"20190219_magda_marinko_felteteles_szabadlabra_bocsatas_biro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9d807e-0463-49ef-8a5d-39f409195d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_magda_marinko_felteteles_szabadlabra_bocsatas_biro","timestamp":"2019. február. 19. 13:14","title":"Nem engedik ki a börtönből Magda Marinkót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]