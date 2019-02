Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a24a8229-74a5-4a6a-9879-85906b7b5b12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Virginie Viard lesz az új kreatív igazgató.","shortLead":"Virginie Viard lesz az új kreatív igazgató.","id":"20190220_Megvan_Karl_Lagerfeld_utoda_a_Chanelnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a24a8229-74a5-4a6a-9879-85906b7b5b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a498bf-1f4a-4473-a23a-08bfa97586b6","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Megvan_Karl_Lagerfeld_utoda_a_Chanelnel","timestamp":"2019. február. 20. 10:42","title":"Megvan Karl Lagerfeld utóda a Chanelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2018 egyetlen más hónapjában sem mértek annyira alacsony kiskereskedelmi növekedést, mint decemberben.","shortLead":"2018 egyetlen más hónapjában sem mértek annyira alacsony kiskereskedelmi növekedést, mint decemberben.","id":"20190221_Meglepoen_gyenge_volt_a_karacsonyi_szezon_a_boltokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186b2e24-cc5c-43b8-a389-fed77bc6fe37","keywords":null,"link":"/kkv/20190221_Meglepoen_gyenge_volt_a_karacsonyi_szezon_a_boltokban","timestamp":"2019. február. 21. 10:13","title":"Meglepően gyenge volt a karácsonyi szezon a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575373f0-5284-4e22-b657-c61a41d8871a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hajlékony kijelzővel szerelt okoseszközök nem csak a Samsung és a Huawei gyárából kerülnek ki a jövőben, a kínai TCL is megcsinálja a sajátját. Ez azonban a többiekénél is különlegesebbnek tűnik.","shortLead":"A hajlékony kijelzővel szerelt okoseszközök nem csak a Samsung és a Huawei gyárából kerülnek ki a jövőben, a kínai TCL...","id":"20190221_tcl_osszehajthato_telefon_tablep_flexibilis_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=575373f0-5284-4e22-b657-c61a41d8871a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a359f704-e3b8-4904-a902-74d88a4125ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_tcl_osszehajthato_telefon_tablep_flexibilis_kijelzo","timestamp":"2019. február. 21. 19:03","title":"Nem összehajtható, egyenesen feltekerhető telefonon dolgozik az egyik kínai gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a713572-4c5b-40a5-86e0-4f9f5d6e96bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint Budapesten is megverhető Tarlós István, de több vidéki városban is ellenzéki győzelmet jósol. ","shortLead":"A Momentum elnöke szerint Budapesten is megverhető Tarlós István, de több vidéki városban is ellenzéki győzelmet jósol. ","id":"20190221_FeketeGyor_elmondta_szerinte_hol_verheto_a_Fidesz_az_oszi_valasztasokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a713572-4c5b-40a5-86e0-4f9f5d6e96bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d865bd-37bc-4371-b913-c33b4eb999a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_FeketeGyor_elmondta_szerinte_hol_verheto_a_Fidesz_az_oszi_valasztasokon","timestamp":"2019. február. 21. 17:24","title":"Fekete-Győr elmondta, szerinte hol verhető a Fidesz az őszi választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába fordult hozzá egy megerőszakolt gyerek családja és egy zaklatott nő is, Oswald Gracias nem foglalkozott velük érdemben. Most ő az egyik szervezője annak a konferenciának, amit a szexuálisan zaklatott gyerekek védelméért szerveznek.","shortLead":"Hiába fordult hozzá egy megerőszakolt gyerek családja és egy zaklatott nő is, Oswald Gracias nem foglalkozott velük...","id":"20190221_Cserbenhagyta_a_megeroszakolt_gyereket_a_biboros_akibol_meg_papa_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ba9e5f-878a-40a6-bd41-8e5c4f531e63","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Cserbenhagyta_a_megeroszakolt_gyereket_a_biboros_akibol_meg_papa_is_lehet","timestamp":"2019. február. 21. 11:32","title":"Cserbenhagyott egy megerőszakolt gyereket a bíboros, akiből még pápa is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészség kreatív és részletes indoklással magyarázza, miért nem találta helytállónak az ellenzékiek panaszait arra vonatkozóan, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség őket ítélte el az MTVA-ban történtek miatt. Ők is elmagyarázzák, hogy a képviselők sértettek jogot, és senki más.","shortLead":"A Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészség kreatív és részletes indoklással magyarázza, miért nem találta helytállónak...","id":"20190220_Helyben_hagyta_a_Legfobb_Ugyeszseg_a_TVszekhazban_megrangatott_ellenzekiek_elmarasztalasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a408262-796b-4963-a1f7-8bf40be611da","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Helyben_hagyta_a_Legfobb_Ugyeszseg_a_TVszekhazban_megrangatott_ellenzekiek_elmarasztalasat","timestamp":"2019. február. 20. 09:19","title":"Elutasította az ügyészség az MTVA-ban megrángatott ellenzéki képviselők panaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bekéretik szerdán a svéd külügyminisztériumba a magyar nagykövetet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Annika Strandhäll svéd társadalombiztosítási miniszter irányába tett kijelentései miatt – közölte kedd este Pezhman Fivrin svéd külügyi szóvivő a helyi közszolgálati rádióban. A találkozó szerdán lesz.","shortLead":"Bekéretik szerdán a svéd külügyminisztériumba a magyar nagykövetet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Annika...","id":"20190220_Semjen_miatt_bekeretik_a_svedek_a_magyar_nagykovetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b09e26-d1cd-48ac-a5de-108184acfac8","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Semjen_miatt_bekeretik_a_svedek_a_magyar_nagykovetet","timestamp":"2019. február. 20. 08:41","title":"Semjén miatt bekéretik a svédek a magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meghiúsulhat a Tesco és a Media Markt nemrégiben bejelentett összefonódása, amelynek során kilenc hipermarket belső eladóterében elektronikai termékeket kínáló, önálló üzletrészeket alakítanának ki – tudta meg a Magyar Nemzet. ","shortLead":"Meghiúsulhat a Tesco és a Media Markt nemrégiben bejelentett összefonódása, amelynek során kilenc hipermarket belső...","id":"20190221_Meghiusulhat_a_Tesco_es_a_Media_Markt_osszefonodasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c519154-f7b3-4941-be6d-49f918778b9a","keywords":null,"link":"/kkv/20190221_Meghiusulhat_a_Tesco_es_a_Media_Markt_osszefonodasa","timestamp":"2019. február. 21. 09:12","title":"Meghiúsulhat a Tesco és a Media Markt összefonódása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]