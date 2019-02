Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az utolsó pillanatban rántotta el a kormányt egy fékező autós, hogy ne üssön el egy gyalogost. Videó: Zebrán pördült meg egy fékező autós Kazincbarcikán
2019. február. 21. 20:10

Az eddigi BBB- besorolás után BBB lett a Fitchnél Magyarország minősítése, azaz már nem a befektetésre ajánlott kategória legalján vagyunk.
Felminősítette a Fitch Magyarországot
2019. február. 22. 22:08

A kamerás mobilokat sok szempontból alapos vizsgálatnak alávető DxOLabs elkészítette a Samsung Galaxy S10+ tesztjét.
Utolérte a Huawei tavalyi telefonjait a Samsung a Galaxy S10+ kamerájával
2019. február. 22. 18:03

Keleten és nyugaton is erős széllökések várhatók ma. Sárgállik az ország, erős szél miatt adtak ki figyelmeztetést
2019. február. 22. 06:32

Torlódásra számítsanak! Két autó ütközött az Erzsébet hídnál
2019. február. 21. 15:10

A szabadulószobák piacán az elsők között indult 600 ezer forintos tőkével, azután üzleti és földrajzi értelemben is messzire jutott vállalkozásaival a Pániq Szoba-hálózatot jegyző Koltai Balázs. Nemrég párjával, Gangel Lillával Európa első szelfimúzeumát is megnyitották Budapesten. Az elnevezés megtévesztő: nem szelfikből készült kiállításra tér be a látogató – ő maga válik kiállítási tárggyá.
Abból él, hogy másokat bezár, akik még fizetnek is érte
2019. február. 21. 14:10

Úgy tűnik, sosem lesz vége az Apple és a Qualcomm jogi csatározásának. A San Diegó-i chipgyártó most újraértékeltetne egy bírósági döntést, és letiltatná bizonyos iPhone-modellek forgalmazását az Egyesült Államokban. Újra betiltatnák az iPhone-okat Amerikában
2019. február. 22. 19:03

Jön a fagyoskodás utolsó rohama.
Keletről támad a II. ukrán hidegfront
2019. február. 22. 13:30