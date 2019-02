Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bődületes leleplezés, ha igaz: az Espresso szerint Oroszország olajmegállapodásnak álcázott pártfinanszírozással segítette volna 3 millió euróval az Északi Ligát. Vasárnapra ígért további részleteket az újság.\r

\r

","shortLead":"Bődületes leleplezés, ha igaz: az Espresso szerint Oroszország olajmegállapodásnak álcázott pártfinanszírozással...","id":"20190222_Az_oroszok_penzeltek_volna_Salvini_EPkampanyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9a16d9-a8fd-41f1-b50e-02b87eea10d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Az_oroszok_penzeltek_volna_Salvini_EPkampanyat","timestamp":"2019. február. 22. 15:54","title":"Az oroszok pénzelték volna Salvini EP-kampányát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Duo Security nevű kiberbiztonsági cég szerint a Chrome-hoz tartozó bővítmények 85 százalékánál nem találni adatvédelmi irányelveket.","shortLead":"A Duo Security nevű kiberbiztonsági cég szerint a Chrome-hoz tartozó bővítmények 85 százalékánál nem találni...","id":"20190222_google_chrome_bovitmeny_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ae62c7-f4dd-4b61-aee0-a696b35930af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_google_chrome_bovitmeny_alkalmazas","timestamp":"2019. február. 22. 19:33","title":"Használ Chrome-bővítményt? Veszélyben lehetnek az adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Kúria a kormányhivatalnak adott igazat és kimondta, hogy az önkormányzat nem ítélhette meg, gyűlöletkeltő-e a plakát vagy sem. ","shortLead":"A Kúria a kormányhivatalnak adott igazat és kimondta, hogy az önkormányzat nem ítélhette meg, gyűlöletkeltő-e a plakát...","id":"20190221_Kuria_Torvenysertoen_szedtek_le_Kispesten_a_sorosozos_kormanyplakatokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186d0498-4b66-401c-b9fd-dbd41964990f","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Kuria_Torvenysertoen_szedtek_le_Kispesten_a_sorosozos_kormanyplakatokat","timestamp":"2019. február. 21. 21:18","title":"Kúria: Törvénysértően szedték le Kispesten a sorosozós kormányplakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube felhasználási feltételei szerint a káros és ártalmas tartalmakat közlő csatornák nem részesülhetnek a platform hirdetési bevételeiből. A fejlesztők szerint az oltásellenesek ebbe a csoportba tartoznak.","shortLead":"A YouTube felhasználási feltételei szerint a káros és ártalmas tartalmakat közlő csatornák nem részesülhetnek...","id":"20190223_youtube_oltasellenesseg_oltasellenes_video_hirdetesi_bevetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e689fbd-0c5f-431b-9458-16467409c4a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_youtube_oltasellenesseg_oltasellenes_video_hirdetesi_bevetel","timestamp":"2019. február. 23. 11:03","title":"Elzárta a pénzcsapot a YouTube, szívhatják a fogukat az oltásellenesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd7eff5-e12f-4ebc-9942-d0bbb730c813","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony hétfőn tart majd sajtótájékoztatót a barcelonai Mobile World Congressen, ahol lerántják a leplet a legújabb okostelefonjaikról. Túl sok újdonság viszont már nem fog kiderülni róluk.","shortLead":"A Sony hétfőn tart majd sajtótájékoztatót a barcelonai Mobile World Congressen, ahol lerántják a leplet a legújabb...","id":"20190222_sony_okostelefon_xperia1_xperia_10_xperia_10_plus_xperia_l3_mobile_world_congress_mwc_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfd7eff5-e12f-4ebc-9942-d0bbb730c813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c2ff1f-248a-414c-9987-31d9bf589f80","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_sony_okostelefon_xperia1_xperia_10_xperia_10_plus_xperia_l3_mobile_world_congress_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 22. 16:33","title":"Főhetnek a fejek a Sonynál, minden érkező okostelefonjuk kiszivárgott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575373f0-5284-4e22-b657-c61a41d8871a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hajlékony kijelzővel szerelt okoseszközök nem csak a Samsung és a Huawei gyárából kerülnek ki a jövőben, a kínai TCL is megcsinálja a sajátját. Ez azonban a többiekénél is különlegesebbnek tűnik.","shortLead":"A hajlékony kijelzővel szerelt okoseszközök nem csak a Samsung és a Huawei gyárából kerülnek ki a jövőben, a kínai TCL...","id":"20190221_tcl_osszehajthato_telefon_tablep_flexibilis_kijelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=575373f0-5284-4e22-b657-c61a41d8871a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a359f704-e3b8-4904-a902-74d88a4125ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_tcl_osszehajthato_telefon_tablep_flexibilis_kijelzo","timestamp":"2019. február. 21. 19:03","title":"Nem összehajtható, egyenesen feltekerhető telefonon dolgozik az egyik kínai gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5c6cf8-03e0-43c3-8488-47db6a0f6a66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De keményen dolgozó kisgyíkként felkészült az új kihívásokra.","shortLead":"De keményen dolgozó kisgyíkként felkészült az új kihívásokra.","id":"20190222_A_tyrannosaurus_is_volt_kicsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af5c6cf8-03e0-43c3-8488-47db6a0f6a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee7fbed-65f7-4050-98c5-6bf8b669af94","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_A_tyrannosaurus_is_volt_kicsi","timestamp":"2019. február. 22. 11:34","title":"A tyrannosaurus is volt kicsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa3810c-48b8-4ffb-bc88-af6d854acedd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hordozható akkumulátorok tankjaként is jellemezhetnénk a PWR27-et, ugyanis rengeteg energiát tárol, ráadásul az sem kottyan meg neki, ha egy teherautó áthajt rajta. ","shortLead":"A hordozható akkumulátorok tankjaként is jellemezhetnénk a PWR27-et, ugyanis rengeteg energiát tárol, ráadásul az sem...","id":"20190222_roamproof_pwr27_hordozhato_akkumulator_kickstarter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa3810c-48b8-4ffb-bc88-af6d854acedd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15437a7c-c1f6-47e3-b330-619a13174892","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_roamproof_pwr27_hordozhato_akkumulator_kickstarter","timestamp":"2019. február. 22. 13:33","title":"Ebben a könyvméretű aksiban egy hétnyi energia van, és szinte bármit tölthet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]