Cikkünk frissül...

Az idei önkormányzati választásra készülő ellenzéki mozgalom elindulását novemberben jelentette be Márki-Zay Péter, a szervezetet január elsején jegyezték be. A mozgalom tagjai Márki-Zayon kívül Hadházy Ákos, Lukácsi Katalin, akik fel is szólalnak a vasárnapi eseményen.

A tagok között szerepel továbbá Ábrahám Júlia, Bod Péter Ákos, Elek István, Kaltenbach Jenő, Kész Zoltán, Lengyel Róbert, Magyar György, Mellár Tamás és Üveges Gábor is.

Élő videónkat az eseményről alább találja:

Hadházy: Nekünk kell az országot visszafordítani a hanyatlás útjáról

Az első felszólaló Hadházy Ákos volt. Úgy kezdte:

Egy ilyen helyzetben, mint a mai, két dolgot lehet tenni: sopánkodni, hogy milyen rossz nekünk. Vagy dolgozni azért, hogy jobb legyen.

Hadházy azt is elmondta: a hatalom ugyanazt csinálja most is, amit az államszocializmus idején megszokhattunk: miután hiteltelenül hangoztatták Orbánék, hogy hogyan és mikor fogjuk utolérni a nyugatot, inkább azt kezdte el harsogni: a nyugat rossz és hanyatlik.

A független képviselő azt is hozzátette: a Fidesz erről a hanyatlásba vezető útról, amelybe az országot viszi, soha nem fog visszafordulni, nekünk kell visszafordítanunk őket.

Arról is beszélt: Szerbiában is hetekig-hónapokig tízezrek mentek ki az utcára, a TV-székházhoz, egyelőre nem értékel követelésüket. De el fogják, ahogy el fogjuk mi is.