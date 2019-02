Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Petíciót, népszavazást is kezdeményeztek az ellen, hogy megemeljék a beépíthetőséget a Balaton-parton, ahol történetesen mindkét Orbán-közeli üzletembernek vannak ingatlanjai.","shortLead":"Petíciót, népszavazást is kezdeményeztek az ellen, hogy megemeljék a beépíthetőséget a Balaton-parton, ahol...","id":"20190218_Nem_tetszik_a_keszthelyieknek_hogy_beepitene_a_Balatonpartot_Tiborcz_es_Meszaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609d0709-2ccd-4c06-b3ec-34b8bb23969d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Nem_tetszik_a_keszthelyieknek_hogy_beepitene_a_Balatonpartot_Tiborcz_es_Meszaros","timestamp":"2019. február. 18. 19:22","title":"Nem tetszik a keszthelyieknek, hogy beépítené a Balaton-partot Tiborcz és Mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4603fdfd-3ad2-4c03-a083-47fc2b92fa6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendszer hétfőn indult, egyelőre egy kisebb felhasználói kör tud rendelni az áruházlánctól.","shortLead":"A rendszer hétfőn indult, egyelőre egy kisebb felhasználói kör tud rendelni az áruházlánctól.","id":"20190218_spar_hazhozszallitas_szolgaltatas_bevezetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4603fdfd-3ad2-4c03-a083-47fc2b92fa6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b782190-6092-4692-b8b5-cb135ac1f967","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_spar_hazhozszallitas_szolgaltatas_bevezetes","timestamp":"2019. február. 18. 19:14","title":"Nagy újdonság készül a Sparnál: már tesztelik a házhozszállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20123f83-fda5-44bc-8eba-7ba88724cfad","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Helyette Oláh Gergő szerepel a legjobb nyolc versenyző között a műsor szombati fináléjában.","shortLead":"Helyette Oláh Gergő szerepel a legjobb nyolc versenyző között a műsor szombati fináléjában.","id":"20190218_Plagium_Petruska_A_Dal_donto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20123f83-fda5-44bc-8eba-7ba88724cfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9b4714-5392-4827-bc66-ef04a529afdc","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Plagium_Petruska_A_Dal_donto","timestamp":"2019. február. 18. 11:13","title":"Plágium miatt kizárták Petruskát A Dal döntőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft csütörtökön tette elérhetővé a tesztelők számára a Windows 2020 tavaszára ígért frissítőcsomagjának béta verzióját.","shortLead":"A Microsoft csütörtökön tette elérhetővé a tesztelők számára a Windows 2020 tavaszára ígért frissítőcsomagjának béta...","id":"20190218_windows_10_windows_insider_microsoft_windows_10_20h1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32f7ffb-912b-4b45-81f4-add8c5092789","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_windows_10_windows_insider_microsoft_windows_10_20h1","timestamp":"2019. február. 18. 19:03","title":"Vannak, akik már használhatják a 2020-as Windowst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d6a252-493b-47da-aca0-e80bbaf33a7e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), a világ legnagyobb szerződéses félvezetőgyártója rontotta folyó negyedévi bevételére vonatkozó előrejelzését.","shortLead":"A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), a világ legnagyobb szerződéses félvezetőgyártója rontotta folyó...","id":"20190217_Bajban_a_vilag_legnagyobb_szerzodeses_felvezetogyartoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62d6a252-493b-47da-aca0-e80bbaf33a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649fa140-ce4d-4e6d-8e7d-a89a7daefe81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_Bajban_a_vilag_legnagyobb_szerzodeses_felvezetogyartoja","timestamp":"2019. február. 17. 14:01","title":"Bajban a Huaweinek és Nvidiának beszállító félvezetőgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3a4e91-aacf-4293-811b-dd0ef2197923","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb zagytározó térségéből evakuálta biztonsági okokból az embereket a Vale SA brazil bányászati vállalat szombaton, miután szakemberek attól tartanak, hogy további gátszakadások történhetnek a január végi, becslések szerint mintegy 300 ember halálával járó gátszakadás után.","shortLead":"Újabb zagytározó térségéből evakuálta biztonsági okokból az embereket a Vale SA brazil bányászati vállalat szombaton...","id":"20190217_Ujabb_katasztrofa_fenyeget_Zagytarozo_kozelebol_evakualtak_embereket_Braziliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed3a4e91-aacf-4293-811b-dd0ef2197923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b35906-1b11-4468-9014-4b766ef86759","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Ujabb_katasztrofa_fenyeget_Zagytarozo_kozelebol_evakualtak_embereket_Braziliaban","timestamp":"2019. február. 17. 08:17","title":"Újabb katasztrófa fenyeget? Zagytározó közeléből evakuáltak embereket Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab99356-3a3e-4db3-bb7c-b105e47ed897","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több helyen is lesz felújítás a nyáron, de elvileg új villamosok és buszok is érkeznek. ","shortLead":"Több helyen is lesz felújítás a nyáron, de elvileg új villamosok és buszok is érkeznek. ","id":"20190218_Ezt_a_nyarat_sem_usszuk_meg_a_4es_6os_felujitasa_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bab99356-3a3e-4db3-bb7c-b105e47ed897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76333cb4-1edd-4731-84fc-40e5e5a7d723","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_Ezt_a_nyarat_sem_usszuk_meg_a_4es_6os_felujitasa_nelkul","timestamp":"2019. február. 18. 09:51","title":"Ezt a nyarat sem ússzuk meg a 4-es 6-os felújítása nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291f5eaf-0d06-455a-9721-011f95bc25ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Lesodródott az úttestről és az út menti árokba hajtott egy gépkocsi Fejér megyében, a Szápár és Bakonycsernye közötti úton.\r

