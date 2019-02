Borzolta a kedélyeket a Hadházy Ákos országgyűlési képviselő által feltárt eset, amikor is a Harmadik Évezred Innovációs Alapítvány 450 millió forintból szervezett sportnapnak nevezett eseményeket kistelepüléseken. Ezeken volt, hogy páran fociztak gumilabdával, egy autó fényszórójának fényénél edzettek, marmonkannákat kerülgettek biciklivel. Az alapítvány szerint szabályosan költik el a pénzt, és a rendezvények mindegyike alacsony költségvetésű volt.

A G7 most egy másik esetre hívja fel a figyelmet, és az egész érintett 10 milliárdos EFOP-1.8.6-17 program nyertesi listáját közreadta. A Harmadik Évezred Innovációs Alapítványt három forinttal előzte meg a megítélt összegben az Utak és Esélyek Alapítvány, róluk is hallott pár hajmeresztő programot az oldal. A két szervezet kötődik egymáshoz személyi szinten is. Volt egy erdei séta például a G7 tudomása szerint, ami egy órát tartott, száz résztvevővel. Az alapítvány ezer forintot fizetett a résztvevők után a szervező cégnek. Ez 100 ezer forint kiadást jelentett az alapítványnak, amely 20 ezer forintot keresett személyenként ezen a sétán, mivel a 450 milliós támogatáshoz összesen 21 750 embert kellett bevonnia. Amiért ő ezer forintot fizetett, 20 700 forint közpénzt kapott tehát. Egy barcsi biciklis programba is beszállt az alapítvány, de csak az ötletet adta, és párat telefonált, valamint a díjazásba szállt be pár tízezer forint erejéig, az önkormányzatok szervezték a dolgot, és adták a zsíros kenyeret.

A 10 milliárdos programba más, politikához közeli személyekhez köthető programok is érintettek. A Magyar Ergométer Szövetség nyerte el a negyedik legnagyobb támogatást, ők beltéri evezéssel foglalkoznak, amit egy gép segítségével lehet csinálni. A szervezet elnöke Horváth Gábor kétszeres olimpiai bajnok egykori kajakozó, a gellérthegyi siklóban is van érdekeltsége, a Magyar Kajak-Kenu-Szövetség elnökségi tagja. Ugyanitt elnökségi tag Bátorfi Béla, Orbán Viktor fogorvosa. De 250 milliós támogatást nyert el a Bükkösd Jövőjéért Alapítvány is, amelynek kuratóriumi elnöke Budai Zsolt polgármester felesége. Budait korábban sikkasztásért ítélték el az N1 tévé riportja szerint.