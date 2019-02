Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69ec6acc-0b88-41e5-a52a-8ba3364fe156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herman Van Rompuy a hétvégén azt mondta: Orbánnak nincs helye az Európai Néppártban.","shortLead":"Herman Van Rompuy a hétvégén azt mondta: Orbánnak nincs helye az Európai Néppártban.","id":"20190225_Az_Europai_Tanacs_volt_elnoke_is_kizarna_Orbant_a_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ec6acc-0b88-41e5-a52a-8ba3364fe156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a493f25c-ef99-42aa-ba3a-9e7fbf748a70","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Az_Europai_Tanacs_volt_elnoke_is_kizarna_Orbant_a_Neppartbol","timestamp":"2019. február. 25. 14:47","title":"Az Európai Tanács volt elnöke is kizárná Orbánt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcc328c-eca4-44bd-89f5-b43cc8a253f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak március végén érkezik majd meg a Huawei legújabb P-sorozata, a P30-as mobilok, már most is lehet tudni róluk jó néhány dolgot. Ezúttal a kijelző került a képbe.","shortLead":"Bár csak március végén érkezik majd meg a Huawei legújabb P-sorozata, a P30-as mobilok, már most is lehet tudni róluk...","id":"20190224_huawei_p30_lite_okostelefon_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fcc328c-eca4-44bd-89f5-b43cc8a253f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1a0238-bc8d-41a4-95c9-f9ae842e02bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_huawei_p30_lite_okostelefon_android","timestamp":"2019. február. 24. 11:03","title":"Kiderült, milyen kijelzővel érkezhet a Huawei P30 legolcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22221466-e0c9-4700-8218-9336dd88bfe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, mire jutottak a Palkoviccsal folytatott tárgyalások során, de kedden összeül az elnökség. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mire jutottak a Palkoviccsal folytatott tárgyalások során, de kedden összeül az elnökség. ","id":"20190225_Ujra_osszeul_kedden_az_MTA_Elnoksege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22221466-e0c9-4700-8218-9336dd88bfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bd0eb4-0e1d-4b6f-a2dd-a6d7804b8fa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Ujra_osszeul_kedden_az_MTA_Elnoksege","timestamp":"2019. február. 25. 12:24","title":"Újra összeül kedden az MTA elnöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd5d26b-272d-408c-b271-f1f19140e2e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszú teaser kampány után a Skoda bemutatta a harmadik városi szabadidő-autóját, a Kamiq-ot, amely kisebb, mint a kínálatukban jelenleg kapható Skoda Karoq és a Skoda Kodiaq.","shortLead":"Hosszú teaser kampány után a Skoda bemutatta a harmadik városi szabadidő-autóját, a Kamiq-ot, amely kisebb, mint...","id":"20190226_Hivatalos_Itt_a_Skoda_Kamiq__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbd5d26b-272d-408c-b271-f1f19140e2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6320b7-280b-4d30-a23c-6bd5ed37ba85","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_Hivatalos_Itt_a_Skoda_Kamiq__video","timestamp":"2019. február. 26. 10:13","title":"Hivatalos, itt a Skoda legkisebb SUV-ja, a Kamiq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536b03ba-c4ff-46f0-a6d7-ec7948066b2c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Major Veronika döntős világcsúccsal megnyerte a női sportpisztolyosok versenyét vasárnap az Újdelhiben zajló sportlövő-világkupán, s ezzel kvótát szerzett a tokiói olimpiára, csakúgy, mint néhány órával korábban a puskás Péni István.","shortLead":"Major Veronika döntős világcsúccsal megnyerte a női sportpisztolyosok versenyét vasárnap az Újdelhiben zajló...","id":"20190224_Major_Veronika_sportlovo_vilagcsuccsal_szerzett_vilagkupaaranyermet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=536b03ba-c4ff-46f0-a6d7-ec7948066b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5f8e66-01fa-4888-9295-5fb5c6eab46f","keywords":null,"link":"/sport/20190224_Major_Veronika_sportlovo_vilagcsuccsal_szerzett_vilagkupaaranyermet","timestamp":"2019. február. 24. 13:55","title":"Major Veronika sportlövő világcsúccsal szerzett világkupa-aranyérmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6126899-b4ae-43c2-9532-22f96d89d5cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW-ken mostanság minden korábbinál nagyobb hűtőrácsok terpeszkednek. De hol lehet a méretnövekedés határa?","shortLead":"A BMW-ken mostanság minden korábbinál nagyobb hűtőrácsok terpeszkednek. De hol lehet a méretnövekedés határa?","id":"20190225_veseorulet_nagy_nagyobb_es_meg_nagyobb_hutoracsok_a_bmwken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6126899-b4ae-43c2-9532-22f96d89d5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b13786f-b41b-40e4-aaa6-75b5670d484e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_veseorulet_nagy_nagyobb_es_meg_nagyobb_hutoracsok_a_bmwken","timestamp":"2019. február. 25. 09:21","title":"Vese-őrület: nagy, nagyobb és még nagyobb hűtőrácsok a BMW-ken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12fdb40-8551-45a0-b9dc-1405c0926109","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem volt szerencséje annak a Peugeot-nak, amelyik az út mellett parkolt péntek délután a cseh fővárosban. ","shortLead":"Nem volt szerencséje annak a Peugeot-nak, amelyik az út mellett parkolt péntek délután a cseh fővárosban. ","id":"20190224_Csunyan_felkente_a_hazfalra_a_Peugeott_a_pragai_menetrendszerinti_busz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c12fdb40-8551-45a0-b9dc-1405c0926109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90314a16-e34d-462b-890c-1cecc18317d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190224_Csunyan_felkente_a_hazfalra_a_Peugeott_a_pragai_menetrendszerinti_busz","timestamp":"2019. február. 24. 13:21","title":"Csúnyán felkente a házfalra a Peugeot-t a prágai menetrend szerinti busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea172a5-de47-4528-9d4d-550b94fa484f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt nem tudni, hogy üres volt-e.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy üres volt-e.","id":"20190225_Egy_koporsot_is_kidobtak_az_utcara_a_jozsefvarosi_lomtalanitason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ea172a5-de47-4528-9d4d-550b94fa484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec00a7c-3e3c-4d03-b055-502092fb1f58","keywords":null,"link":"/elet/20190225_Egy_koporsot_is_kidobtak_az_utcara_a_jozsefvarosi_lomtalanitason","timestamp":"2019. február. 25. 20:35","title":"Egy koporsót is kidobtak az utcára a józsefvárosi lomtalanításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]