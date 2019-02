Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a686da2-bcd4-4d1b-b3ed-35dd57118893","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végigröhögi a buszon ülő ír rögbiválogatott az utat.","shortLead":"Végigröhögi a buszon ülő ír rögbiválogatott az utat.","id":"20190225_autos_video_olasz_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a686da2-bcd4-4d1b-b3ed-35dd57118893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5dd30c-eae4-491c-9b5d-79f9b50cf7e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_autos_video_olasz_rendor","timestamp":"2019. február. 25. 14:44","title":"Mint egy csendőrvígjáték, ahogy az olaszok felvezetnek egy VIP-buszt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt szolidaritást vár Orbán Viktor magyar miniszterelnöktől – mondta Manfred Weber, az EPP európai parlamenti frakcióvezetője és EP-választási csúcsjelöltje a Der Tagesspiegel című német lap keddi számában a migrációval foglalkozó új magyar kormányzati kampánnyal kapcsolatban.","shortLead":"Az Európai Néppárt szolidaritást vár Orbán Viktor magyar miniszterelnöktől – mondta Manfred Weber, az EPP európai...","id":"20190226_Vegre_megszolalt_Weber_mit_var_el_Orbantol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ec7a3c-6f5c-47ba-8a08-56ebb55573a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Vegre_megszolalt_Weber_mit_var_el_Orbantol","timestamp":"2019. február. 26. 10:40","title":"Végre megszólalt Weber, mit vár el Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akár 20 fok is lehet a tél utolsó napjaiban.","shortLead":"Akár 20 fok is lehet a tél utolsó napjaiban.","id":"20190224_Elorehozott_tavasszal_bucsuzik_a_tel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be5760e-b6c3-4a31-9583-02685d6f54dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Elorehozott_tavasszal_bucsuzik_a_tel","timestamp":"2019. február. 24. 14:30","title":"Előrehozott tavasszal búcsúzik a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha az átlagos nettó kereset mentén vizsgáljuk, elképesztő mértékben ketté van szakadva az ország.","shortLead":"Ha az átlagos nettó kereset mentén vizsgáljuk, elképesztő mértékben ketté van szakadva az ország.","id":"20190226_Annyit_keresnek_most_Szabolcsban_mint_Budapesten_10_eve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb97f229-84cc-4a3b-a954-b2078bbf27b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Annyit_keresnek_most_Szabolcsban_mint_Budapesten_10_eve","timestamp":"2019. február. 26. 08:49","title":"Annyit keresnek most Szabolcsban, mint Budapesten 10 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c6bbb5-75b7-496b-85d5-c5c9396d0595","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A kisebbik dél-koreai mobilgyártó is bemutatta 2019-es felsőkategóriás okostelefonjait, amelyeket Barcelonában sikerült kézbe vennünk. A vénáinkat szkennelik, és akár levegőben megejtett kézmozdulatokkal is vezérelhetők.","shortLead":"A kisebbik dél-koreai mobilgyártó is bemutatta 2019-es felsőkategóriás okostelefonjait, amelyeket Barcelonában sikerült...","id":"20190225_lg_g8_g8s_thinq_lg_v50_mwc_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c6bbb5-75b7-496b-85d5-c5c9396d0595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ed459f-301f-4fd9-af45-9c75f3a6f44b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_lg_g8_g8s_thinq_lg_v50_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 10:03","title":"Íme a három új csúcsmobil, amivel az LG az S10-es Samsungokra támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a850486b-a559-4547-99d2-1e42100a22c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a 2019-es évre szánt csúcsmobilját, mellé pedig további három készüléket is.","shortLead":"A Sony a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a 2019-es évre szánt csúcsmobilját, mellé pedig további három...","id":"20190225_sony_xperia_1_xperia_10_xperia_10_plus_xperia_l3_okostelefon_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a850486b-a559-4547-99d2-1e42100a22c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c67c5ee-0116-4796-aa9b-5e0d3b5f3aab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_sony_xperia_1_xperia_10_xperia_10_plus_xperia_l3_okostelefon_bemutato","timestamp":"2019. február. 25. 11:43","title":"Itt a Sony legújabb csúcsmobilja, ami egy dologban már biztosan világelső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6126899-b4ae-43c2-9532-22f96d89d5cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW-ken mostanság minden korábbinál nagyobb hűtőrácsok terpeszkednek. De hol lehet a méretnövekedés határa?","shortLead":"A BMW-ken mostanság minden korábbinál nagyobb hűtőrácsok terpeszkednek. De hol lehet a méretnövekedés határa?","id":"20190225_veseorulet_nagy_nagyobb_es_meg_nagyobb_hutoracsok_a_bmwken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6126899-b4ae-43c2-9532-22f96d89d5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b13786f-b41b-40e4-aaa6-75b5670d484e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_veseorulet_nagy_nagyobb_es_meg_nagyobb_hutoracsok_a_bmwken","timestamp":"2019. február. 25. 09:21","title":"Vese-őrület: nagy, nagyobb és még nagyobb hűtőrácsok a BMW-ken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálos fenyegetéseket kapott az önmagát Venezuela ideiglenes elnökévé kikiáltó Juan Guaidó ellenzéki vezető – közölte hétfőn bogotái ülésén a 14 amerikai országot tömörítő limai csoport.","shortLead":"Halálos fenyegetéseket kapott az önmagát Venezuela ideiglenes elnökévé kikiáltó Juan Guaidó ellenzéki vezető – közölte...","id":"20190226_Halalos_fenyegeteseket_kapott_Venezuela_ellenzeki_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2a2ac7-e398-4af0-83ca-28e9cb7510bc","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Halalos_fenyegeteseket_kapott_Venezuela_ellenzeki_vezetoje","timestamp":"2019. február. 26. 05:01","title":"Halálos fenyegetéseket kapott Venezuela új, ellenzéki vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]