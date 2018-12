Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum távozó vezetője szerint azok is tudták, hogy miről szól a Tanácsköztársasággal kapcsolatos kiállítás, akik kritizálták.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum távozó vezetője szerint azok is tudták, hogy miről szól a Tanácsköztársasággal kapcsolatos...","id":"20181211_Prohle_ma_mar_irna_egy_eloszot_a_sokat_kritizalt_kiallitasahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebed149a-2c18-4b65-8118-ed8bfc98ce77","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_Prohle_ma_mar_irna_egy_eloszot_a_sokat_kritizalt_kiallitasahoz","timestamp":"2018. december. 11. 08:42","title":"Prőhle ma már írna egy előszót a sokat kritizált kiállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7944be-efe3-4a1c-8218-768a006f2f70","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A támadásnak a legfrissebb hírek szerint három halottja és tizenegy sérültje van.","shortLead":"A támadásnak a legfrissebb hírek szerint három halottja és tizenegy sérültje van.","id":"20181212_Helyszini_videok_sikitva_menekultek_az_emberek_a_strasbourgi_lovoldozeskor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe7944be-efe3-4a1c-8218-768a006f2f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fc6634-4258-4337-89d9-011933028b32","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_Helyszini_videok_sikitva_menekultek_az_emberek_a_strasbourgi_lovoldozeskor","timestamp":"2018. december. 12. 09:52","title":"Helyszíni videók: sikítva menekültek az emberek a strasbourgi lövöldözéskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különben nem lesz elég pénze az önkormányzatnak.","shortLead":"Különben nem lesz elég pénze az önkormányzatnak.","id":"20181210_Hiaba_akar_a_kormany_szabadulni_a_kozmunkasoktol_a_polgarmesterek_foggalkorommel_ragaszkodnak_hozzajuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691ccb58-f843-456d-8162-691b117342b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Hiaba_akar_a_kormany_szabadulni_a_kozmunkasoktol_a_polgarmesterek_foggalkorommel_ragaszkodnak_hozzajuk","timestamp":"2018. december. 10. 16:02","title":"Hiába akar a kormány szabadulni a közmunkásoktól, a polgármesterek foggal-körömmel ragaszkodnak hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c328c13-5148-4c76-a978-c62ed24f1c22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túrkeve a baglyok fővárosa, meg is érkeztek oda telelni a madarak.","shortLead":"Túrkeve a baglyok fővárosa, meg is érkeztek oda telelni a madarak.","id":"20181210_Ezer_fulesbagoly_szallta_meg_Turkevet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c328c13-5148-4c76-a978-c62ed24f1c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a75957-db30-4315-9afc-7887435d12d2","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Ezer_fulesbagoly_szallta_meg_Turkevet","timestamp":"2018. december. 10. 14:48","title":"Ezer fülesbagoly szállta meg Túrkevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa03335e-4309-484c-a659-2429ef7ba7a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Képeket töltött le a netről, hogy aztán az azokon lévő tárgyakat hirdesse. ","shortLead":"Képeket töltött le a netről, hogy aztán az azokon lévő tárgyakat hirdesse. ","id":"20181212_Mindenfele_dolgokat_arult_a_neten_de_csak_a_penzt_zsebelte_be_egy_kecskemeti_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa03335e-4309-484c-a659-2429ef7ba7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e305f5cc-359f-4712-834f-fe696738860d","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Mindenfele_dolgokat_arult_a_neten_de_csak_a_penzt_zsebelte_be_egy_kecskemeti_ferfi","timestamp":"2018. december. 12. 09:47","title":"Mindenféle dolgokat \"árult\" a neten, de csak a pénzt zsebelte be egy kecskeméti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527200f2-5dda-44ae-b9be-068fecd227b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült, van még ott egy annyi zöld, hogy egy 54 lakásos komplexum elférjen rá.","shortLead":"Kiderült, van még ott egy annyi zöld, hogy egy 54 lakásos komplexum elférjen rá.","id":"20181212_NERcegek_epithetnek_lakoparkot_a_Janoskorhaz_fole_2_milliardot_kereshetnek_vele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=527200f2-5dda-44ae-b9be-068fecd227b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14153498-2bf7-4d62-bfe3-a6bdcfd361bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_NERcegek_epithetnek_lakoparkot_a_Janoskorhaz_fole_2_milliardot_kereshetnek_vele","timestamp":"2018. december. 12. 09:42","title":"NER-cégek építhetnek lakóparkot a János-kórház fölé, 2 milliárdot kereshetnek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fade93e5-24c9-4a11-89cc-21d79f0cb73c","c_author":"Windisch Judit - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Obstrukcióval próbálta megakadályozni az ellenzék, hogy szerdán szavazzon a ház a \"rabszolgatörvényről.\"","shortLead":"Obstrukcióval próbálta megakadályozni az ellenzék, hogy szerdán szavazzon a ház a \"rabszolgatörvényről.\"","id":"20181210_Igy_tort_ki_a_botrany_a_Parlamentben__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fade93e5-24c9-4a11-89cc-21d79f0cb73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11604d29-156b-46b4-bc3b-cde8d0a3861f","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Igy_tort_ki_a_botrany_a_Parlamentben__video","timestamp":"2018. december. 10. 15:54","title":"Így tört ki a botrány a Parlamentben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565378fd-c81c-4f39-97ed-414ea1985daa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az enyhülő idő számukra ellenséges: eltűnik az élelmük, és elszaporodnak a kínzó rovarok.","shortLead":"Az enyhülő idő számukra ellenséges: eltűnik az élelmük, és elszaporodnak a kínzó rovarok.","id":"20181212_Remisztoen_pusztitja_a_renszarvasokat_a_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=565378fd-c81c-4f39-97ed-414ea1985daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf28f01e-8895-498c-9d01-5fac3219136b","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Remisztoen_pusztitja_a_renszarvasokat_a_klimavaltozas","timestamp":"2018. december. 12. 11:20","title":"Rémisztően pusztítja a rénszarvasokat a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]