[{"available":true,"c_guid":"f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A szentendrei vonalon történt baleset miatt a szerelvények csak egy vágányon közlekedtek.","shortLead":"A szentendrei vonalon történt baleset miatt a szerelvények csak egy vágányon közlekedtek.","id":"20190224_Halalra_gazolt_egy_24_eves_ferfit_a_HEV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0da0462-6a3f-4edf-97fd-57a0fbbbd930","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190224_Halalra_gazolt_egy_24_eves_ferfit_a_HEV","timestamp":"2019. február. 24. 11:28","title":"Halálra gázolt egy 24 éves férfit a HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f73884-45a0-4d5e-a56c-336b833cf3bc","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"A távozás forgatókönyveként is olvashatók az író 1980-as évekbeli, időskori feljegyzései a három évtizeddel ezelőtti öngyilkossága után. ","shortLead":"A távozás forgatókönyveként is olvashatók az író 1980-as évekbeli, időskori feljegyzései a három évtizeddel ezelőtti...","id":"201908__marai_sandor_halala__maganynaplo__gyaszhirozon__tobbszoros_tulelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79f73884-45a0-4d5e-a56c-336b833cf3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721e2b75-59ed-4957-b829-8f54f48e1c1f","keywords":null,"link":"/kultura/201908__marai_sandor_halala__maganynaplo__gyaszhirozon__tobbszoros_tulelo","timestamp":"2019. február. 24. 20:00","title":"\"Itt az ideje\" - írta naplójába Márai Sándor, mielőtt pisztolyt fogott és öngyilkos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7caa4d-0293-4370-85b8-9a11ce138333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 15-én nagyszabású záró rendezvényt tart a Felház keresztény mozgalom, aminek egyik vezetője Orbán Gáspár.","shortLead":"Március 15-én nagyszabású záró rendezvényt tart a Felház keresztény mozgalom, aminek egyik vezetője Orbán Gáspár.","id":"20190225_Kiderult_mibol_tudta_teleplakatolni_a_varost_az_Orban_Gasparfele_Felhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de7caa4d-0293-4370-85b8-9a11ce138333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890f1703-b2ed-4f2f-ab78-658a2ff8eb0e","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Kiderult_mibol_tudta_teleplakatolni_a_varost_az_Orban_Gasparfele_Felhaz","timestamp":"2019. február. 25. 14:24","title":"Kiderült, miből tudta teleplakátolni a várost az Orbán Gáspár-féle Felház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jávor Benedek vezeti majd a Párbeszéd EP-listáját. A párt várhatóan közös listán indul az MSZP-vel. Jávort Dorosz Dávid, volt parlamenti képviselő és Szabó Tímea társelnök követi a listán.","shortLead":"Jávor Benedek vezeti majd a Párbeszéd EP-listáját. A párt várhatóan közös listán indul az MSZP-vel. Jávort Dorosz...","id":"20190224_Megvan_ki_vezeti_a_Parbeszed_EPlistajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51039561-0b1f-44bc-96d0-21d488f84d7c","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Megvan_ki_vezeti_a_Parbeszed_EPlistajat","timestamp":"2019. február. 24. 15:06","title":"Megvan, ki vezeti a Párbeszéd EP-listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7207b0a4-e7c2-4181-9e03-b643c2df47bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minisztériumi főosztályvezető kerülhet a János-kórház élére.","shortLead":"Minisztériumi főosztályvezető kerülhet a János-kórház élére.","id":"20190225_Menesztettek_a_Janos_korhaz_foigazgatojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7207b0a4-e7c2-4181-9e03-b643c2df47bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099e4849-9395-4bd6-8dd4-610c474cc618","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Menesztettek_a_Janos_korhaz_foigazgatojat","timestamp":"2019. február. 25. 09:51","title":"Menesztették a János-kórház főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d26e7ea-61d4-4c96-a2d2-efa2b8d91ae0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alighanem az esztendő egyik legkülönlegesebb eszköze mutatkozott be a most is zajló barcelonai MWC-n. A Nubia Alphát óraként és telefonként is használhatja tulajdonosa. ","shortLead":"Alighanem az esztendő egyik legkülönlegesebb eszköze mutatkozott be a most is zajló barcelonai MWC-n. A Nubia Alphát...","id":"20190226_nubia_alpha_okosora_telefon_csuklora_mwc_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d26e7ea-61d4-4c96-a2d2-efa2b8d91ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c77e53-c944-4d42-8eaf-3324ffe8d6a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_nubia_alpha_okosora_telefon_csuklora_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 26. 08:33","title":"Megjött a Nubia Alpha, a telefon, amit óraként hordhat a csuklóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap beolvad a kormánypárti médiaholdingba, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványba.","shortLead":"A lap beolvad a kormánypárti médiaholdingba, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítványba.","id":"20190225_figyelo_lemondott_szerkesztobizottsag_schmidt_maria_lanczi_tamas_berecz_kristof_kormanykozeli_mediaholding","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476ba56a-4a9e-40e4-a7d1-6c2fda3e77a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_figyelo_lemondott_szerkesztobizottsag_schmidt_maria_lanczi_tamas_berecz_kristof_kormanykozeli_mediaholding","timestamp":"2019. február. 25. 19:14","title":"Lemondott a Figyelő szerkesztőbizottsága, benne Schmidt Máriával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07ee8a0-df21-4741-a18e-2a7b4fe0ced6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Arab Liga és az Európai Unió csúcstalálkozójának résztvevői a gyűlöletbeszéd ellen is felszólaltak. ","shortLead":"Az Arab Liga és az Európai Unió csúcstalálkozójának résztvevői a gyűlöletbeszéd ellen is felszólaltak. ","id":"20190225_Orban_Viktor_most_irta_ala_hogy_tamogatjuk_a_menekulteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b07ee8a0-df21-4741-a18e-2a7b4fe0ced6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5a5858-cc99-41ce-978c-0718bc49a9c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_Orban_Viktor_most_irta_ala_hogy_tamogatjuk_a_menekulteket","timestamp":"2019. február. 25. 14:44","title":"Orbán Viktor most írta alá, hogy támogatjuk a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]