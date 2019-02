Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32d1d17f-272a-42aa-8c8c-265fad64998f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők azt tervezik, hogy kedden blokkolják majd a költségvetési bizottságban Lovász László akadémiai elnök és Palkovics László miniszter meghallgatását az MTA kutatóintézeteinek finanszírozási terveiről.","shortLead":"A kormánypárti képviselők azt tervezik, hogy kedden blokkolják majd a költségvetési bizottságban Lovász László...","id":"20190225_MTAugy_a_Fidesz_nem_akarja_meghallgatni_Lovaszt_es_Palkovicsot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32d1d17f-272a-42aa-8c8c-265fad64998f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20bf224-1712-4e5b-84f4-5acc1f453cc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_MTAugy_a_Fidesz_nem_akarja_meghallgatni_Lovaszt_es_Palkovicsot","timestamp":"2019. február. 25. 16:50","title":"MTA-ügy: a Fidesz nem akarja meghallgatni Lovászt és Palkovicsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5c3a8e-f8ee-4675-9be0-dd1c15c4e8a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem sokan számítottak arra, hogy a Zöld könyv lesz a legjobb film, mégis beelőzte a nagy esélyesnek tartott Romát. Olivia Colman lett a legjobb színésznő, Rami Malek a legjobb színészként hozta a papírformát. A Bohém rapszódia, a Fekete Párduc és a Roma nyerte a legtöbb díjat.","shortLead":"Nem sokan számítottak arra, hogy a Zöld könyv lesz a legjobb film, mégis beelőzte a nagy esélyesnek tartott Romát...","id":"20190225_Az_idei_Oscar_az_utolso_pillanatra_tartogatta_a_sokkolo_meglepetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd5c3a8e-f8ee-4675-9be0-dd1c15c4e8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197bc189-ce6f-42f5-8d10-5c15b3092672","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Az_idei_Oscar_az_utolso_pillanatra_tartogatta_a_sokkolo_meglepetest","timestamp":"2019. február. 25. 07:10","title":"Az idei Oscar az utolsó pillanatra tartogatta a sokkoló meglepetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkent a GKI konjunktúraindexe január-februárban, de a magyar gazdaság szereplői alapvetően így is optimisták.","shortLead":"Csökkent a GKI konjunktúraindexe január-februárban, de a magyar gazdaság szereplői alapvetően így is optimisták.","id":"20190225_GKI_dragulast_varnak_a_magyarok_de_jobbnak_erzik_az_anyagi_helyzetuket_mint_eddig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b680173b-ecae-456c-adbe-0527d67c9879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf87f174-e591-43b6-8370-f2e229eb8154","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_GKI_dragulast_varnak_a_magyarok_de_jobbnak_erzik_az_anyagi_helyzetuket_mint_eddig","timestamp":"2019. február. 25. 05:18","title":"GKI: drágulást várnak a magyarok, de jobbnak érzik az anyagi helyzetüket, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6126899-b4ae-43c2-9532-22f96d89d5cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW-ken mostanság minden korábbinál nagyobb hűtőrácsok terpeszkednek. De hol lehet a méretnövekedés határa?","shortLead":"A BMW-ken mostanság minden korábbinál nagyobb hűtőrácsok terpeszkednek. De hol lehet a méretnövekedés határa?","id":"20190225_veseorulet_nagy_nagyobb_es_meg_nagyobb_hutoracsok_a_bmwken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6126899-b4ae-43c2-9532-22f96d89d5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b13786f-b41b-40e4-aaa6-75b5670d484e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_veseorulet_nagy_nagyobb_es_meg_nagyobb_hutoracsok_a_bmwken","timestamp":"2019. február. 25. 09:21","title":"Vese-őrület: nagy, nagyobb és még nagyobb hűtőrácsok a BMW-ken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nadrágkosztüm, nagyestélyi, pink masni és tükörbársony öltöny – idén is volt mit nézni az Oscar vörös szőnyegén. Néhány összeállítás mély nyomot hagyott bennünk, és el is mondjuk miért. Lapozza végig velünk a legszebb, legérdekesebb, legmeghökkentőbb ruhák galériáját!","shortLead":"Nadrágkosztüm, nagyestélyi, pink masni és tükörbársony öltöny – idén is volt mit nézni az Oscar vörös szőnyegén. Néhány...","id":"20190225_A_turkalos_osszeallitastol_a_128_karatos_gyemantig__ezek_voltak_az_Oscar_szettjei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a172c157-2f01-4f2e-9d8d-9191a33668ab","keywords":null,"link":"/elet/20190225_A_turkalos_osszeallitastol_a_128_karatos_gyemantig__ezek_voltak_az_Oscar_szettjei","timestamp":"2019. február. 25. 10:52","title":"A turkálós összeállítástól a 128 karátos gyémántig – ezek voltak az Oscar szettjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakás most 165 négyzetméter. Havi 64 ezerért. Vagy kevesebbért.","shortLead":"A lakás most 165 négyzetméter. Havi 64 ezerért. Vagy kevesebbért.","id":"20190226_Meglepoen_olcson_berel_budai_lakast_Semjen_Zsolt_kituntetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c650ce0f-2637-440d-8a99-53cb01807cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Meglepoen_olcson_berel_budai_lakast_Semjen_Zsolt_kituntetoje","timestamp":"2019. február. 26. 09:12","title":"Meglepően olcsón bérel budai lakást Semjén Zsolt kitüntetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5428a7-69b8-423e-b55d-3c36197ea846","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felmondási védelem illeti meg a reprodukciós eljárásban résztvevő munkavállalót, de legfeljebb hat hónapig, és csak akkor, ha előre közli a munkáltatóval, hogy kezelést fog kapni. A bejelentéssel viszont komoly kockázatot vállal az alkalmazott.","shortLead":"Felmondási védelem illeti meg a reprodukciós eljárásban résztvevő munkavállalót, de legfeljebb hat hónapig, és csak...","id":"20190226_Akkor_sem_vedi_a_torveny_sokaig_ha_elore_bevallja_a_munkahelyen_hogy_lombikprogramban_vesz_reszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec5428a7-69b8-423e-b55d-3c36197ea846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b582647-2ed3-4c1e-88e6-57937598f70d","keywords":null,"link":"/kkv/20190226_Akkor_sem_vedi_a_torveny_sokaig_ha_elore_bevallja_a_munkahelyen_hogy_lombikprogramban_vesz_reszt","timestamp":"2019. február. 26. 10:22","title":"Akkor sem védi a törvény sokáig, ha előre bevallja a munkahelyén, hogy lombikprogramban vesz részt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312f85b5-7328-4bf5-a160-28e2ac8cbde5","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A szerda este bemutatott, összehajtható Samsung Galaxy Fold egy izgalmas, technológiailag fejlett telefonnak tűnt. Egészen vasárnap délutánig, amikor a Huawei prezentálta saját összehajtható mobilját. A történet vége a felhasználók számára sajnos így sem happy end. És ahogy sejthető, a készülék árával van gond, nem is kicsi.","shortLead":"A szerda este bemutatott, összehajtható Samsung Galaxy Fold egy izgalmas, technológiailag fejlett telefonnak tűnt...","id":"20190224_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon_samsung_galaxy_fold_osszehasonlitas_mwc_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=312f85b5-7328-4bf5-a160-28e2ac8cbde5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33801bd4-1d7e-49d2-bec7-20f9594a89df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon_samsung_galaxy_fold_osszehasonlitas_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 24. 17:53","title":"A Huawei lényegében megsemmisítette a Samsung összehajtható telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]