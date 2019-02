Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap alatt befutottak az új Samsung Galaxy S10-ek első teljesítménytesztjei.","shortLead":"Néhány nap alatt befutottak az új Samsung Galaxy S10-ek első teljesítménytesztjei.","id":"20190224_samsung_galaxy_s10_s10plus_iphone_xs_max_teljesitmenyteszt_antutu_geekbench_gfx_3_manhattan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b631b7b3-36ed-4170-8ade-a716aea5a253","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_samsung_galaxy_s10_s10plus_iphone_xs_max_teljesitmenyteszt_antutu_geekbench_gfx_3_manhattan","timestamp":"2019. február. 25. 14:03","title":"A tavalyi iPhone-t nem verik az új Galaxy S10-ek, mi lesz a többiek idei telefonjaival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acca4ffa-57be-42b2-9764-9601e54e1915","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Panasonic frankfurti eseményére is magával vitte egyik érdekes fejhallgatóját. A HD605N egyetlen mozdulattal csendre inthető, ami a zúgó városi élet során kimondottan hasznos funkció.","shortLead":"A Panasonic frankfurti eseményére is magával vitte egyik érdekes fejhallgatóját. A HD605N egyetlen mozdulattal csendre...","id":"20190224_panasonic_convention_2019_panasonic_hd605n_zajszuros_fejhallgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acca4ffa-57be-42b2-9764-9601e54e1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aaa7bec-8e73-4013-b523-161145446f03","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_panasonic_convention_2019_panasonic_hd605n_zajszuros_fejhallgato","timestamp":"2019. február. 24. 16:03","title":"Sokszor praktikus: ez a fejhallgató automatikusan lenémul, ha hirtelen a füléhez kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca16ff8-898d-4367-a3f6-86460e89e54d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Miután minden fontos szereplő jó előre elmondta, hogy választási csalásra készülhetnek az ellenfelei, a Moszkvához húzó ellenzék nyerte a választást Moldovában. A Nyugat-barát kormánypárt csak a harmadik helyre jött be.","shortLead":"Miután minden fontos szereplő jó előre elmondta, hogy választási csalásra készülhetnek az ellenfelei, a Moszkvához húzó...","id":"20190225_Az_oroszbarat_baloldal_nyerte_a_moldovai_valasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ca16ff8-898d-4367-a3f6-86460e89e54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da93524-7b84-4cea-ba5b-958aa97daec4","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_Az_oroszbarat_baloldal_nyerte_a_moldovai_valasztast","timestamp":"2019. február. 25. 06:16","title":"Az oroszbarát baloldal nyerte a moldovai választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel háromszoros az árkülönbség a kontinens legolcsóbb és legdrágább üzemanyagai között.","shortLead":"Közel háromszoros az árkülönbség a kontinens legolcsóbb és legdrágább üzemanyagai között.","id":"20190225_191_forint_europa_legolcsobb_benzine_de_van_ahol_523_forint_egy_liter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32bb36c-ff3b-4fda-9220-469392a9e547","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_191_forint_europa_legolcsobb_benzine_de_van_ahol_523_forint_egy_liter","timestamp":"2019. február. 25. 06:41","title":"191 forint Európa legolcsóbb benzine, de van, ahol 523 forint egy liter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a7f134-294b-4b8e-9006-6bc78739ba7c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszer eddigi legtávolabbi objektumára bukkant az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA egyik csillagásza. Az újonnan azonosított égitest 120-szor távolabb van a Naptól, mint a Föld, és ha felfedezését hivatalosan megerősítik, ez lesz a Naprendszer legtávolabbi ismert objektuma.","shortLead":"A Naprendszer eddigi legtávolabbi objektumára bukkant az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA egyik csillagásza...","id":"20190225_naprendszer_legtavolabbi_objektum_csillagasz_nasa_torpebolygo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6a7f134-294b-4b8e-9006-6bc78739ba7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bf4356-6d70-4b5b-aff7-74f0cd71fb7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_naprendszer_legtavolabbi_objektum_csillagasz_nasa_torpebolygo","timestamp":"2019. február. 25. 18:03","title":"Izgalmas NASA-felfedezés: megtalálták a Naprendszer legtávolabbi objektumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a02358-f881-415c-babc-51847b55ac18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem túl gyakori jelenségnek lehettek szemtanúi az észak-amerikai Niagara folyó mellett élők, ahol úgynevezett jeges cunami öntötte el a partot. Döbbenetes felvételek születtek. ","shortLead":"Nem túl gyakori jelenségnek lehettek szemtanúi az észak-amerikai Niagara folyó mellett élők, ahol úgynevezett jeges...","id":"20190226_eszak_amerika_ontario_to_jegcunami_jeges_cunami_jegtabla_jegtomb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4a02358-f881-415c-babc-51847b55ac18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da46a89c-2468-4407-a795-fc4f7103c343","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_eszak_amerika_ontario_to_jegcunami_jeges_cunami_jegtabla_jegtomb","timestamp":"2019. február. 26. 11:03","title":"Döbbenetes képsorok: jégcunami zúdult egy amerikai kisvárosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89906e8b-f2f9-48b4-bff5-70c7f49a5b3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Tiszta levegőt! feliratú molinót feszítettek ki a szobron. ","shortLead":"Egy Tiszta levegőt! feliratú molinót feszítettek ki a szobron. ","id":"20190226_A_Greenpeace_aktivistai_felmasztak_a_Gellerthegyi_Szabadsagszoborra_hogy_a_legszennyezettseg_ellen_tiltakozzanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89906e8b-f2f9-48b4-bff5-70c7f49a5b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47def4bb-3ed3-481d-865d-0911d2d9f1f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_A_Greenpeace_aktivistai_felmasztak_a_Gellerthegyi_Szabadsagszoborra_hogy_a_legszennyezettseg_ellen_tiltakozzanak","timestamp":"2019. február. 26. 08:54","title":"A Szabadság-szoborra feszített molinóval tiltakozik a Greenpeace a légszennyezettség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741e2542-13b6-4ecd-b6da-e98b788fad09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több felvétel kerül fel a netre a vasárnap délután bemutatott Mate X-ről. A Huawei hajtogathatós telefonját az Engadget újságíróinak is sikerült kipróbálniuk.","shortLead":"Egyre több felvétel kerül fel a netre a vasárnap délután bemutatott Mate X-ről. A Huawei hajtogathatós telefonját...","id":"20190225_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon_mwc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=741e2542-13b6-4ecd-b6da-e98b788fad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a361d95-a7e6-485a-a537-9907b78d478f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 20:03","title":"Itt van közelről a Huawei csodamobilja, az összehajtható Mate X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]