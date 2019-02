Orbán Viktornak és Áder Jánosnak nem indult igazán jól ez az év, Márki-Zay Péter viszont még inkább tényezővé vált a politikai életben. A Medián megnézte azt is, hogy állnak most a főpolgármester-jelöltek.

A január végi Medián-felmérés szokás szerint a politikusok ismertségét és megítélését is vizsgálta. Ezúttal azonban nemcsak a 25 legismertebb vezető személyiségre vonatkozó adatokat mutatjuk be, hanem a kérdőívben szereplő teljes, összesen 35 fős listát.

A népszerűségi rangsor általában meglehetősen stabil, rendszerint biztos a köztársasági elnök vezetése, és többnyire dobogós helyre számíthat Orbán Viktor miniszterelnök is. Januárban is ők kerültek az első két helyre, de ezúttal mindkettőjük esetében visszaesést regisztrált a Medián. Ha ennek mértéke önmagában nem is jelentős, az már figyelemre méltó, hogy az előbbi népszerűségi indexe egy és egynegyed éve, az utóbbié egy éve nem volt ilyen alacsony, mint most.

Abban nincs változás, hogy mint az elmúlt évben mindvégig, továbbra is Karácsony Gergely a legnépszerűbb ellenzéki pártpolitikus (őt korábban is csak időnként előzte meg Szél Bernadett), de ha nem csak a pártpolitikusokat vesszük figyelembe, feltűnő az épp országos civil politikai mozgalmat indító hódmezővásárhelyi polgármester Márky-Zay Péter kimagasló szereplése. Különösen megugrott az ismertsége, bő egy hónap alatt 7 százalékponttal.

Határozottan ismertebbé váltak más ellenzéki politikusok is, különösen olyanok, akik az elmúlt hetekben részt vettek a parlamenti vagy parlamenten kívüli „ellenállásban”, és ezáltal a szokottnál több médiafelülethez is jutottak. Hadházy Ákos és Szél Bernadett független képviselők esetében némi népszerűség-növekedés is kimutatható. Alighanem más okból, az őt ért intenzív kormányzati támadások következtében lett a korábbinál ismertebb Sneider Tamás Jobbik-elnök, de az amúgy is mérsékelt népszerűsége ettől érdemben nem változott.

Statisztikailag is számottevő népszerűségváltozás a kormánypárti politikusok némelyikénél következett be: december eleje és január közepe között Gulyás Gergely, Kásler Miklós, Kocsis Máté és Kövér László kedveltsége is érzékelhetően csökkent.