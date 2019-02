Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbfeee76-4e26-45a1-bcd7-9054495bdd2f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190225_A_HVG_valasza_a_Legfobb_Ugyeszseg_sajtokozlemenyere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbfeee76-4e26-45a1-bcd7-9054495bdd2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80207187-1dae-490e-bb8c-523ab69a4777","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_A_HVG_valasza_a_Legfobb_Ugyeszseg_sajtokozlemenyere","timestamp":"2019. február. 25. 18:45","title":"A HVG válasza a Legfőbb Ügyészség sajtóközleményére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha az átlagos nettó kereset mentén vizsgáljuk, elképesztő mértékben ketté van szakadva az ország.","shortLead":"Ha az átlagos nettó kereset mentén vizsgáljuk, elképesztő mértékben ketté van szakadva az ország.","id":"20190226_Annyit_keresnek_most_Szabolcsban_mint_Budapesten_10_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb97f229-84cc-4a3b-a954-b2078bbf27b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Annyit_keresnek_most_Szabolcsban_mint_Budapesten_10_eve","timestamp":"2019. február. 26. 08:49","title":"Annyit keresnek most Szabolcsban, mint Budapesten 10 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ec6acc-0b88-41e5-a52a-8ba3364fe156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herman Van Rompuy a hétvégén azt mondta: Orbánnak nincs helye az Európai Néppártban.","shortLead":"Herman Van Rompuy a hétvégén azt mondta: Orbánnak nincs helye az Európai Néppártban.","id":"20190225_Az_Europai_Tanacs_volt_elnoke_is_kizarna_Orbant_a_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ec6acc-0b88-41e5-a52a-8ba3364fe156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a493f25c-ef99-42aa-ba3a-9e7fbf748a70","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Az_Europai_Tanacs_volt_elnoke_is_kizarna_Orbant_a_Neppartbol","timestamp":"2019. február. 25. 14:47","title":"Az Európai Tanács volt elnöke is kizárná Orbánt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4e5ff8-1737-42a3-b126-9d112be2e468","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi olimpiai bajnok birkózó végig tagadta az ellene felhozott vádakat.","shortLead":"A korábbi olimpiai bajnok birkózó végig tagadta az ellene felhozott vádakat.","id":"20190226_Felfuggesztett_bortont_kapott_adocsalas_miatt_Novenyi_Norbert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d4e5ff8-1737-42a3-b126-9d112be2e468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4386e600-c50a-4625-968e-bbc9124fbfba","keywords":null,"link":"/sport/20190226_Felfuggesztett_bortont_kapott_adocsalas_miatt_Novenyi_Norbert","timestamp":"2019. február. 26. 06:24","title":"Felfüggesztett börtönt kapott adócsalás miatt Növényi Norbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a63e120-1fd7-4a74-b562-daccdb70d8f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Támogatókat keresnek a pécsi önkéntes tűzoltók, mert bevetés közben tönkrement a tűzoltóautójuk, amit használtan, adományokból vettek.","shortLead":"Támogatókat keresnek a pécsi önkéntes tűzoltók, mert bevetés közben tönkrement a tűzoltóautójuk, amit használtan...","id":"20190224_Tonkrement_az_adomanyokbol_vett_pecsi_tuzoltoauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a63e120-1fd7-4a74-b562-daccdb70d8f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df27c7b7-2268-46db-a3a7-963f5df5267c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190224_Tonkrement_az_adomanyokbol_vett_pecsi_tuzoltoauto","timestamp":"2019. február. 24. 19:28","title":"Tönkrement az adományokból vett pécsi tűzoltóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f73884-45a0-4d5e-a56c-336b833cf3bc","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"A távozás forgatókönyveként is olvashatók az író 1980-as évekbeli, időskori feljegyzései a három évtizeddel ezelőtti öngyilkossága után. ","shortLead":"A távozás forgatókönyveként is olvashatók az író 1980-as évekbeli, időskori feljegyzései a három évtizeddel ezelőtti...","id":"201908__marai_sandor_halala__maganynaplo__gyaszhirozon__tobbszoros_tulelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79f73884-45a0-4d5e-a56c-336b833cf3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721e2b75-59ed-4957-b829-8f54f48e1c1f","keywords":null,"link":"/kultura/201908__marai_sandor_halala__maganynaplo__gyaszhirozon__tobbszoros_tulelo","timestamp":"2019. február. 24. 20:00","title":"\"Itt az ideje\" - írta naplójába Márai Sándor, mielőtt pisztolyt fogott és öngyilkos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakás most 165 négyzetméter. Havi 64 ezerért. Vagy kevesebbért.","shortLead":"A lakás most 165 négyzetméter. Havi 64 ezerért. Vagy kevesebbért.","id":"20190226_Meglepoen_olcson_berel_budai_lakast_Semjen_Zsolt_kituntetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c650ce0f-2637-440d-8a99-53cb01807cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Meglepoen_olcson_berel_budai_lakast_Semjen_Zsolt_kituntetoje","timestamp":"2019. február. 26. 09:12","title":"Meglepően olcsón bérel budai lakást Semjén Zsolt kitüntetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047aa95f-eefa-4492-8e80-26f739bda388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazi állathorror játszódott Boconádon.","shortLead":"Igazi állathorror játszódott Boconádon.","id":"20190226_Kutyakkal_etette_fel_megkinzott_kecskeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=047aa95f-eefa-4492-8e80-26f739bda388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f2bcc4-925a-45e5-bcbf-2bba2b7f816d","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Kutyakkal_etette_fel_megkinzott_kecskeit","timestamp":"2019. február. 26. 09:54","title":"Kutyákkal etette fel megkínzott kecskéit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]