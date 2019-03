Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6b3ad59-915d-4d36-bc3f-e20d1d0e027d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai atomfegyver-program legfontosabb elemének számító jongbjoni létesítmény jövőjével kapcsolatos nézeteltérés miatt maradt el a megállapodás Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezeti vietnami találkozóján. Ezt Trump jelentette be hanoi sajtóértekezletén. Ahogy azt is, hogy nem tervez újabb szankciókat Észak-Korea ellen.","shortLead":"Az észak-koreai atomfegyver-program legfontosabb elemének számító jongbjoni létesítmény jövőjével kapcsolatos...","id":"20190228_Trump_elmondta_miert_maradt_el_a_megallapodas_Koreaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6b3ad59-915d-4d36-bc3f-e20d1d0e027d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9817c8-a93d-4475-b82e-0f2c02ab1799","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_Trump_elmondta_miert_maradt_el_a_megallapodas_Koreaval","timestamp":"2019. február. 28. 09:15","title":"Trump elmondta, miért maradt el a megállapodás Koreával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon a gyerekek 43 százalékánál nem diagnosztizálják és nem kezelik a rákot átfogó tanulmány szerint. Ha a helyzet nem javul, majdnem hárommillió további eset nem kap kezelést 2030-ig.","shortLead":"A világon a gyerekek 43 százalékánál nem diagnosztizálják és nem kezelik a rákot átfogó tanulmány szerint. Ha a helyzet...","id":"20190301_gyerekrak_daganat_gyerekeknel_diagnozis_leukemia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb603e3-70f6-4603-b248-53257b76da27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_gyerekrak_daganat_gyerekeknel_diagnozis_leukemia","timestamp":"2019. március. 01. 17:03","title":"Ez nagyon nagy baj: 10-ből 4 esetben nem ismerik fel, ha rákos a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8641e2e4-db3c-45e5-ab2f-7303092a14eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fákat vágnak ki a Nagy Imre-szobor áthelyezése miatt, az engedélyt egy nap alatt adták ki - folytatódnak a botrányok az ügyben.\r

","shortLead":"Fákat vágnak ki a Nagy Imre-szobor áthelyezése miatt, az engedélyt egy nap alatt adták ki - folytatódnak a botrányok...","id":"20190301_Kiadtak_az_engedelyeket_13_fat_vegleg_kivagnak_a_Nagy_Imreszobor_athelyezese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8641e2e4-db3c-45e5-ab2f-7303092a14eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa8080a-d4bc-447a-a1e7-2d34973daf16","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Kiadtak_az_engedelyeket_13_fat_vegleg_kivagnak_a_Nagy_Imreszobor_athelyezese_miatt","timestamp":"2019. március. 01. 17:51","title":"Kiadták az engedélyeket, 13 fát végleg kivágnak a Nagy Imre-szobor áthelyezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Névtelenséget kérő facebookos források szerint Mark Zuckerbergék egy 50 fős mérnökcsapatot állítottak rá arra a projektre, amelyben saját kriptovalutát fejlesztenének a platform számára.","shortLead":"Névtelenséget kérő facebookos források szerint Mark Zuckerbergék egy 50 fős mérnökcsapatot állítottak rá arra...","id":"20190301_facebook_kriptovaluta_kriptopenz_messenger_whatsapp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed1f773-82bd-4f13-94e3-ef5cb12f965a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_facebook_kriptovaluta_kriptopenz_messenger_whatsapp","timestamp":"2019. március. 01. 10:36","title":"Saját pénzt készít a Facebook, a WhatsAppban is fizethetnénk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A cég nem nyilatkozott a panasszal kapcsolatban. ","shortLead":"A cég nem nyilatkozott a panasszal kapcsolatban. ","id":"20190228_Koser_katalogus_IKEA_per_diszkriminacio_szervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415a1282-752c-4171-acc6-0dd9950af76b","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Koser_katalogus_IKEA_per_diszkriminacio_szervezet","timestamp":"2019. február. 28. 15:23","title":"Nőket mellőző katalógusa miatt pereli az IKEA-t egy izraeli nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc lánya márkahirdetésnek is elmenne, a poncsója és a cipője is Gucci.\r

","shortLead":"Mészáros Lőrinc lánya márkahirdetésnek is elmenne, a poncsója és a cipője is Gucci.\r

","id":"20190301_Meszaros_Lorinc_lanya_300_ezer_forintos_cipoben_jott_haza_a_Maldivszigetekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a373f99-5f05-467f-ad52-931d0c419227","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Meszaros_Lorinc_lanya_300_ezer_forintos_cipoben_jott_haza_a_Maldivszigetekrol","timestamp":"2019. március. 01. 15:31","title":"Mészáros Lőrinc lánya 300 ezer forintos cipőben jött haza a Maldív-szigetekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff796d2e-24d0-438a-844a-4391b934bd41","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több tízezer forintot csaltak ki idősektől az álgázszerelők.","shortLead":"Több tízezer forintot csaltak ki idősektől az álgázszerelők.","id":"20190301_Gazszereloket_hazudtak_magukat_de_lebuktak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff796d2e-24d0-438a-844a-4391b934bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12fbfe5-02aa-4b25-8d65-35a229beb862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Gazszereloket_hazudtak_magukat_de_lebuktak","timestamp":"2019. március. 01. 11:10","title":"Gázszerelőknek hazudták magukat, de lebuktak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a08d8a-06af-47b0-b69f-fd7f225a3f4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon első ízben hajtottak végre műtétet az új generációs 5G-mobilhálózat segítségével: egy spanyol orvos a Mobile World Congress (MWC) szakkiállítábarcelonai helyszínéről irányította a beavatkozást.","shortLead":"A világon első ízben hajtottak végre műtétet az új generációs 5G-mobilhálózat segítségével: egy spanyol orvos a Mobile...","id":"20190301_5g_mobilhalozat_tavgyogyaszat_mutet_mwc_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49a08d8a-06af-47b0-b69f-fd7f225a3f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7657a372-584d-40ea-b9fb-92a5ddfffb84","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_5g_mobilhalozat_tavgyogyaszat_mutet_mwc_2019","timestamp":"2019. március. 01. 14:03","title":"Megvolt az első távműtét, amit 5G-n segített egy orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]