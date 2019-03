A kemence kicsapó lángja gyújtotta meg egy aparhanti ház tetejét

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d422a46-9071-49a7-ae90-5e29412999fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Budapest Airportba, illetve a MÁV-ba is beleszálltak.","shortLead":"A Budapest Airportba, illetve a MÁV-ba is beleszálltak.","id":"20190301_Uzent_Tarlosnak_a_Magyar_Nemzet_Budapesten_kene_tartani_a_fapadosokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d422a46-9071-49a7-ae90-5e29412999fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d9008c-a6c5-4c6d-a5b2-53687e5c9edc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Uzent_Tarlosnak_a_Magyar_Nemzet_Budapesten_kene_tartani_a_fapadosokat","timestamp":"2019. március. 01. 09:21","title":"Üzent Tarlósnak a Magyar Nemzet: Budapesten kellene tartani a fapadosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d0564-0359-4e39-9cef-a80545bfa2d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Agresszív automatizálásba kezdett az amerikai PepsiCo, amelynek következményeként többeket elbocsátanak. Hogy pontosan hány ember érintett a leépítésben, nem tudni, de az átstrukturálásra szánt pénzt látva nem kevesen maradnak munka nélkül.","shortLead":"Agresszív automatizálásba kezdett az amerikai PepsiCo, amelynek következményeként többeket elbocsátanak. Hogy pontosan...","id":"20190301_automatizalas_robotok_pepsico_a_robotok_elveszik_a_munkankat_csoportos_elbocsatas_gepesites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d0564-0359-4e39-9cef-a80545bfa2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8611cf-4eb4-482a-81aa-ec841145c806","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_automatizalas_robotok_pepsico_a_robotok_elveszik_a_munkankat_csoportos_elbocsatas_gepesites","timestamp":"2019. március. 01. 10:03","title":"Méghogy a robotok nem veszik el a munkát: kirúgási hullám kezdődött a Pepsinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643de54a-395a-4198-94a6-f412f391e848","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Részeg is volt és angolul sem tudott az az orosz hajóskapitány, aki a hét végén ötméteres lyukat ütött a dél-koreai Puszan város egyik hídjába. A híddal való ütközés előtt már volt egy másik húzása is. A balesetről készül videó tanúsága szerint a hajó elején is repült minden. ","shortLead":"Részeg is volt és angolul sem tudott az az orosz hajóskapitány, aki a hét végén ötméteres lyukat ütött a dél-koreai...","id":"20190302_Egy_reszeg_orosz_tengeresz_lyukat_utott_egy_delkoreai_hidon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=643de54a-395a-4198-94a6-f412f391e848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f1ec5e-e0eb-4c6f-a011-25048574b184","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Egy_reszeg_orosz_tengeresz_lyukat_utott_egy_delkoreai_hidon","timestamp":"2019. március. 02. 14:16","title":"Egy részeg orosz tengerész lyukat ütött egy dél-koreai hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc221fd-5c93-4e79-9bc5-ee0173375303","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190301_A_kutya_is_elsirja_magat_az_Oroszlankiraly_meghato_jelenetenel_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfc221fd-5c93-4e79-9bc5-ee0173375303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1c81d6-78e1-4a0d-83a5-8c582f6c247c","keywords":null,"link":"/elet/20190301_A_kutya_is_elsirja_magat_az_Oroszlankiraly_meghato_jelenetenel_video","timestamp":"2019. március. 01. 16:05","title":"A kutya is elsírja magát az Oroszlánkirály megható jeleneténél (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee77067-34f5-449c-9464-f9d64e38879d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reményvesztettség, alkoholizmus, depresszió, önsorsrontás – tömören ezeket mondta a Quimby frontembere a mai magyar állapotokról.","shortLead":"Reményvesztettség, alkoholizmus, depresszió, önsorsrontás – tömören ezeket mondta a Quimby frontembere a mai magyar...","id":"20190301_Kiss_Tibor_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ee77067-34f5-449c-9464-f9d64e38879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccade32d-a0a0-4358-a8cf-e59b72ab0a68","keywords":null,"link":"/kultura/20190301_Kiss_Tibor_interju","timestamp":"2019. március. 01. 13:25","title":"Kiss Tibi: Be kellene dobni az országot egy mosógépbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6441c6c3-3a09-4416-801e-e4c2b96a0743","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megrongálták ismeretlen tettesek azt az emlékművet, amelyet a nácik által 1940-ben lerombolt strasbourgi zsinagóga helyén állítottak fel. Az országban meredeken emelkedik az antiszemita incidensek száma. ","shortLead":"Megrongálták ismeretlen tettesek azt az emlékművet, amelyet a nácik által 1940-ben lerombolt strasbourgi zsinagóga...","id":"20190302_Zsido_emlekhelyet_romboltak_le_Strasbourgban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6441c6c3-3a09-4416-801e-e4c2b96a0743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52eced8a-a184-4ee3-9d8e-daba59324987","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Zsido_emlekhelyet_romboltak_le_Strasbourgban","timestamp":"2019. március. 02. 14:42","title":"Zsidó emlékhelyet romboltak le Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d787a15f-ce09-4af5-87f3-73adb67e45fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áprilistól bírságot kaphatnak azok a kórházak, ahol nem a lehető legkorábbi időpontot adják meg a betegnek egy vizsgálatra.","shortLead":"Áprilistól bírságot kaphatnak azok a kórházak, ahol nem a lehető legkorábbi időpontot adják meg a betegnek...","id":"20190302_Birsaggal_roviditik_a_varolistakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d787a15f-ce09-4af5-87f3-73adb67e45fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b33e07d-b99c-482f-9fda-a01151204d01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Birsaggal_roviditik_a_varolistakat","timestamp":"2019. március. 02. 09:04","title":"Bírsággal rövidítik a várólistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4685a3c-a1f3-45bb-83ef-a31e16b804e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen ellenállónak hirdetik a Xiaomitól függetlenné vált Redmi márka első okostelefonját, a Redmi Note 7-et. A szokásos tortúrateszt azonban megtalálta az eszköz gyenge (vagy inkább nagyon gyenge) pontját.","shortLead":"Igen ellenállónak hirdetik a Xiaomitól függetlenné vált Redmi márka első okostelefonját, a Redmi Note 7-et. A szokásos...","id":"20190301_redmi_note7_torturateszt_hajlitasteszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4685a3c-a1f3-45bb-83ef-a31e16b804e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481662f4-7c1d-471d-8fed-9786be75524e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_redmi_note7_torturateszt_hajlitasteszt","timestamp":"2019. március. 01. 15:03","title":"Van egy kis gond a Xiaomi Redmi Note 7 szívesen hangoztatott ellenálló-képességével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]