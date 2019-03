Korrupciógyanús ügyekbe keveredhet a későbbiekben Dobrev Klára

– jelentette a héten az állami média, és aki még képes gondolkodni ebben az országban, jót nevetett a képtelen híren. A jövőbe látnak a Híradónál, hogy tudják, ki mibe keveredik? Ilyen a világon nincs! Illetve Magyarországon nagyon is van. Az állami média hűen szolgálja a kormány(párto)t. Előre értesül arról, milyen üzenetet kell sulykolni, kit kell kritizálni, és kiről mi rosszat kell mondani. Dobrev Klára pedig maga a póker ász a Fidesz szempontjából.

A kommunista -kártya: Dobrev anyai nagyapján keresztül összemosható a mai baloldal a kommunista diktatúra legsötétebb éveivel.

-kártya: Dobrev anyai nagyapján keresztül összemosható a mai baloldal a kommunista diktatúra legsötétebb éveivel. A luxusbaloldal -kártya: Dobrev férjével együtt a magyar milliárdosok klubjának tagja, a meggazdagodására pedig joggal lehet mutogatni.

-kártya: Dobrev férjével együtt a magyar milliárdosok klubjának tagja, a meggazdagodására pedig joggal lehet mutogatni. A Gyurcsány -kártya: nincs még egy politikus, akinek tartósan olyan rossz lenne a megítélése a teljes népesség körében, mint a jelölt férjének.

-kártya: nincs még egy politikus, akinek tartósan olyan rossz lenne a megítélése a teljes népesség körében, mint a jelölt férjének. A korrupció-kártya: bár bizonyítva nincsen semmi, a családi cégük, az Altusz, illetve Gyurcsány miniszterelnöksége körül a kormánysajtó mindig talán hangzatos vádakat.

A Fidesz és sajtója a DK listájának kihirdetése után ki is játszotta az összes lapot. Volt itt Apró-villa, amely kapcsán úgy tehet a kormánypárt, mintha érdekelné a magyarországi zsidóság vagyonának elrablása. Az egyik portálon 56-os forradalmárok megkínzását olvasták Dobrev fejére. Egy elemző közben azt állította, hogy a DK listavezetőjének a programja "színtiszta sorosista" politika. Másutt azzal igyekeztek riogatni, hogy Gyurcsány felesége 2022-ben összellenzéki miniszterelnök-jelölt lenne, vagyis semmi sem az, mint aminek mutatják. Deutsch Tamás pedig azzal szállt be a versenybe, hogy azt lódította: Dobrev mindössze mentelmi jogot akar szerezni magának az elítélését így megelőzve.

Akkor ki keveri a politikát a magánélettel? © MTI / Kovács Tamás

Tegyük hozzá, hogy a néppárttal való vitában annak is hasznát veheti a Fidesz, hogy egy felületes szemlélődő előtt Gyurcsány és Dobrev tevékenységével könnyen bizonyítani lehet, hogy Magyarországon még demokrácia van. Elvégre az a politikus, aki utoljára legyőzte választásokon Orbán Viktort, most is ott ül a parlamentben, és szabadon kiálthat lázadást. Arról nem a rendszer, hanem a választó tehet, hogy mekkora frakciója van a Fidesznek és a DK-nak.

Meg aztán nem Orbán az, aki közép-ázsiai vezetők mintájára a saját feleségét jelöli jól fizető politikai posztokra, hanem Gyurcsány.

Dobrev és Gyurcsány köszöni az ingyenreklámot

A DK közben igazolva érzi magát: lám, a Fidesz megőrült. Most látszik igazán, kit tekintenek igazi ellenfélnek. Megijedtek! Tele a nadrág! A párt újra fontosnak érezheti magát. Ráadásul a jelentős kormányzati össztűznek van egy pozitív hozadéka is. Az ellenzék teljes eszköztelensége és pénzínsége idején ingyenreklámot nyújt. A negatív híradás is híradás, és néhány ellenzéki szavazóban rögzülhet is akár az a hamis kép, hogy a DK-ra szavazva lehet a Fidesznek a legtöbb bosszúságot okozni.

Talán ez a magyarázata, hogy Dobrev Klára és a Demokratikus Koalíció a tegnapelőtt még hangoztatott páratlan ellenzéki egységnek hátat fordított, és klasszikus kampányba fogott. A listavezető például azt követeli, hogy a szociális Európa érdekében vezessék be az európai családi pótlékot, ami minden európai gyereknek egységesen járna; méghozzá a tagállami családi pótlékon felül. Dobrev ezt azzal indokolja, hogy a magyar családok negyede a létminimum alatt él. (Azt nem magyarázza el, hogy ha jól definiálható, kinek van szüksége segítségre, akkor miért kell mindenkinek, egységesen kifizetni ezt a juttatást a luxemburgi hercegi családtól a kelet-európai számozott utcákban lakó nincstelenekig).

Gyurcsány évet értékel © Juhász István

A hivatalos politikába átigazoló Dobrev elképzelése szerint a családi pótlékot a multik közös megadóztatásából lehetne finanszírozni, vagyis azt Brüsszel folyósítaná, és nem a nemzeti kormányok. Követelései között van még az európai minimálbér és minimálnyugdíj, valamint mindezek megvalósítására egy lényegesen szorosabbra fűzött integráció, avagy az Európai Egyesült Államok elképzelése. A legtöbb felmérés azt mutatja, hogy a magyarok fogékonyak az osztogatás ígéretére, és jobban bíznak az unióban, mint a magyar államban. A DK tehát két olyan témát karolt fel, amellyel a választók többsége egyet tud érteni.

Jobb a memóriája, mint egy aranyhalnak?

Egyetlen baj van az elmúlt napokban kibontakozott DK-kampánnyal: az teljes ellentmondásban áll Gyurcsány nagy ívű dolgozatával, amelyet alig pár hete publikált. Akinek a memóriája meghaladja az aranyhalét, annak emlékeznie kell a volt kormányfő által meghirdetett lázadásra. Gyurcsány február elején tette közzé hosszú írását „Merjünk hazafiak lenni!” címmel. Saját bevallása szerint 15 év után jelentkezett újra ilyen összefoglaló rendszerleírással. Ebben azt állítja Gyurcsány, hogy

a központi erőtér gépezete elakadt. Csaknem kilenc év után annak küszöbére érkeztünk, hogy megszülessen Orbán rendszerellenzéke.

Gyurcsány két okot lát arra, hogy a mostani politikai rendszer kialakulhatott:

a Fidesz kialakította az egyoldalú, torz, manipulatív, kormányvezérelt nyilvánosságot, a tisztességtelen választási rendszert, és megszüntette a kormányzati hatalom útjában álló ellensúlyokat;

az ellenzék pedig megosztott.

Gyurcsány így foglalja össze a NER lényegét: „az orbáni autokrácia látszólag sikeresen működik, hisz az antidemokratikus keretek között a vezér sorra nyeri a választásokat”, az így szerzett esélyt pedig arra használja, hogy lerombolja a nemzet jövőjét. De a győzelem is csak egy hazugság Gyurcsány szerint. A volt miniszterelnök „előre kitervelt, tudatos, rosszindulatú” választási csalásokat emlegetett a tavalyi voksolás után. A DK (számukra is kiábrándító) szerepléséről pedig azt mondták a párt vezetői, hogy addig nincs helye az önkritikának, amíg nem tudni, hány voksot csalt el tőlük a NER.

És akkor három héttel később a DK elindította önálló EP-kampányát, és megméretteti magát egy olyan választáson, amelynek a kereteit épp úgy a NER biztosítja, mint a tavalyinak, amit Gyurcsány szerint elcsaltak. Hogy miért teszi ezt? Azt a volt kormányfő maga írta le az összellenzéket és a lázadást dicsőítő dolgozatában:

"a választók támogatottsága tesz bármely pártot politikai szereplővé. Ha van szavazójuk, akkor léteznek, ha nincs, eltűnnek. Banális igazság".

Gyurcsány úgy kalkulál, hogy május végén pár ellenzéki riválist ki tud iktatni, ha most a DK és felesége egyedül szalad neki a Fidesznek. Hogy ebből a pártján túl egyedül Orbánék profitálnak, az már nem érdekli.