Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"feef7f92-62b1-4f73-b4b0-f1b5d06678ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar fővárosban rendezik szeptember 13. és 15. között az első World Urban Gamest.","shortLead":"A magyar fővárosban rendezik szeptember 13. és 15. között az első World Urban Gamest.","id":"20190304_elso_world_urban_games_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feef7f92-62b1-4f73-b4b0-f1b5d06678ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc45af2b-1725-43ac-b366-f6ef360b5fb3","keywords":null,"link":"/sport/20190304_elso_world_urban_games_budapest","timestamp":"2019. március. 04. 12:26","title":"Los Angeles elől hozott el egy sporteseményt Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5604e7-686f-4091-b99a-519078f72cf7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"2020-tól nem lehet majd 180-nál többel hajtani a Volvo autóival. ","shortLead":"2020-tól nem lehet majd 180-nál többel hajtani a Volvo autóival. ","id":"20190304_Gyarilag_vet_veget_az_autoival_szaguldozasnak_a_Volvo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a5604e7-686f-4091-b99a-519078f72cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e2abc7-652b-415b-9fb8-35738cfa9e56","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_Gyarilag_vet_veget_az_autoival_szaguldozasnak_a_Volvo","timestamp":"2019. március. 04. 16:25","title":"Gyárilag vet véget a száguldozásnak a Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324251fd-06bf-4ed1-928a-74cd9c362497","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A toulouse-i repülőtéren fél évszázaddal ezelőtt indult első útjára a legendás Concorde.","shortLead":"A toulouse-i repülőtéren fél évszázaddal ezelőtt indult első útjára a legendás Concorde.","id":"20190303_50_eve_szallt_fel_eloszor_a_Concorde__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=324251fd-06bf-4ed1-928a-74cd9c362497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71e5aba-a76e-4495-b87b-d00d9dfa2a78","keywords":null,"link":"/tudomany/20190303_50_eve_szallt_fel_eloszor_a_Concorde__video","timestamp":"2019. március. 03. 19:50","title":"50 éve szállt fel először a Concorde – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fef499-b3cf-4bde-b371-9ce4aa9baa32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat évvel ezelőtt még szinte lehetetlen volt elképzelni, hogy egyszer felépül. ","shortLead":"Hat évvel ezelőtt még szinte lehetetlen volt elképzelni, hogy egyszer felépül. ","id":"20190304_Egesi_serult_Avon_reklamarc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4fef499-b3cf-4bde-b371-9ce4aa9baa32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f972303-4fd0-49e1-8449-be622ce6e0b1","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Egesi_serult_Avon_reklamarc","timestamp":"2019. március. 04. 16:04","title":"Égési sérült nő lett az Avon szépségkampányának reklámarca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95cfbaa1-3d74-4a82-afdd-bf568de2f908","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kultura","description":"Az író a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja lett, előadására zsúfolásig megtelt az MTA kisterme.","shortLead":"Az író a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja lett, előadására zsúfolásig megtelt az MTA kisterme.","id":"20190304_Tompa_Andrea_Az_orultek_haza_meg_magyar_kezben_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95cfbaa1-3d74-4a82-afdd-bf568de2f908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7f1896-8047-436c-b838-5c83b6dbef05","keywords":null,"link":"/kultura/20190304_Tompa_Andrea_Az_orultek_haza_meg_magyar_kezben_van","timestamp":"2019. március. 04. 20:27","title":"Tompa Andrea: „Az őrültek háza még magyar kézben van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca25f9e1-2004-4c89-b004-cc9452eb795c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű youtuber, SuperSaf figyelmét sem kerülhette el a Galaxy S10+ kamerája. A videós egy iPhone Xs Maxszal hasonlította össze a Samsung idei csúcskészülékének fotós képességeit. ","shortLead":"A népszerű youtuber, SuperSaf figyelmét sem kerülhette el a Galaxy S10+ kamerája. A videós egy iPhone Xs Maxszal...","id":"20190304_samsung_galaxy_s10_plus_kamerateszt_iphone_xs_max_szelfi_videozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca25f9e1-2004-4c89-b004-cc9452eb795c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d6a228-491a-422f-9397-194f8b489158","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_samsung_galaxy_s10_plus_kamerateszt_iphone_xs_max_szelfi_videozas","timestamp":"2019. március. 04. 14:33","title":"Mit tud a Galaxy S10+ kamerája egy iPhone Xs Maxhoz képest? Meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29820cb6-fc35-4de2-b039-a27ffa6e44ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 10 párt kérte a Fidesz kizárását az Európai Néppártból. ","shortLead":"Már 10 párt kérte a Fidesz kizárását az Európai Néppártból. ","id":"20190304_Bolgar_part_is_csatlakozott_a_Fidesz_kizarasat_kovetelokhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29820cb6-fc35-4de2-b039-a27ffa6e44ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bf2348-1cc5-4f40-8787-f5351d4a951b","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Bolgar_part_is_csatlakozott_a_Fidesz_kizarasat_kovetelokhoz","timestamp":"2019. március. 04. 14:10","title":"Bolgár párt is csatlakozott a Fidesz kizárását követelőkhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd4e7eb-4acb-44c1-8a2a-72810f46a744","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szovjetunió széthullása óta nem volt olyan rossz Oroszország megítélése az amerikaiak körében, mint most. A legújabb közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 73 százalékának van rossz véleménye Oroszországról, s 32 százalékuk véli úgy, hogy az USA-nak Oroszország a fő ellensége.","shortLead":"A Szovjetunió széthullása óta nem volt olyan rossz Oroszország megítélése az amerikaiak körében, mint most. A legújabb...","id":"20190303_Uj_foellenseget_talaltak_maguknak_az_amerikaiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cd4e7eb-4acb-44c1-8a2a-72810f46a744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e228718c-cbb0-49a7-8bd2-0854c4fce6b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Uj_foellenseget_talaltak_maguknak_az_amerikaiak","timestamp":"2019. március. 03. 11:43","title":"Új főellenséget találtak maguknak az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]