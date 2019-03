Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e5c21b1-5337-4a34-ac8a-a5050a4c68cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos az agresszió, lepusztult a környezet, már az ombudsman is felemelte a szavát. Mégis ide költöztetnék a fóti gyermekváros lakóinak egy részét is. ","shortLead":"Súlyos az agresszió, lepusztult a környezet, már az ombudsman is felemelte a szavát. Mégis ide költöztetnék a fóti...","id":"20190305_Hiaba_figyelmeztetett_az_ombudsman_meg_mindig_lesujtoak_az_allapotok_a_zalaegerszegi_gyermekotthonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e5c21b1-5337-4a34-ac8a-a5050a4c68cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02a1967-6bbd-4025-a5cb-2c9d2563d09c","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Hiaba_figyelmeztetett_az_ombudsman_meg_mindig_lesujtoak_az_allapotok_a_zalaegerszegi_gyermekotthonban","timestamp":"2019. március. 05. 18:44","title":"Még mindig lesújtóak az állapotok abban a zalai otthonban, ahová a fóti gyerekeket költöztetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b60255-d3cd-4788-b83b-a029ef6656b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös nyereményjátékkal igyekszik elejét venni a közösségi média egyre csak növekvő erejének a JetBlue. ","shortLead":"Különös nyereményjátékkal igyekszik elejét venni a közösségi média egyre csak növekvő erejének a JetBlue. ","id":"20190304_jetblue_legitarsasag_nyeremenyjatek_instagram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2b60255-d3cd-4788-b83b-a029ef6656b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f282ca-8f6a-4ea1-9acf-ceeda8ce8c52","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_jetblue_legitarsasag_nyeremenyjatek_instagram","timestamp":"2019. március. 04. 19:33","title":"Egy légitársaság azt kéri, töröljön minden fotót az Instagramjáról, cserébe nem kis dolgot nyerhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt akarják elérni, hogy minél több németországi magyar vegyen részt az EP-választáson. ","shortLead":"Azt akarják elérni, hogy minél több németországi magyar vegyen részt az EP-választáson. ","id":"20190305_Kozos_kampanyt_indit_a_nemet_szocialdemokratakkal_az_MSZP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320e2861-882e-4008-8504-bb7ff7642c24","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Kozos_kampanyt_indit_a_nemet_szocialdemokratakkal_az_MSZP","timestamp":"2019. március. 05. 15:23","title":"Közös kampányt indít a német szociáldemokratákkal az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosházi kórház plusz 12 milliót kért, a fideszesek megszavaztak plusz 3-at, de az ellenzék nem, mert plusz 12-t szeretett volna. A helyi propagandamédia ezután azt írta, hogy a város a kérésnek megfelelően támogatta a kórházat, az alpolgármester pedig azt nyilatkozta, hogy az ellenzék nem akarta megszavazni a támogatást.","shortLead":"Az orosházi kórház plusz 12 milliót kért, a fideszesek megszavaztak plusz 3-at, de az ellenzék nem, mert plusz 12-t...","id":"20190306_Nem_adta_meg_a_korhaz_altal_kert_penzt_a_fideszes_onkormanyzat_de_ugy_talaltak_hogy_megadtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8a2916-a1cd-4088-a998-4f5a0b4f2737","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Nem_adta_meg_a_korhaz_altal_kert_penzt_a_fideszes_onkormanyzat_de_ugy_talaltak_hogy_megadtak","timestamp":"2019. március. 06. 10:16","title":"Nem adta meg a kórház által kért pénzt a fideszes önkormányzat, de úgy tálalták, hogy megadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9271cb01-cec6-4094-bec0-2e2ef7a8f0b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenekar hivatalos Instagram-oldalán erősítették meg Keith Flint halálhírét.","shortLead":"A zenekar hivatalos Instagram-oldalán erősítették meg Keith Flint halálhírét.","id":"20190304_ongyilkossag_keith_flint_prodigy_gyasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9271cb01-cec6-4094-bec0-2e2ef7a8f0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba37ea3e-17ef-4595-b971-6f96e9dd36e3","keywords":null,"link":"/elet/20190304_ongyilkossag_keith_flint_prodigy_gyasz","timestamp":"2019. március. 04. 13:35","title":"Öngyilkos lett a Prodigy frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff1a913-fe69-4387-8231-65eb07b863b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"11 millió euróba kerül a La Voiture Noire, vagyis a „fekete autó”.","shortLead":"11 millió euróba kerül a La Voiture Noire, vagyis a „fekete autó”.","id":"20190305_bugatti_la_voiture_noire_chiron_11_millio_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aff1a913-fe69-4387-8231-65eb07b863b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c435382-381d-459a-b4f2-0de81024b951","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_bugatti_la_voiture_noire_chiron_11_millio_euro","timestamp":"2019. március. 05. 10:52","title":"Bemutatta a Bugatti a világ legdrágább új autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc12fd8b-f842-4d65-9da9-6df8e7d083ec","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Genfi Autószalonon járva sikerült testközelből megismerkednünk az olaszok legfrissebb fejlesztésével.","shortLead":"A Genfi Autószalonon járva sikerült testközelből megismerkednünk az olaszok legfrissebb fejlesztésével.","id":"20190305_ulesprobat_vettunk_a_legujabb_ferrariban_az_f8_tributoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc12fd8b-f842-4d65-9da9-6df8e7d083ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0085d4ce-12f3-4d73-9282-ce71937c137d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_ulesprobat_vettunk_a_legujabb_ferrariban_az_f8_tributoban","timestamp":"2019. március. 05. 14:21","title":"Üléspróbát vettünk a legújabb Ferrariban, az F8 Tributóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073d70f1-3b84-4c13-9fec-d25ed1c7d10d","c_author":"","category":"elet","description":"Érzelmes pillanatok és elegáns kreációk váltották egymást a kifutón.","shortLead":"Érzelmes pillanatok és elegáns kreációk váltották egymást a kifutón.","id":"20190305_A_Chanel_bemutatta_a_februarban_elhunyt_Karl_Lagerfeld_utolso_kollekciojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=073d70f1-3b84-4c13-9fec-d25ed1c7d10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d1c0ac-5d17-48ac-95f9-984e70ef2174","keywords":null,"link":"/elet/20190305_A_Chanel_bemutatta_a_februarban_elhunyt_Karl_Lagerfeld_utolso_kollekciojat","timestamp":"2019. március. 05. 14:32","title":"A Chanel bemutatta a februárban elhunyt Karl Lagerfeld utolsó kollekcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]