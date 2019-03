Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3da92cf2-0a19-43e9-b9dd-eb894ae70905","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új generációs Suprát először Svájcban tárja az európai közönség elé a japán gyártó, és rögtön egy még keményebb sportváltozat is érkezett belőle.","shortLead":"Az új generációs Suprát először Svájcban tárja az európai közönség elé a japán gyártó, és rögtön egy még keményebb...","id":"20190305_genfben_kaptuk_lencsevegre_a_megvaditott_uj_toyota_suprat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3da92cf2-0a19-43e9-b9dd-eb894ae70905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987bdd4a-2fd4-46b5-8a30-c68b35c478da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_genfben_kaptuk_lencsevegre_a_megvaditott_uj_toyota_suprat","timestamp":"2019. március. 05. 13:21","title":"Genfben kaptuk lencsevégre a megvadított új Toyota Suprát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem épül elég lakás, ráadásul azokat főként befektetők veszik meg, így a felújításokra kellene koncentrálnia a csoknak – javasolja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, mely szerint a felújítási áfa 50 százalékát vissza kellene téríteni.","shortLead":"Nem épül elég lakás, ráadásul azokat főként befektetők veszik meg, így a felújításokra kellene koncentrálnia a csoknak...","id":"20190305_50_szazalekos_felujitasi_afavisszaterites_adhatna_ertelmet_a_csoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a13b648-2a02-4e22-9a6b-7a9c980deb39","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190305_50_szazalekos_felujitasi_afavisszaterites_adhatna_ertelmet_a_csoknak","timestamp":"2019. március. 05. 09:55","title":"50 százalékos felújítási áfavisszatérítés adhatna értelmet a csoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Markus Söder egy szerdai interjúban fogalmazott így, hozzátéve, hogy a magyar kormányfő szerinte eltávolodott a közös értékektől.","shortLead":"Markus Söder egy szerdai interjúban fogalmazott így, hozzátéve, hogy a magyar kormányfő szerinte eltávolodott a közös...","id":"20190306_Bajor_miniszterelnok_Az_az_ut_amelyen_Orban_jar_nem_a_mi_utunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899a0958-d2c0-4127-a4e3-d3fbc39511d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Bajor_miniszterelnok_Az_az_ut_amelyen_Orban_jar_nem_a_mi_utunk","timestamp":"2019. március. 06. 13:02","title":"Bajor miniszterelnök: Az az út, amelyen Orbán jár, nem a mi utunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdd3b12-c3cf-495e-b225-5460b2b0ae15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem úgy tűnik, hogy az Apex Legends sikere csak ideig-óráig tartana. A kiadó legfrissebb jelentése szerint az ingyenes programmal mára 50 millióan játszanak. Ez óriási szám. ","shortLead":"Nem úgy tűnik, hogy az Apex Legends sikere csak ideig-óráig tartana. A kiadó legfrissebb jelentése szerint az ingyenes...","id":"20190304_apex_legends_battle_royale_ingyenes_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bdd3b12-c3cf-495e-b225-5460b2b0ae15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ca3af7-948b-490c-807f-6b019271d38b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_apex_legends_battle_royale_ingyenes_videojatek","timestamp":"2019. március. 05. 10:33","title":"Nem tudják letenni az emberek, már 50 millióan játszanak az ingyenes Apex Legends-szel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086d9910-deba-4c3a-b686-f55cb97982f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"\"Hazaárulással\" ér fel csapattársa, Georg Preidler doppingkísérlete Thibaut Pinot, a Groupama-FDJ országúti kerékpárcsapat kapitánya szerint.","shortLead":"\"Hazaárulással\" ér fel csapattársa, Georg Preidler doppingkísérlete Thibaut Pinot, a Groupama-FDJ országúti...","id":"20190305_dopping_kerekpar_csapat_verseny_eszakisi_vilagbajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=086d9910-deba-4c3a-b686-f55cb97982f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e310c7f9-d9f0-4233-b8e4-c9d1dc3d8c4d","keywords":null,"link":"/sport/20190305_dopping_kerekpar_csapat_verseny_eszakisi_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. március. 05. 21:44","title":"Doppingolt a társa, kibukott a csapatkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab38fa81-b768-41c7-8e5b-0750144474fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly decemberben robbant a hír, amely szerint a Microsoft a Chromiumra cseréli az Edge alatt dolgozó motort. Most már azt is tudni, milyen lesz az új program felülete.","shortLead":"Tavaly decemberben robbant a hír, amely szerint a Microsoft a Chromiumra cseréli az Edge alatt dolgozó motort. Most már...","id":"20190305_google_chrome_chromium_motor_microsoft_edge_bongeszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab38fa81-b768-41c7-8e5b-0750144474fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bee7d5-0729-40e7-9584-eac714338921","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_google_chrome_chromium_motor_microsoft_edge_bongeszo","timestamp":"2019. március. 05. 13:33","title":"Kiszivárgott, ilyen lesz a Microsoft új böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eccd317-a72a-4814-b6f2-01bb78c70443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az unió 18 órától viszont már közzé fog tenni exit poll adatokat. ","shortLead":"Az unió 18 órától viszont már közzé fog tenni exit poll adatokat. ","id":"20190306_Este_11re_lesz_csak_eredmenye_az_EPvalasztasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eccd317-a72a-4814-b6f2-01bb78c70443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0ae88d-580a-4b68-8d4e-10d7c5842e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Este_11re_lesz_csak_eredmenye_az_EPvalasztasnak","timestamp":"2019. március. 06. 18:21","title":"Este 11-re lesz csak eredménye az EP-választásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ee9f95-c52c-4211-865a-9222eae10f04","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál férfi szerint ezzel biztonsága is veszélybe kerül, fellebbezett az elsőfokú döntés ellen. ","shortLead":"A portugál férfi szerint ezzel biztonsága is veszélybe kerül, fellebbezett az elsőfokú döntés ellen. ","id":"20190305_Elrendelte_a_birosag_a_Football_Leakskiszivarogtato_kiadatasat_Portugalianak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9ee9f95-c52c-4211-865a-9222eae10f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dfa22a-957e-404f-b44d-8f037f07a8eb","keywords":null,"link":"/sport/20190305_Elrendelte_a_birosag_a_Football_Leakskiszivarogtato_kiadatasat_Portugalianak","timestamp":"2019. március. 05. 14:51","title":"Elrendelte a bíróság a Football Leaks-kiszivárogtató kiadatását Portugáliának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]