[{"available":true,"c_guid":"a97ec43b-c463-43c5-8c3d-8371eae74928","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kezdett problémázni, hanem példásan kezelte a váratlan helyzetet.","shortLead":"Nem kezdett problémázni, hanem példásan kezelte a váratlan helyzetet.","id":"20190306_Jofejsegbol_otos_diakja_babajara_vigyazott_a_matematika_tanar_az_oran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a97ec43b-c463-43c5-8c3d-8371eae74928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee73570d-ffb0-4d7a-90d6-a470702e7275","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Jofejsegbol_otos_diakja_babajara_vigyazott_a_matematika_tanar_az_oran","timestamp":"2019. március. 06. 10:05","title":"Jófejségből ötös: diákja babájára vigyázott egy matematikatanár az órán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae65729-b8ae-4f90-a88d-0338ba9e4771","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombathelyi Spiegler Elemér 92 évesen még megvarrta az unokák cipőjét, 101 évesen naponta két újságot olvasott át.\r

\r

","shortLead":"A szombathelyi Spiegler Elemér 92 évesen még megvarrta az unokák cipőjét, 101 évesen naponta két újságot olvasott...","id":"20190306_106_evesen_meghalt_a_legidosebb_magyar_holokauszttulelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae65729-b8ae-4f90-a88d-0338ba9e4771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a282e7-f866-4b89-b4ad-0ff47d99cef5","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_106_evesen_meghalt_a_legidosebb_magyar_holokauszttulelo","timestamp":"2019. március. 06. 18:02","title":"106 évesen meghalt a legidősebb magyar holokauszt-túlélő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b39d317-96c7-4dc9-a920-4299b16c0278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP alapítója és volt elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában azt mondta, ha olyan helyzetet állít elő Orbán Viktor, hogy nincs kormányképes ellenzék, és nem lehetséges a váltás, akkor előbb-utóbb törés következhet be.","shortLead":"Az LMP alapítója és volt elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában azt mondta, ha olyan helyzetet állít elő Orbán...","id":"20190305_Schiffer_2022re_egy_kozos_listaba_olvad_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b39d317-96c7-4dc9-a920-4299b16c0278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e2510d-a494-4aba-8c5d-77833d530b94","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Schiffer_2022re_egy_kozos_listaba_olvad_az_ellenzek","timestamp":"2019. március. 05. 08:41","title":"Schiffer: 2022-re egy közös listába olvad az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben a „migránsoktól” rettegő sajtó szerint rémálommá váltak a németek hétköznapjai, a külföldi turisták erről a jelek szerint nem hajlandóak tudomást venni: minden korábbinál több külföldi vendég érkezett tavaly az országba.","shortLead":"Miközben a „migránsoktól” rettegő sajtó szerint rémálommá váltak a németek hétköznapjai, a külföldi turisták erről...","id":"20190305_A_turistak_nem_felnek_Nemetorszagba_menni__minden_rekord_megdolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261fb796-1d1f-4ad4-a741-8eb4977321b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_A_turistak_nem_felnek_Nemetorszagba_menni__minden_rekord_megdolt","timestamp":"2019. március. 05. 18:58","title":"A turisták nem félnek Németországba menni – minden rekord megdőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcfa866-414f-47f1-8ab5-a02f7a79a0cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A keleti országrészben már korábban is érvényben volt a tilalom. Most azonban az ország nyugati részére is kiterjesztették.","shortLead":"A keleti országrészben már korábban is érvényben volt a tilalom. Most azonban az ország nyugati részére is...","id":"20190306_Az_egesz_orszagra_kiterjesztettek_a_tuzgyujtasi_tilalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fcfa866-414f-47f1-8ab5-a02f7a79a0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553a61de-7402-4f1b-87e3-975a21b6ed54","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Az_egesz_orszagra_kiterjesztettek_a_tuzgyujtasi_tilalmat","timestamp":"2019. március. 06. 09:41","title":"Az egész országra kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4aa53e-5602-42e7-9765-959b84334f48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De a visszaszámlálás elkezdődött, bármikor jöhet a sikítás.","shortLead":"De a visszaszámlálás elkezdődött, bármikor jöhet a sikítás.","id":"20190305_nyuzsi_autos_video_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad4aa53e-5602-42e7-9765-959b84334f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7872a722-4799-40f8-95b7-e689d8fc0421","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_nyuzsi_autos_video_ausztralia","timestamp":"2019. március. 05. 12:20","title":"Hopp, most szállt be az a potyautas az autóba, akiről jobb, ha nem tudsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője úgy véli, a francia elnök nem érti a folyamatokat, amik Európában zajlanak. ","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője úgy véli, a francia elnök nem érti a folyamatokat, amik Európában zajlanak. ","id":"20190306_Schopflin_Gyorgy_szerint_Macron_fantaziavilagban_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d894e9-86d3-4ce7-923b-99cc4c68cc29","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Schopflin_Gyorgy_szerint_Macron_fantaziavilagban_el","timestamp":"2019. március. 06. 11:39","title":"Schöpflin György szerint Macron kezdeményezése egy kedves fantázia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fura halálesetek miatt nyomoznak Németországban. ","shortLead":"Fura halálesetek miatt nyomoznak Németországban. ","id":"20190306_Gyilkos_csapdakat_allithatott_haragosainak_egy_nemet_tajepitesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4d5c6d-42e4-4b84-8176-864db44005fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Gyilkos_csapdakat_allithatott_haragosainak_egy_nemet_tajepitesz","timestamp":"2019. március. 06. 19:24","title":"Gyilkos csapdákat állíthatott haragosainak egy német tájépítész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]