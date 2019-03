Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google két olyan biztonsági rést is felfedezett a Chrome böngészővel kapcsolatban, amit a nagy nyilvánosság még nem, a hackerek viszont már ismernek.","shortLead":"A Google két olyan biztonsági rést is felfedezett a Chrome böngészővel kapcsolatban, amit a nagy nyilvánosság még nem...","id":"20190308_google_chrome_bongeszo_hiba_bug_sebezhetoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf226fa-ed0e-4445-b951-72e22bab7ec3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_google_chrome_bongeszo_hiba_bug_sebezhetoseg","timestamp":"2019. március. 08. 16:33","title":"Chrome böngészőt használ? Azonnal frissítsen a legújabb verzióra, súlyos hibát találtak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A portugál Banco Primus 2007 eta volt jelen Magyarországon. Most úgy döntött, megszünteti az itteni fióktelepét.","shortLead":"A portugál Banco Primus 2007 eta volt jelen Magyarországon. Most úgy döntött, megszünteti az itteni fióktelepét.","id":"20190309_Csendben_kivonult_egy_bank_Magyarorszagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b92e91-d107-4b4f-a63d-abd12625e7b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_Csendben_kivonult_egy_bank_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. március. 09. 09:39","title":"Csendben kivonult egy bank Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6171f5-d9c1-467d-9790-36a3e6c8d9d6","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"A streamelést az ötödik generációs mobilhálózat (5G) teszi majd végleg zökkenőmentessé, de a csúcstechnológiai cégek addig sem tétlenkednek.","shortLead":"A streamelést az ötödik generációs mobilhálózat (5G) teszi majd végleg zökkenőmentessé, de a csúcstechnológiai cégek...","id":"201910__videojatekok__streaming__kopogtat_agoogle__felhobe_koltoznenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b6171f5-d9c1-467d-9790-36a3e6c8d9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acd644c-28e5-4de4-924a-97c5ebf4773d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201910__videojatekok__streaming__kopogtat_agoogle__felhobe_koltoznenek","timestamp":"2019. március. 10. 14:00","title":"Iszonyatos verseny van, hogy ki csinálja meg elsőként „a videójátékok Netflixét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051ac909-b0b2-4f53-a8db-95e533aeda82","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A görög szigeteken körülbelül 15 ezer menedékkérő tartózkodik, sokan rettenetes körülmények között. ","shortLead":"A görög szigeteken körülbelül 15 ezer menedékkérő tartózkodik, sokan rettenetes körülmények között. ","id":"20190308_Portugalia_atvesz_ezer_menekultet_a_gorogoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=051ac909-b0b2-4f53-a8db-95e533aeda82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d71d64d-35ae-4fd9-9305-1f3b6af45789","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Portugalia_atvesz_ezer_menekultet_a_gorogoktol","timestamp":"2019. március. 08. 19:33","title":"Portugália átvesz ezer menekültet a görögöktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0b3109-66d0-4769-8c3d-017ba3885a43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt évig tartott a kezelése az intézményben. ","shortLead":"Öt évig tartott a kezelése az intézményben. ","id":"20190308_Mogyoroallergia_anafliaxias_sokk_magyar_etterem_Amy_May_Shead","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa0b3109-66d0-4769-8c3d-017ba3885a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c2e075-4bfe-4c12-85c4-132c5b22aed8","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Mogyoroallergia_anafliaxias_sokk_magyar_etterem_Amy_May_Shead","timestamp":"2019. március. 08. 16:53","title":"Hazatérhet a kórházból a brit nő, aki lebénult, miután egy magyar étteremben evett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2528eb61-20d3-4843-be29-51cec99cea2e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróságnál évekig hevernek a beadványok úgy, hogy rájuk se néznek. Ahol maga az Alaptörvény szab határidőt, azt nem tartják be. Magyarázatot adni, kérdésekre válaszolni nem hajlandó az Ab.","shortLead":"Az Alkotmánybíróságnál évekig hevernek a beadványok úgy, hogy rájuk se néznek. Ahol maga az Alaptörvény szab határidőt...","id":"20190308_Az_Alkotmanybirosag_maga_szegi_meg_az_Alaptorvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2528eb61-20d3-4843-be29-51cec99cea2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f286919-fa1e-42b2-a4fb-8b135b4c6b09","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Az_Alkotmanybirosag_maga_szegi_meg_az_Alaptorvenyt","timestamp":"2019. március. 08. 17:06","title":"Az Alkotmánybíróság maga szegi meg az Alaptörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az apát a bíróság felmentette a csonkítás vádja alól, de 11 hónapra ítélték pornográf felvételek birtoklásáért.","shortLead":"Az apát a bíróság felmentette a csonkítás vádja alól, de 11 hónapra ítélték pornográf felvételek birtoklásáért.","id":"20190308_Tizenegy_evet_kapott_az_anya_mert_megcsonkitotta_kislanya_nemi_szervet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba818402-9cf2-4df5-8a9c-a9b379dcc0fa","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Tizenegy_evet_kapott_az_anya_mert_megcsonkitotta_kislanya_nemi_szervet","timestamp":"2019. március. 08. 19:15","title":"Tizenegy évet kapott a londoni nő, aki megcsonkította kislánya nemi szervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5de766d-6225-4520-826a-f6e303b8fed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüzérségi eszközöket találtak Budapesten, a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda szomszédságában szombat délelőtt - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje az MTI-vel.","shortLead":"Tüzérségi eszközöket találtak Budapesten, a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda szomszédságában szombat délelőtt - közölte...","id":"20190309_Tuzersegi_eszkozoket_talaltak_a_Szechenyi_furdonel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5de766d-6225-4520-826a-f6e303b8fed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a0067a-ed8e-4f32-a2c9-f012afef639c","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Tuzersegi_eszkozoket_talaltak_a_Szechenyi_furdonel","timestamp":"2019. március. 09. 15:17","title":"Tüzérségi eszközöket találtak a Széchenyi fürdőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]