Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Folytatódik London és Brüsszel vitája az ír-északír határmegoldásról.","shortLead":"Folytatódik London és Brüsszel vitája az ír-északír határmegoldásról.","id":"20190309_Brexitcsata_a_Twitteren_Nem_most_lenne_itt_az_ideje_a_regi_vitak_ujboli_megvivasanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc724c6-2667-46e0-be78-dab7e6183331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_Brexitcsata_a_Twitteren_Nem_most_lenne_itt_az_ideje_a_regi_vitak_ujboli_megvivasanak","timestamp":"2019. március. 09. 11:40","title":"Brexit-csata a Twitteren: „Nem most lenne itt az ideje a régi viták újbóli megvívásának”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44680ca6-ed6d-48be-bbe8-8c172eaeffe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tiszavasváriban történt a baleset. ","shortLead":"Tiszavasváriban történt a baleset. ","id":"20190308_Kukasauto_gazolt_halalra_egy_not","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44680ca6-ed6d-48be-bbe8-8c172eaeffe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8cafb2-83ad-4273-ba99-4aefa63460cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Kukasauto_gazolt_halalra_egy_not","timestamp":"2019. március. 08. 14:40","title":"Kukásautó gázolt halálra egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641fbda5-3f74-41e0-b9f7-0ca4e8358f21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvásárolták vagy toborozták a nőket, majd Bécsben és Dunaújvárosban árulták őket. ","shortLead":"Megvásárolták vagy toborozták a nőket, majd Bécsben és Dunaújvárosban árulták őket. ","id":"20190308_Gyerekei_es_felesege_segitsegevel_kenyszeritett_kiskoru_lanyokat_prostituciora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=641fbda5-3f74-41e0-b9f7-0ca4e8358f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddccc4e9-26a1-4556-960a-72187e86060f","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Gyerekei_es_felesege_segitsegevel_kenyszeritett_kiskoru_lanyokat_prostituciora","timestamp":"2019. március. 08. 16:05","title":"Családja segítségével kényszerített kiskorú lányokat prostitúcióra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szaso Mijalkovot választási csalás miatt ítélték három év börtönbüntetésre Észak-Macedóniában.","shortLead":"Szaso Mijalkovot választási csalás miatt ítélték három év börtönbüntetésre Észak-Macedóniában.","id":"20190309_Harom_ev_bortont_kapott_Gruevszki_unokatestvere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315223a5-832a-48fa-9620-6009a24c49fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190309_Harom_ev_bortont_kapott_Gruevszki_unokatestvere","timestamp":"2019. március. 09. 15:57","title":"Három év börtönt kapott Gruevszki unokatestvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d08d6c6-9ff6-44f0-8853-3a8cc71ebbe9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez az elképesztő luxus divatterepjáró tipikus példája annak, amikor a kevesebb több. És nem is kevéssel.","shortLead":"Ez az elképesztő luxus divatterepjáró tipikus példája annak, amikor a kevesebb több. És nem is kevéssel.","id":"20190310_polgarpukkasztas_kimaxolva_milliardosoknak_szant_uj_rollsroyceba_pattantunk_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d08d6c6-9ff6-44f0-8853-3a8cc71ebbe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8a0b09-10ef-4b6f-aa15-b6316d972765","keywords":null,"link":"/cegauto/20190310_polgarpukkasztas_kimaxolva_milliardosoknak_szant_uj_rollsroyceba_pattantunk_be","timestamp":"2019. március. 10. 06:41","title":"Polgárpukkasztás kimaxolva: milliárdosoknak szánt tuning Rolls-Royce-ba pattantunk be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök azt mondta, ha a londoni alsóház a jövő héten sem fogadja el a brit EU-tagság megszűnésének feltételeit tartalmazó megállapodást, akkor hónapokat késhet, sőt el is maradhat a Brexit.","shortLead":"A brit miniszterelnök azt mondta, ha a londoni alsóház a jövő héten sem fogadja el a brit EU-tagság megszűnésének...","id":"20190308_theresa_may_brexit_brit_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dbc940-5156-4135-8266-6c1fcc8daca6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_theresa_may_brexit_brit_parlament","timestamp":"2019. március. 08. 15:20","title":"May szerint akár el is maradhat a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8ec11b-bf54-49c0-9aff-e8df9fdb6afb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy paragrafusban elintézte Semjén Zsolt és Kásler Miklós a családtámogatások átalakítását, a többit majd a kormány teszi hozzá.","shortLead":"Négy paragrafusban elintézte Semjén Zsolt és Kásler Miklós a családtámogatások átalakítását, a többit majd a kormány...","id":"20190308_Beadtak_a_csaladvedelmi_torvenyjavaslatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e8ec11b-bf54-49c0-9aff-e8df9fdb6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac04bdac-5a0b-4233-a7d6-7d9a6bb51170","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Beadtak_a_csaladvedelmi_torvenyjavaslatot","timestamp":"2019. március. 08. 16:56","title":"Beadták a családvédelmi törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72b4432-58ee-42bc-8ae0-eb90bf05694a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kézikönyvben többek között a kutya és a lótuszpózhoz kínálnak az áruház hidegvérű marketingesei különböző lakberendezési megoldásokat. ","shortLead":"A kézikönyvben többek között a kutya és a lótuszpózhoz kínálnak az áruház hidegvérű marketingesei különböző...","id":"20190308_Kama_Szutrapoziciokkal_reklamozza_agyait_az_Ikea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b72b4432-58ee-42bc-8ae0-eb90bf05694a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd890671-cd6a-4c99-b7da-907fa4ee6eff","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Kama_Szutrapoziciokkal_reklamozza_agyait_az_Ikea","timestamp":"2019. március. 08. 14:08","title":"Káma Szútra-pozíciókkal reklámozza ágyait az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]