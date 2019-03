Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Északi-tengeren január elejént történt konténerhajó-baleset után 24 millió műanyagdarabot mosott partra a víz csak Hollandiában, a groningeni árapálysíkságon és a part menti szigeteken - közölték holland tudósok. ","shortLead":"Az Északi-tengeren január elejént történt konténerhajó-baleset után 24 millió műanyagdarabot mosott partra a víz csak...","id":"20190310_Teherhajobaleset_24_millio_muanyagdarabot_mosott_partra_a_viz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abec4479-2156-4350-bb23-a78aca8573f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Teherhajobaleset_24_millio_muanyagdarabot_mosott_partra_a_viz","timestamp":"2019. március. 10. 18:14","title":"Teherhajó-baleset: 24 millió műanyagdarabot mosott partra a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa62dc7-39b0-43ac-be2a-6c8cfcce231f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz Sberbank nőnapi rendezvényén történt a baki.","shortLead":"Az orosz Sberbank nőnapi rendezvényén történt a baki.","id":"20190309_Egyetlen_rossz_mozdulat_es_mar_dolt_is_a_pezsgotorony__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fa62dc7-39b0-43ac-be2a-6c8cfcce231f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38daa1e-69fd-4a22-9fb5-26542d909a44","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Egyetlen_rossz_mozdulat_es_mar_dolt_is_a_pezsgotorony__video","timestamp":"2019. március. 09. 18:19","title":"Egyetlen rossz mozdulat és már dőlt is a pezsgőtorony – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e546850-17ad-45be-8b0e-5c78e5945e77","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ismeretlen állattal ütközött egy komp Japán partjainál, sok utas megsérült.","shortLead":"Ismeretlen állattal ütközött egy komp Japán partjainál, sok utas megsérült.","id":"20190310_Japannal_tunt_fol_a_Kraken_De_lehet_hogy_csak_balna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e546850-17ad-45be-8b0e-5c78e5945e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9615c691-618d-4ae8-ad03-f4c6922ebb06","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_Japannal_tunt_fol_a_Kraken_De_lehet_hogy_csak_balna","timestamp":"2019. március. 10. 08:25","title":"Japánnál tűnt föl a Kraken? De lehet, hogy csak bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5de766d-6225-4520-826a-f6e303b8fed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüzérségi eszközöket találtak Budapesten, a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda szomszédságában szombat délelőtt - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje az MTI-vel.","shortLead":"Tüzérségi eszközöket találtak Budapesten, a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda szomszédságában szombat délelőtt - közölte...","id":"20190309_Tuzersegi_eszkozoket_talaltak_a_Szechenyi_furdonel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5de766d-6225-4520-826a-f6e303b8fed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a0067a-ed8e-4f32-a2c9-f012afef639c","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Tuzersegi_eszkozoket_talaltak_a_Szechenyi_furdonel","timestamp":"2019. március. 09. 15:17","title":"Tüzérségi eszközöket találtak a Széchenyi fürdőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d08d6c6-9ff6-44f0-8853-3a8cc71ebbe9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez az elképesztő luxus divatterepjáró tipikus példája annak, amikor a kevesebb több. És nem is kevéssel.","shortLead":"Ez az elképesztő luxus divatterepjáró tipikus példája annak, amikor a kevesebb több. És nem is kevéssel.","id":"20190310_polgarpukkasztas_kimaxolva_milliardosoknak_szant_uj_rollsroyceba_pattantunk_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d08d6c6-9ff6-44f0-8853-3a8cc71ebbe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8a0b09-10ef-4b6f-aa15-b6316d972765","keywords":null,"link":"/cegauto/20190310_polgarpukkasztas_kimaxolva_milliardosoknak_szant_uj_rollsroyceba_pattantunk_be","timestamp":"2019. március. 10. 06:41","title":"Polgárpukkasztás kimaxolva: milliárdosoknak szánt tuning Rolls-Royce-ba pattantunk be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c58dab3-5001-44e5-8809-b6f1c87c8841","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"B. Tamás tehetetlenül forgolódik a magyar bürokrácia vízágyában.","shortLead":"B. Tamás tehetetlenül forgolódik a magyar bürokrácia vízágyában.","id":"20190309_Hazajott_dolgozni_a_magyar_targoncas_Ausztriabol_de_a_magyar_szabalyok_nem_engedik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c58dab3-5001-44e5-8809-b6f1c87c8841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0750a5f6-9509-4bf1-a5ec-b0d1730d269d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_Hazajott_dolgozni_a_magyar_targoncas_Ausztriabol_de_a_magyar_szabalyok_nem_engedik","timestamp":"2019. március. 09. 16:32","title":"Hazajött dolgozni a magyar targoncás Ausztriából, de a magyar szabályok nem engedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8aa4063-d422-4429-ba73-04d5ded61a4f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó mindent bevet a siker érdekében, divatos terepjáró formában kínálja számunkra villanymotorral kiegészített szupertiszta dízeljét. Nyúzópróbán a Kia legújabb és legkomolyabb technikával telepakolt Sportage modellje.","shortLead":"A dél-koreai gyártó mindent bevet a siker érdekében, divatos terepjáró formában kínálja számunkra villanymotorral...","id":"20190309_dizel_is_hibrid_is_akkor_nagyon_keveset_fogyaszt_kia_sportage_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8aa4063-d422-4429-ba73-04d5ded61a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03276ec3-480d-4062-916b-6ecdfa9abf7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190309_dizel_is_hibrid_is_akkor_nagyon_keveset_fogyaszt_kia_sportage_teszt","timestamp":"2019. március. 09. 14:00","title":"Dízel is, hibrid is, akkor nagyon keveset fogyaszt? Kia Sportage teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4ba172-b51f-4758-a2a0-6fd91e888ec3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borús, de meleg lesz a szombat.","shortLead":"Borús, de meleg lesz a szombat.","id":"20190309_Ez_a_zaporok_napja_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca4ba172-b51f-4758-a2a0-6fd91e888ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0785099-4947-45a0-a17e-e501b05cb5f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Ez_a_zaporok_napja_lesz","timestamp":"2019. március. 09. 07:51","title":"Ez a záporok napja lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]