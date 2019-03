Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a56adc7c-1eb8-48de-99bc-b8164ba45f92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz viszont nem emlékezik saját, korábbi magára. ","shortLead":"A Fidesz viszont nem emlékezik saját, korábbi magára. ","id":"20190310_Hatvan_eve_volt_a_tibeti_felkeles__az_ellenzek_emlekezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a56adc7c-1eb8-48de-99bc-b8164ba45f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9137b832-9384-45b3-bdb0-bd89f2b6a8be","keywords":null,"link":"/itthon/20190310_Hatvan_eve_volt_a_tibeti_felkeles__az_ellenzek_emlekezik","timestamp":"2019. március. 10. 16:10","title":"Hatvan éve volt a tibeti felkelés – az ellenzék emlékezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d362cae-fb9f-442a-bd91-7f83f978b34b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ezrek tüntettek vasárnap Oroszország több városában az ellen a törvénytervezet ellen, amelynek alapján az országot lekapcsolhatnák a globális internethálózatról válsághelyzetek esetében.","shortLead":"Ezrek tüntettek vasárnap Oroszország több városában az ellen a törvénytervezet ellen, amelynek alapján az országot...","id":"20190310_Putyin_nem_veheti_el_az_internetet__igy_demonstralt_tobb_ezer_orosz_az_online_szabadsag_vedelmeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d362cae-fb9f-442a-bd91-7f83f978b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaff625b-740c-4e3d-a886-707e91a9197f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_Putyin_nem_veheti_el_az_internetet__igy_demonstralt_tobb_ezer_orosz_az_online_szabadsag_vedelmeben","timestamp":"2019. március. 10. 20:31","title":"Putyin nem veheti el az internetet - így demonstrált több ezer orosz az online szabadság védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b62247-eeba-4533-b56a-c39ee1302015","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A most felbukkant képeket követően, már nincs nagyon mit megmutatni hivatalosan. ","shortLead":"A most felbukkant képeket követően, már nincs nagyon mit megmutatni hivatalosan. ","id":"20190310_Volkswagen_Golf_8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84b62247-eeba-4533-b56a-c39ee1302015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894b5bd9-2832-4540-ae8c-1cb6edb7cb0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190310_Volkswagen_Golf_8","timestamp":"2019. március. 10. 09:49","title":"Lényegében bemutatták a Volkswagen Golf 8-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb42d15-74ba-430c-a784-8c1a0444edd9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kardszárnyú delfinek egy eddig ismeretlen faját fedezhették fel Chile déli partjainál a kutatók.","shortLead":"A kardszárnyú delfinek egy eddig ismeretlen faját fedezhették fel Chile déli partjainál a kutatók.","id":"20190310_szubantarktikus_kardszarnyu_delfinek_ismeretlen_faj_chile_partjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecb42d15-74ba-430c-a784-8c1a0444edd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0c568f-264f-4324-8741-2bc2d7990726","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_szubantarktikus_kardszarnyu_delfinek_ismeretlen_faj_chile_partjainal","timestamp":"2019. március. 10. 18:03","title":"Titokzatos delfinfajt fedezhettek fel, a tudósok \"sosem láttak még ehhez hasonlót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5776cf74-5fe2-4784-8678-87d7a6cd9b12","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A BMW 3-as mindig álomautó volt mifelénk, elég csak megnézni, mennyit hoznak be az országba használtan. Mostanság, a hobbiterepjárók uralkodásának idején persze változóban vannak a preferenciák, de a 3-as sokaknak még mindig olyan \"szívügy\", mint a gyerek.","shortLead":"A BMW 3-as mindig álomautó volt mifelénk, elég csak megnézni, mennyit hoznak be az országba használtan. Mostanság...","id":"20190310_bmw_320d_xdrive_bemutato_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5776cf74-5fe2-4784-8678-87d7a6cd9b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e74de49-6c45-44a9-8c41-46b2123a0f84","keywords":null,"link":"/cegauto/20190310_bmw_320d_xdrive_bemutato_menetproba","timestamp":"2019. március. 10. 12:00","title":"Apuka szemefénye - BMW 3-as menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Széllökésekre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Széllökésekre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190309_Eros_szellel_jon_egy_hidegfront","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a0c841-ae12-4e03-8942-3b593f434c77","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Eros_szellel_jon_egy_hidegfront","timestamp":"2019. március. 09. 15:52","title":"Erős széllel jön egy hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a vasárnapi bértárgyalások nem vezettek eredményre, hétfőn éjféltől újabb sztrájk várható a Hankook Tire Magyarország Kft. dunaújvárosi gumigyárában. A szakszervezeti szövetség szerint a Hankook vezetése lelki terrort alkalmaz, zsarolja a szakszervezeti tagokat. A cég ezt a mostani közleményében tagadja.","shortLead":"Mivel a vasárnapi bértárgyalások nem vezettek eredményre, hétfőn éjféltől újabb sztrájk várható a Hankook Tire...","id":"20190310_A_Hankook_visszautasitja_a_zsarolas_vadjat_felkeszultek_a_kovetkezo_sztrajkra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616cb650-8f1f-4a66-83cb-b890df99672a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_A_Hankook_visszautasitja_a_zsarolas_vadjat_felkeszultek_a_kovetkezo_sztrajkra","timestamp":"2019. március. 10. 19:20","title":"A Hankook visszautasítja a zsarolás vádját, felkészültek a következő sztrájkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1ae573-6d82-48ee-a8a9-6cb4e0c5dc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország legnagyobb részén erős szél fúj, 16 megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.","shortLead":"Az ország legnagyobb részén erős szél fúj, 16 megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.","id":"20190311_Szelvihar_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e1ae573-6d82-48ee-a8a9-6cb4e0c5dc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c4672c-2843-4c26-ab44-46bd7a7ee067","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Szelvihar_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2019. március. 11. 05:03","title":"Szélvihar miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]