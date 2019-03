Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal a bordeaux-i rajongók maradtak produkció nélkül.","shortLead":"Ezúttal a bordeaux-i rajongók maradtak produkció nélkül.","id":"20190311_Nicki_Minaj_ujabb_koncertet_mondott_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5429df-dea1-43e8-94c8-ac4b6626d83d","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Nicki_Minaj_ujabb_koncertet_mondott_le","timestamp":"2019. március. 11. 09:33","title":"Nicki Minaj újabb koncertet mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki.","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő...","id":"20190309_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelni_3_milliardert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f33cb3-1420-48c9-8872-836d5b07fc6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelni_3_milliardert","timestamp":"2019. március. 09. 19:56","title":"Ezeket a számokat kellett volna beikszelni 3 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ff26cd-7ce1-4af0-a667-b6382184a386","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Star Wars első része, a Baljós árnyak legendás fogatversenyeit élhetik át azok, akik letöltik az alábbi, feljavított grafikával rendelkező Podracert.","shortLead":"A Star Wars első része, a Baljós árnyak legendás fogatversenyeit élhetik át azok, akik letöltik az alábbi, feljavított...","id":"20190311_star_wars_episode_1_racer_podracer_jatek_unreal_engine_4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42ff26cd-7ce1-4af0-a667-b6382184a386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba856340-7da5-4cae-ab2a-55a800f51298","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_star_wars_episode_1_racer_podracer_jatek_unreal_engine_4","timestamp":"2019. március. 11. 19:03","title":"Valaki újraprogramozta az egyik legjobb Star Wars-játékot, most ön is ingyen letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Viharos széllel kezdődik a hét, emellett záporokra, néhol hózáporra is készülni kell. 