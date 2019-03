Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár tavaly többen nyelvvizsgáztak, mint 2017-ben, többen valószínűleg csak a nyelvvizsgadíj visszatérítésének bevezetése miatt halasztották 2018-ra a vizsgájukat. ","shortLead":"Bár tavaly többen nyelvvizsgáztak, mint 2017-ben, többen valószínűleg csak a nyelvvizsgadíj visszatérítésének...","id":"20190312_Nem_dobta_meg_a_nyelvvizsgazok_szamat_az_ingyenes_elso_vizsga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb99ec9-86f4-466f-b01f-b128f92d7e2e","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Nem_dobta_meg_a_nyelvvizsgazok_szamat_az_ingyenes_elso_vizsga","timestamp":"2019. március. 12. 10:20","title":"Nem dobta meg a nyelvvizsgázók számát az ingyenes első vizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség most annyit közölt, senkit nem terveznek kihallgatni Magyarországon. ","shortLead":"Az ügyészség most annyit közölt, senkit nem terveznek kihallgatni Magyarországon. ","id":"20190311_Egy_eve_nem_zartak_le_a_nyomozast_Semjen_sved_vadaszatanak_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbd5335-d9a3-4f58-8b4f-668abb580f53","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Egy_eve_nem_zartak_le_a_nyomozast_Semjen_sved_vadaszatanak_ugyeben","timestamp":"2019. március. 11. 11:46","title":"Egy éve tart a nyomozás Semjén svéd vadászatának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35234d10-e26f-4ece-8473-a7abb14db90a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alondra Argentínában kap új otthont és új párt. ","shortLead":"Alondra Argentínában kap új otthont és új párt. ","id":"20190311_Visszaengedik_a_vadonba_a_budapesti_allatkert_oriasvidrajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35234d10-e26f-4ece-8473-a7abb14db90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b8057c-c797-408a-b785-f3588878da2c","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Visszaengedik_a_vadonba_a_budapesti_allatkert_oriasvidrajat","timestamp":"2019. március. 11. 18:13","title":"Visszaengedik a vadonba a budapesti állatkert óriásvidráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65411d0-764d-4f45-9b83-ec8a98bf0dd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tipikus jelenet, amikor abból lesz a baleset, hogy az autósok azt nézik, mi történik a másik sávban. ","shortLead":"Tipikus jelenet, amikor abból lesz a baleset, hogy az autósok azt nézik, mi történik a másik sávban. ","id":"20190311_trump_konvoj_elnoki_auto_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e65411d0-764d-4f45-9b83-ec8a98bf0dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b62e224-bbe6-4918-9a15-7240dd5b31a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_trump_konvoj_elnoki_auto_video","timestamp":"2019. március. 11. 09:56","title":"Videó: annyira nézte egy autós Trump elnök konvoját, hogy majdnem nekihajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7016b75-e38c-4684-b9bb-4fb3d24324d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cukoriparnak nyújtott támogatás miatti pénzügyi korrekcióról az EU Bíróság Törvényszéke döntött. ","shortLead":"A cukoriparnak nyújtott támogatás miatti pénzügyi korrekcióról az EU Bíróság Törvényszéke döntött. ","id":"20190312_Tobb_milliardnyi_EUpenzt_kell_visszafizetnie_Magyarorszagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7016b75-e38c-4684-b9bb-4fb3d24324d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daca63b8-5c21-4d2e-a15a-c2311c39ba39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Tobb_milliardnyi_EUpenzt_kell_visszafizetnie_Magyarorszagnak","timestamp":"2019. március. 12. 12:32","title":"Többmilliárdnyi EU-pénzt kell visszafizetnie Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7437a010-8273-4487-80ee-e844be26529e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az AS Roma házigazdaként 2-1-re legyőzte az Empoli csapatát az olasz labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának hétfői zárómérkőzésén.","shortLead":"Az AS Roma házigazdaként 2-1-re legyőzte az Empoli csapatát az olasz labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának hétfői...","id":"20190312_claudio_ranieri_edzo_as_roma_empoli_gyozelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7437a010-8273-4487-80ee-e844be26529e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0bcfbc-9195-4c61-8aa1-91f51e4c7945","keywords":null,"link":"/sport/20190312_claudio_ranieri_edzo_as_roma_empoli_gyozelem","timestamp":"2019. március. 12. 06:04","title":"Győzelemmel kezdett Ranieri Romája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e614995a-a42b-4afc-8531-381ed2ac5c06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszerűsítené az ügyintézést a kormány, ezért változtatna bizonyos okmányok és ügyintézések módján.","shortLead":"Egyszerűsítené az ügyintézést a kormány, ezért változtatna bizonyos okmányok és ügyintézések módján.","id":"20190312_Valtozasok_jonnek_az_elektronikus_szemelyiben_es_mas_okmanyokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e614995a-a42b-4afc-8531-381ed2ac5c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23393096-c7cf-42e9-8af5-ddce1b18593d","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Valtozasok_jonnek_az_elektronikus_szemelyiben_es_mas_okmanyokban","timestamp":"2019. március. 12. 18:52","title":"Változások jönnek az elektronikus személyiben és más okmányokban, ügyintézésekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Este 8 órától nem repülhetnek az EU-s légkörben a Boeing 737 MAX-8 és MAX-9-es gépek, amelyek közül több lezuhant.



","shortLead":"Este 8 órától nem repülhetnek az EU-s légkörben a Boeing 737 MAX-8 és MAX-9-es gépek, amelyek közül több lezuhant.



","id":"20190312_Az_egesz_EUbol_kitiltjak_a_problemas_Boeinggepeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd24f4a-dce3-4114-a73b-b0ed05054941","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_Az_egesz_EUbol_kitiltjak_a_problemas_Boeinggepeket","timestamp":"2019. március. 12. 18:55","title":"Az egész EU-ból kitiltják a problémás Boeing-gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]