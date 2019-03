Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52e89b43-541f-4ea5-b714-39b828dd7d73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eljárást indít az Egyenlő Bánásmód hatóság a Főpolgármesteri Hivatal ellen, mert kiderült, melegjogi szervezetek oldalait blokkolja az internetes belső hálózata. Az itt található dokumentumok, kutatások fontosak lehetnek a hivatali munkában, de a Városháza szerint elvárható, hogy munkaidőben, hivatali eszközökön ne az ilyen weboldalak nézegetésével múlassák az időt a munkavállalók.","shortLead":"Eljárást indít az Egyenlő Bánásmód hatóság a Főpolgármesteri Hivatal ellen, mert kiderült, melegjogi szervezetek...","id":"20190312_Diszkriminacio_miatt_vizsgalat_indul_a_a_Fopolgarmesteri_Hivatal_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52e89b43-541f-4ea5-b714-39b828dd7d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a5b7be-bc6d-4661-87f8-c78df1223d2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Diszkriminacio_miatt_vizsgalat_indul_a_a_Fopolgarmesteri_Hivatal_ellen","timestamp":"2019. március. 12. 18:32","title":"Diszkrimináció miatt vizsgálat indul a a Főpolgármesteri Hivatal ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 19 éves férfi kicsalta a kislányt a patakpartra, ahol bántalmazta, majd hat ütést mért a fejére","shortLead":"A 19 éves férfi kicsalta a kislányt a patakpartra, ahol bántalmazta, majd hat ütést mért a fejére","id":"20190311_Gondnoksag_alatt_allt_a_hateves_kislany_gyilkosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c49043-cc25-4ffe-b134-479b6276f276","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Gondnoksag_alatt_allt_a_hateves_kislany_gyilkosa","timestamp":"2019. március. 11. 13:44","title":"Gondnokság alatt állt a szekszárdi gyerekgyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2acbb745-b500-4eee-a512-0b193c30bac6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre jobban elfajul a vita a szakszervezet és a gyár vezetősége között; előbbi zsarolással vádolja a Hankookot, utóbbi provokációnak tartja az érdekképviselet akcióját. ","shortLead":"Egyre jobban elfajul a vita a szakszervezet és a gyár vezetősége között; előbbi zsarolással vádolja a Hankookot, utóbbi...","id":"20190312_hankook_sztrak_szakszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2acbb745-b500-4eee-a512-0b193c30bac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a64948-4ad0-4b40-b2b1-be666d65987a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_hankook_sztrak_szakszervezet","timestamp":"2019. március. 12. 19:35","title":"Visszaszólt a Hankook: Fejezzék be a provokációt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1277c6-2485-4a03-99a9-ba9f107b71c0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az illetékes felügyeleti hatóság kedden eltiltotta munkája gyakorlásától azt az ápolónőt, aki egykoron Stephen Hawkingot gondozta, mivel nem biztosított megfelelő ápolást a neves elméleti fizikusnak.\r

","shortLead":"Az illetékes felügyeleti hatóság kedden eltiltotta munkája gyakorlásától azt az ápolónőt, aki egykoron Stephen...","id":"20190312_Eltiltottak_a_praktizalastol_Hawking_apolonojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc1277c6-2485-4a03-99a9-ba9f107b71c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109263f7-e622-4a83-abc9-2066572371ee","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Eltiltottak_a_praktizalastol_Hawking_apolonojet","timestamp":"2019. március. 12. 20:31","title":"Eltiltották a praktizálástól Hawking ápolónőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapestre látogató Weber egy komoly ajánlatot tenne a CEU-nak Bajorország nevében. ","shortLead":"A Budapestre látogató Weber egy komoly ajánlatot tenne a CEU-nak Bajorország nevében. ","id":"20190312_Bajor_segitseget_fog_ajanlani_a_CEUnak_Budapesten_Weber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44430040-0f9c-4ecf-8650-c12b2a49a678","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Bajor_segitseget_fog_ajanlani_a_CEUnak_Budapesten_Weber","timestamp":"2019. március. 12. 07:30","title":"Bajor segítséget fog ajánlani a CEU-nak Budapesten Weber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98169266-87f6-41b6-ad43-0f3648e77daf","c_author":"Fehér Zoltán","category":"vilag","description":"Az EU-n és a NATO-n, a liberális nemzetközi renden kívül nincs élet számunkra. Fehér Zoltán hozzászólása a Beszélgetések a jövöről vitasorozat geostratégiai fejezetéhez.","shortLead":"Az EU-n és a NATO-n, a liberális nemzetközi renden kívül nincs élet számunkra. Fehér Zoltán hozzászólása...","id":"20190313_Vilagnak_vilaga__gondolatok_a_nemzetkozi_rendrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98169266-87f6-41b6-ad43-0f3648e77daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9c4649-2a40-49ae-bd85-7279bf947b5c","keywords":null,"link":"/vilag/20190313_Vilagnak_vilaga__gondolatok_a_nemzetkozi_rendrol","timestamp":"2019. március. 13. 10:15","title":"Világnak világa – gondolatok a nemzetközi rendről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7fa925-2eeb-4d61-be40-70e269d939c3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nagy ember volt a Vatikánban, de utolérte az igazságszolgáltatás.","shortLead":"Nagy ember volt a Vatikánban, de utolérte az igazságszolgáltatás.","id":"20190313_Hat_ev_bortont_kapott_a_pedofil_biboros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b7fa925-2eeb-4d61-be40-70e269d939c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434d0c51-7819-490e-98e9-b941546defac","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Hat_ev_bortont_kapott_a_pedofil_biboros","timestamp":"2019. március. 13. 07:20","title":"Hat év börtönt kapott a pedofil bíboros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Amióta Orbán Viktor bejelentette kormánya családvédelmi akciótervét, hétről hétre változnak a szabályok. Legutóbb az derült ki, hogy már nemcsak a házastársaknak, hanem az élettársaknak is jár 2019. július 1-jétől a 2,5 millió forintos autóvásárlási támogatás. Összeszedtük, honnan indult a program, és hol tart most.","shortLead":"Amióta Orbán Viktor bejelentette kormánya családvédelmi akciótervét, hétről hétre változnak a szabályok. Legutóbb...","id":"20190313_Itt_van_minden_amit_a_kormany_csaladvedelmi_akcioterverol_tudni_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb187f73-35f6-4602-973d-1540b13fe2e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Itt_van_minden_amit_a_kormany_csaladvedelmi_akcioterverol_tudni_lehet","timestamp":"2019. március. 13. 07:30","title":"Hol tartunk most? Alig követhető ötleteléssel épül Orbán családvédelmi akcióterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]