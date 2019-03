Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc121e74-d98d-4691-84fb-b822c31c1eae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint hétezer új mikrobafajt fedezett fel a világ óceánjaiban Csien Pejjüan vezetésével a Hongkongi Tudományos és Technológiai Egyetem (HKUST) kutatócsoportja. ","shortLead":"Több mint hétezer új mikrobafajt fedezett fel a világ óceánjaiban Csien Pejjüan vezetésével a Hongkongi Tudományos és...","id":"20190312_7300_uj_tengeri_mikrobafaj_hongkongi_kutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc121e74-d98d-4691-84fb-b822c31c1eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1811bd9e-d100-43f5-91f8-c3b398a660ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_7300_uj_tengeri_mikrobafaj_hongkongi_kutatok","timestamp":"2019. március. 12. 10:03","title":"Egy tudós elhatározta, hogy felfedez néhány új tengeri fajt – 7300-at sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf443a9-9eae-4bf8-baad-266b5f8dc5b3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szinte ugyanúgy, mintha velünk történtek volna meg a tragikus események.","shortLead":"Szinte ugyanúgy, mintha velünk történtek volna meg a tragikus események.","id":"20190312_Az_eroszakos_hirek_megbetegithetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faf443a9-9eae-4bf8-baad-266b5f8dc5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3229bf-a7cd-4ae3-b8be-e72180a53935","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190312_Az_eroszakos_hirek_megbetegithetnek","timestamp":"2019. március. 12. 08:10","title":"Az erőszakos hírek megbetegíthetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A több hónapnyi könyörgés mit sem ért, így hát Manfred Weber csellel menti meg a CEU-t. Kérdés, Orbán arcát vele menti-e, vagy inkább kibabrál a magyar miniszterelnökkel, akinek nagyon fontos a Néppártban maradás.","shortLead":"A több hónapnyi könyörgés mit sem ért, így hát Manfred Weber csellel menti meg a CEU-t. Kérdés, Orbán arcát vele...","id":"20190312_ceu_weber_orban_becs_budapest_munchen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5549abe0-4dab-4d88-bd4f-ea1f998724db","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_ceu_weber_orban_becs_budapest_munchen","timestamp":"2019. március. 12. 20:02","title":"Weber csak a CEU-t menti meg ezzel a trükkel, vagy Orbán \"arcát\" is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0f05c4-e2be-48ff-9f08-f3ff11d2c9ff","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190311_Csunyan_megrongalt_a_szel_egy_allvanyzatot_lezartak_az_Alkotmany_utcat__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f0f05c4-e2be-48ff-9f08-f3ff11d2c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e58400e-88bc-46f9-a4ee-05f5975e62b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_Csunyan_megrongalt_a_szel_egy_allvanyzatot_lezartak_az_Alkotmany_utcat__fotok","timestamp":"2019. március. 11. 11:51","title":"Csúnyán megrongált a szél egy állványzatot, lezárták az Akadémia utcát - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi súlyos sérüléseket szenvedett, a rendőrség négy embert hallgatott ki gyanúsítottként. ","shortLead":"A férfi súlyos sérüléseket szenvedett, a rendőrség négy embert hallgatott ki gyanúsítottként. ","id":"20190313_Nemet_topmenedzsert_vertek_meg_biztonsagi_orok_a_bulinegyedben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8646f9ab-be54-4ee3-b23a-9068e48fb4e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Nemet_topmenedzsert_vertek_meg_biztonsagi_orok_a_bulinegyedben","timestamp":"2019. március. 13. 05:50","title":"Német topmenedzsert vertek meg biztonsági őrök a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Este 8 órától nem repülhetnek az EU-s légkörben a Boeing 737 MAX-8 és MAX-9-es gépek, amelyek közül több lezuhant.



","shortLead":"Este 8 órától nem repülhetnek az EU-s légkörben a Boeing 737 MAX-8 és MAX-9-es gépek, amelyek közül több lezuhant.



","id":"20190312_Az_egesz_EUbol_kitiltjak_a_problemas_Boeinggepeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd24f4a-dce3-4114-a73b-b0ed05054941","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_Az_egesz_EUbol_kitiltjak_a_problemas_Boeinggepeket","timestamp":"2019. március. 12. 18:55","title":"Az egész EU-ból kitiltják a problémás Boeing-gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def23636-3eed-4071-a423-49fbdd2799ce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Kis pofon a Fidesznek, diadal az ellenzéknek.\r

","shortLead":"Kis pofon a Fidesznek, diadal az ellenzéknek.\r

","id":"20190312_Erzsebetvarosban_az_ellenzek_leszavazta_a_Fideszt__a_tuloratorvenyukkel_egyutt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=def23636-3eed-4071-a423-49fbdd2799ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc97092-0e6d-4777-8cbc-042d6d197ad2","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Erzsebetvarosban_az_ellenzek_leszavazta_a_Fideszt__a_tuloratorvenyukkel_egyutt","timestamp":"2019. március. 12. 18:12","title":"Erzsébetvárosban az ellenzék leszavazta a Fideszt – a túlóratörvényével együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9904aad-cf63-4d4e-a0e1-00e1d2cd8a5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenki a sorban áll, de egy nem. Ez tulajdonképpen életfelfogás, szemléletmód egyes autósoknál. Néha nem jön be, mint itt.","shortLead":"Mindenki a sorban áll, de egy nem. Ez tulajdonképpen életfelfogás, szemléletmód egyes autósoknál. Néha nem jön be, mint...","id":"20190312_autos_video_bentley_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9904aad-cf63-4d4e-a0e1-00e1d2cd8a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee6f5a5-4f50-4b7d-95ac-cf96443ac007","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_autos_video_bentley_oroszorszag","timestamp":"2019. március. 12. 09:14","title":"Néha még a Bentley-vel is be kell állni a sorba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]