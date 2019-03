Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19a71299-bd33-4829-a3bb-cc44a6670050","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A petefészekrák-műtétek paradigmaváltásához vezethet egy új európai terápiás tanulmány. Eddig a beavatkozások keretében a nyirokcsomók eltávolítását is végrehajtották, az új ismeretek azonban egy másik irány felé vezetik a szakértőket.","shortLead":"A petefészekrák-műtétek paradigmaváltásához vezethet egy új európai terápiás tanulmány. Eddig a beavatkozások keretében...","id":"20190312_petefeszekrak_mutet_nyirokcsomo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19a71299-bd33-4829-a3bb-cc44a6670050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27dceeb-195f-4cec-8750-871a16201d64","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_petefeszekrak_mutet_nyirokcsomo","timestamp":"2019. március. 12. 14:03","title":"Máshogy kell csinálni: a petefészekrák-műtétek teljes újragondolását eredményezte egy új terápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57170d45-171e-4a6d-87da-ab5c3e6d427c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerencsejáték miatt eladósodott a takarékszövetkezeti vezető, ezért sikkaszthatta el a több százmillió forintot. A kondorosi fiókvezető húsz éven át vezette a helyi fiókot, de a harmadát takarékosság miatt megszüntető hálózatnál még az összevonások után is vezető pozíciót töltött be. Most vádat emeltek ellene.","shortLead":"Szerencsejáték miatt eladósodott a takarékszövetkezeti vezető, ezért sikkaszthatta el a több százmillió forintot...","id":"20190313_Tbb_szzmilliot_sikkasztott_a_takarkszvetkezet_egyik_ugyvezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57170d45-171e-4a6d-87da-ab5c3e6d427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c83d0e-a09d-442b-bf4e-a8cfd0700894","keywords":null,"link":"/kkv/20190313_Tbb_szzmilliot_sikkasztott_a_takarkszvetkezet_egyik_ugyvezetoje","timestamp":"2019. március. 13. 10:10","title":"Több százmilliót sikkasztott a takarékszövetkezet egyik ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076b62ae-e687-45ca-a655-9116f7b4da5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságos, önmegsemmisítő fájlküldést ígér béta verzióból most felnőtté avatott, ingyenes szolgáltatásával a Firefoxot is fejlesztő Mozilla.","shortLead":"Biztonságos, önmegsemmisítő fájlküldést ígér béta verzióból most felnőtté avatott, ingyenes szolgáltatásával...","id":"20190314_mozilla_firefox_send_onmegsemmisito_fajl_fajlkuldo_szolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=076b62ae-e687-45ca-a655-9116f7b4da5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9006b5b6-e570-449f-8d05-8fc1c3d43282","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_mozilla_firefox_send_onmegsemmisito_fajl_fajlkuldo_szolgaltatas","timestamp":"2019. március. 14. 12:03","title":"Ingyenes, próbálja ki: 1 GB-os fájlokat is küldhet a Mozilla új oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e89b43-541f-4ea5-b714-39b828dd7d73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eljárást indít az Egyenlő Bánásmód hatóság a Főpolgármesteri Hivatal ellen, mert kiderült, melegjogi szervezetek oldalait blokkolja az internetes belső hálózata. Az itt található dokumentumok, kutatások fontosak lehetnek a hivatali munkában, de a Városháza szerint elvárható, hogy munkaidőben, hivatali eszközökön ne az ilyen weboldalak nézegetésével múlassák az időt a munkavállalók.","shortLead":"Eljárást indít az Egyenlő Bánásmód hatóság a Főpolgármesteri Hivatal ellen, mert kiderült, melegjogi szervezetek...","id":"20190312_Diszkriminacio_miatt_vizsgalat_indul_a_a_Fopolgarmesteri_Hivatal_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52e89b43-541f-4ea5-b714-39b828dd7d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a5b7be-bc6d-4661-87f8-c78df1223d2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Diszkriminacio_miatt_vizsgalat_indul_a_a_Fopolgarmesteri_Hivatal_ellen","timestamp":"2019. március. 12. 18:32","title":"Diszkrimináció miatt vizsgálat indul a a Főpolgármesteri Hivatal ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Beruházási Bank az orosz titkosszolgálat bázisa a történész szerint.","shortLead":"A Nemzetközi Beruházási Bank az orosz titkosszolgálat bázisa a történész szerint.","id":"20190313_Ungvary_Krisztian_hazaarulas_a_KGBs_bank_beengedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64d1080-519a-4d48-b94c-36869ad5b6ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Ungvary_Krisztian_hazaarulas_a_KGBs_bank_beengedese","timestamp":"2019. március. 13. 08:56","title":"Ungváry Krisztián: hazaárulás a \"KGB-s bank\" beengedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a8d7e3-c4d3-4030-89e8-77f26cf6420a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most, hogy elérhetővé vált az új Android, a Q első bétaverziója, a fejlesztők máris beleásták magukat a kódba, hogy újdonságok után kutassanak. És találtak is valamit: az asztali üzemmódot.","shortLead":"Most, hogy elérhetővé vált az új Android, a Q első bétaverziója, a fejlesztők máris beleásták magukat a kódba...","id":"20190314_android_q_funkciok_asztali_uzemmod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27a8d7e3-c4d3-4030-89e8-77f26cf6420a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7468c05-5ac8-49ce-abd5-c26ca66a5485","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_android_q_funkciok_asztali_uzemmod","timestamp":"2019. március. 14. 10:03","title":"Ez lehet az új Android, a Q egyik nagy erőssége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47344f7c-b52b-4939-b55d-ba592a3f57d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Távozó bankok, hiányzó munkaerő, növekvő árak, visszaeső ingatlanpiac, és így tovább. A Bloomberg összeszedte, hogyan reagáltak a befektetők már eddig az EU-ból való kilépésre. ","shortLead":"Távozó bankok, hiányzó munkaerő, növekvő árak, visszaeső ingatlanpiac, és így tovább. A Bloomberg összeszedte, hogyan...","id":"20190314_Osszeszedtek_mennyi_kart_okozott_mar_a_brit_gazdasagnak_a_Brexit_terve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47344f7c-b52b-4939-b55d-ba592a3f57d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21bd255-1814-4ba8-b5d5-ab3e8fddf3d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Osszeszedtek_mennyi_kart_okozott_mar_a_brit_gazdasagnak_a_Brexit_terve","timestamp":"2019. március. 14. 06:19","title":"Összeszedték, mennyi kárt okozott már a brit gazdaságnak a Brexit terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af9ad61-835b-42e4-bef4-82401535e7c8","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"A nők vállalkozókedvének megismerése mind a vállalati szféra, mind a makrogazdasági irányelvek kidolgozói szempontjából egyre érdekesebb téma. A globális gazdaságot tekintve e téren egyre szűkül a különbség a nők és a férfiak szerepvállalása között. Bár a trendek országonként eltérők, a Bisnode alább bemutatott indexe pozitív összefüggést mutat a nők gazdasági aktivitása és az egyes országok gazdasági mozgásai között.","shortLead":"A nők vállalkozókedvének megismerése mind a vállalati szféra, mind a makrogazdasági irányelvek kidolgozói szempontjából...","id":"bchbisnode_20190312_bisnode_felmeres_nok_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1af9ad61-835b-42e4-bef4-82401535e7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f040f0a-3679-4a64-a218-240c8090b570","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20190312_bisnode_felmeres_nok_gazdasag","timestamp":"2019. március. 12. 14:32","title":"Felmérés: Mekkora a nők szerepe a gazdaságban? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"}]