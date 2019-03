Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d06f04cb-d307-4f7b-bd35-3ff386a174b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A terheiket növelő új törvény ellen tiltakoznak. ","shortLead":"A terheiket növelő új törvény ellen tiltakoznak. ","id":"20190314_Orszagszerte_tobb_ezer_koztisztviselo_kezdett_sztrajkolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d06f04cb-d307-4f7b-bd35-3ff386a174b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da89202-6acc-40eb-a494-e783a1a4b8dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Orszagszerte_tobb_ezer_koztisztviselo_kezdett_sztrajkolni","timestamp":"2019. március. 14. 10:14","title":"Országszerte több ezer köztisztviselő kezdett sztrájkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5da311-a4bf-4866-bd20-07ce5b28d1c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Százegy tengeri teknős tetemét fedezték fel a dél-mexikói Guerrero szövetségi állam part menti területein. A kutatók szerint nem emberi tevékenység okozta a vesztüket, más miatt pusztultak el.","shortLead":"Százegy tengeri teknős tetemét fedezték fel a dél-mexikói Guerrero szövetségi állam part menti területein. A kutatók...","id":"20190315_tengeri_teknos_alga_del_mexiko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a5da311-a4bf-4866-bd20-07ce5b28d1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b700fe1e-aacd-4cdb-b17f-5b9fa37281a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_tengeri_teknos_alga_del_mexiko","timestamp":"2019. március. 15. 16:03","title":"Algavirágzás miatt pusztulhatott el 101 tengeri teknős Dél-Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állami hírügynökség szerint a közlés a szabályzatukba ütközne. ","shortLead":"Az állami hírügynökség szerint a közlés a szabályzatukba ütközne. ","id":"20190314_Nem_adta_ki_a_MUOSZ_sajtoszabadsag_napi_kozlemenyet_az_MTI","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97516a71-e4db-4c29-bed7-133409733147","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Nem_adta_ki_a_MUOSZ_sajtoszabadsag_napi_kozlemenyet_az_MTI","timestamp":"2019. március. 14. 14:09","title":"Letiltotta a MÚOSZ sajtószabadság napi közleményét az MTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9f8ffd-1356-4a41-b73b-01e3a08d3173","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülők végleges bezárástól tartanak, több mint 150 diáknak kellene új iskolát találni. ","shortLead":"A szülők végleges bezárástól tartanak, több mint 150 diáknak kellene új iskolát találni. ","id":"20190314_A_rendorseg_is_megjelent_a_bezarasra_itelt_zankai_iskola_szuloijen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f9f8ffd-1356-4a41-b73b-01e3a08d3173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69868a7b-58da-4c2c-96c6-55cbc3a1f237","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_A_rendorseg_is_megjelent_a_bezarasra_itelt_zankai_iskola_szuloijen","timestamp":"2019. március. 14. 18:26","title":"A rendőrség is megjelent a bezárásra ítélt zánkai iskola szülőijén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8348ada-5287-4489-b925-e64740f14f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akinek viszont sok pénze volt, megérte pesti lakásba fektetnie.","shortLead":"Akinek viszont sok pénze volt, megérte pesti lakásba fektetnie.","id":"20190315_Teved_ha_azt_hiszi_hogy_1848ban_olcso_volt_Pesten_lakni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8348ada-5287-4489-b925-e64740f14f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9b6b3b-81ac-43d4-9760-1b3fa8736196","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190315_Teved_ha_azt_hiszi_hogy_1848ban_olcso_volt_Pesten_lakni","timestamp":"2019. március. 15. 11:39","title":"Téved, ha azt hiszi, hogy 1848-ban olcsó volt Pesten lakni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44300331-df89-499f-94ec-6ce19a4d52d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kár, hogy erre nem lehet kiügyeskedni a két és félmilliós támogatást, mert micsoda kuriózum. ","shortLead":"Kár, hogy erre nem lehet kiügyeskedni a két és félmilliós támogatást, mert micsoda kuriózum. ","id":"20190312_audi_100_long_nyujtott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44300331-df89-499f-94ec-6ce19a4d52d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3664594f-cdb7-4680-b5f3-095b5332b65f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_audi_100_long_nyujtott","timestamp":"2019. március. 14. 04:04","title":"Nem csak 7 üléses, de hat ajtós is ez a 26 éves Audi ritkaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93dff14-cfe7-404b-a5d4-e5f2e391469f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Március idusa Rómában egy kicsit másról szól.","shortLead":"Március idusa Rómában egy kicsit másról szól.","id":"20190314_Amig_mi_forrongunk_Romaban_ujra_megolik_Caesart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a93dff14-cfe7-404b-a5d4-e5f2e391469f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d076f367-d8e8-41b6-a545-4c0af4e8be56","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Amig_mi_forrongunk_Romaban_ujra_megolik_Caesart","timestamp":"2019. március. 14. 11:13","title":"Amíg mi forrongunk, Rómában újra megölik Caesart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d","c_author":"Szabó Gábor","category":"gazdasag","description":"Íme egy jellemző rész az ítéletből: méltányolva a Roszatom üzleti érdekének nagyfokú sérelmét, a bíróság kitakartatta a szerződéses árra vonatkozó passzusokat, miközben megjegyezte, hogy maga az ár ebből a szövegből nem is derül ki, mivel az csak utal a szerződés mellékletére. Amit persze végképp nem ismerhetünk meg.","shortLead":"Íme egy jellemző rész az ítéletből: méltányolva a Roszatom üzleti érdekének nagyfokú sérelmét, a bíróság kitakartatta...","id":"20190314_Hvghu_vs_kormany_Reszben_nyilvanos_a_paksi_fovallalkozoi_szerzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f325f09b-5bcb-4932-b413-2d0c8de6c48a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Hvghu_vs_kormany_Reszben_nyilvanos_a_paksi_fovallalkozoi_szerzodes","timestamp":"2019. március. 14. 17:05","title":"HVG vs. kormány Paks-per: Nyertünk, de a lényeget tovább titkolhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]