Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c330695-c1b5-44c1-b7cb-e0021bff6738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bevált a Fidesz-alelnök, Németh Szilárd terve: a Zala megyei főügyészség a rendelkezésre álló fellebbezési határidő utolsó óráiban megtámadta a Migration Aid „kényszerpártja”, az Éjjeli Őrség megalakulását. „Az ügyészség megtette, amit a politika elvárt tőle” – reagált a hvg.hu-nak az alapító pártelnök Siewert András. ","shortLead":"Bevált a Fidesz-alelnök, Németh Szilárd terve: a Zala megyei főügyészség a rendelkezésre álló fellebbezési határidő...","id":"20190314_Csak_sikerult_megfurni_a_Migration_Aid_partjanak_bejegyzeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c330695-c1b5-44c1-b7cb-e0021bff6738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180b024c-79a1-4a9c-8a96-dbdbc75a26b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Csak_sikerult_megfurni_a_Migration_Aid_partjanak_bejegyzeset","timestamp":"2019. március. 14. 12:47","title":"Csak sikerült megfúrni a Migration Aid párttá alakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d084c319-0c9d-4556-9c86-6033cec2f745","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Jelek szerint nemcsak az autógyártók, hanem az autógumis cégek is maximálisan haladnak a korral.","shortLead":"Jelek szerint nemcsak az autógyártók, hanem az autógumis cégek is maximálisan haladnak a korral.","id":"20190314_megtapogattuk_a_jovo_autogumijat_ami_lebego_es_onvezeto_autokra_valo_goodyear","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d084c319-0c9d-4556-9c86-6033cec2f745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a33b6e-1f98-4fc6-8b49-0a8c5c951f36","keywords":null,"link":"/cegauto/20190314_megtapogattuk_a_jovo_autogumijat_ami_lebego_es_onvezeto_autokra_valo_goodyear","timestamp":"2019. március. 14. 13:21","title":"Megtapogattuk a jövő autógumiját, ami lebegő és önvezető autókra való","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d319571-d8f9-418c-a82c-dbded7ba3d6d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A reformkort és az 1848-as forradalmat felidéző, felújított klasszikus magyar filmeket lehet ingyenesen megtekinteni a Filmarchívum videómegosztó csatornáján péntektől vasárnapig.","shortLead":"A reformkort és az 1848-as forradalmat felidéző, felújított klasszikus magyar filmeket lehet ingyenesen megtekinteni...","id":"20190314_Marcius_15_Ingyenesen_nezheto_klasszikus_magyar_filmekkel_unnepel_a_Filmalap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d319571-d8f9-418c-a82c-dbded7ba3d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a898ac6-8732-4fe8-b207-8050c94a4c8b","keywords":null,"link":"/kultura/20190314_Marcius_15_Ingyenesen_nezheto_klasszikus_magyar_filmekkel_unnepel_a_Filmalap","timestamp":"2019. március. 14. 16:50","title":"Március 15: Ingyenesen nézhető klasszikus magyar filmekkel ünnepel a Filmalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg Vaskupola légvédelmi rendszerének rakétái a levegőben megsemmisítették őket. ","shortLead":"Az izraeli hadsereg Vaskupola légvédelmi rendszerének rakétái a levegőben megsemmisítették őket. ","id":"20190314_Ket_raketat_lottek_ki_TelAvivra_a_Gazai_ovezetbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce4a3cf-ea94-4f82-9466-5a9e998abfde","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Ket_raketat_lottek_ki_TelAvivra_a_Gazai_ovezetbol","timestamp":"2019. március. 14. 21:07","title":"Két rakétát lőttek ki Tel-Avivra a Gázai övezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9239a5-4a11-48a1-b0d4-564f219ceaae","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavaly 1 millió 954 ezer 301 motort gyártottak, 10 864-gyel kevesebbet, mint 2017-ben. ","shortLead":"Tavaly 1 millió 954 ezer 301 motort gyártottak, 10 864-gyel kevesebbet, mint 2017-ben. ","id":"20190314_Csokkent_az_Audi_Hungaria_arbevetele_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc9239a5-4a11-48a1-b0d4-564f219ceaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2659a8f3-373c-4d1a-929e-9048d2de5fc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Csokkent_az_Audi_Hungaria_arbevetele_tavaly","timestamp":"2019. március. 14. 17:30","title":"Csökkent az Audi Hungaria árbevétele tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d90b809-874a-4506-b669-530c2a32b6b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Marian Kočner Szlovákia egyik leggazdagabb embere, az ügyészség őt gyanúsítja az oknyomozó újságíró és menyasszonya megölésének megrendelésével. ","shortLead":"Marian Kočner Szlovákia egyik leggazdagabb embere, az ügyészség őt gyanúsítja az oknyomozó újságíró és menyasszonya...","id":"20190314_Ismert_szlovak_uzletembert_vadolnak_a_Kuciakgyilkossag_megrendelesevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d90b809-874a-4506-b669-530c2a32b6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9522d61-7d94-45f1-bd4b-25457da7ac07","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Ismert_szlovak_uzletembert_vadolnak_a_Kuciakgyilkossag_megrendelesevel","timestamp":"2019. március. 14. 13:50","title":"Ismert szlovák üzletember ellen emeltek vádat a Kuciak-gyilkosság megrendeléséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b04c0c-5728-4e87-b932-932de4dffcd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy sorozat tizedik évfordulóján bemutatott Galaxy S10 széria okostelefonjai a gyártó minden eddigi európai, telefonos előrendelési rekordját megdöntötte.","shortLead":"A Samsung Galaxy sorozat tizedik évfordulóján bemutatott Galaxy S10 széria okostelefonjai a gyártó minden eddigi...","id":"20190315_samsung_galaxy_s10_elorendeles_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08b04c0c-5728-4e87-b932-932de4dffcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5705499b-0d01-40b2-8aa0-47bcb2c83247","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_samsung_galaxy_s10_elorendeles_magyarorszag","timestamp":"2019. március. 15. 09:03","title":"Sokan rendelnek Samsung Galaxy S10 telefonokat Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Drámai hangvételűre sikerült az ENSZ Globális Környezeti Kitekintése, amely szerint a környezetinek okozott károk miatt következik be a betegségek és a halálesetek negyede. A világszervezet szerint, ha az országok nem tesznek lépéseket a környezet védelméért, súlyos árat fizetnek a következő évtizedekben.","shortLead":"Drámai hangvételűre sikerült az ENSZ Globális Környezeti Kitekintése, amely szerint a környezetinek okozott károk miatt...","id":"20190313_A_betegsegek_es_a_halalesetek_negyedet_a_kornyezetszennyezes_okozza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5867c1f-3c1a-4374-b6bd-461bcdecb5b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190313_A_betegsegek_es_a_halalesetek_negyedet_a_kornyezetszennyezes_okozza","timestamp":"2019. március. 13. 15:01","title":"A betegségek és a halálesetek negyedét a környezetszennyezés okozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]