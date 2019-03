Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbe7270d-3be9-4ee9-9a5f-ada5fe1da0b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal meggyőző volt a többség, a folytatás mégis bizonytalan.","shortLead":"Ezúttal meggyőző volt a többség, a folytatás mégis bizonytalan.","id":"20190314_Megszavazta_a_brit_parlament_a_Brexit_halasztasarol_szolo_javaslatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbe7270d-3be9-4ee9-9a5f-ada5fe1da0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903bdb5d-e71b-4706-8961-6452b734e4c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Megszavazta_a_brit_parlament_a_Brexit_halasztasarol_szolo_javaslatot","timestamp":"2019. március. 14. 19:24","title":"Megszavazta a brit parlament a Brexit halasztásáról szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58ba8f2-5a6c-45be-97b6-1c0dc1196d15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzetközi sakknagymester szeretné, ha több lány és nő venne részt sakkversenyeken, és nem csak ott. ","shortLead":"A nemzetközi sakknagymester szeretné, ha több lány és nő venne részt sakkversenyeken, és nem csak ott. ","id":"20190313_Polgar_Judit_sosem_mutattam_ki_ha_faj_a_hasam_nehogy_gyengenek_gondoljanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e58ba8f2-5a6c-45be-97b6-1c0dc1196d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12a6ab8-01d9-43b8-b66f-aba2b5242f33","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Polgar_Judit_sosem_mutattam_ki_ha_faj_a_hasam_nehogy_gyengenek_gondoljanak","timestamp":"2019. március. 13. 18:13","title":"Polgár Judit: Sosem mutattam ki, ha fáj valamim, nehogy gyengének gondoljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3568def5-ad2a-4430-a1c1-bd5366c4fb61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Bábeli zűrzavarról és a közmédiában dolgozók felelősségéről beszélt az állami Duna Médiaszolgáltató vezére.","shortLead":"Bábeli zűrzavarról és a közmédiában dolgozók felelősségéről beszélt az állami Duna Médiaszolgáltató vezére.","id":"20190314_Az_alhirek_vilagaban_a_kozmedianak_kell_peldat_mutatnia__igazitott_el_a_vezerigazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3568def5-ad2a-4430-a1c1-bd5366c4fb61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06d1f7c-e31a-4012-b62d-131ad6d4173b","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Az_alhirek_vilagaban_a_kozmedianak_kell_peldat_mutatnia__igazitott_el_a_vezerigazgato","timestamp":"2019. március. 14. 18:28","title":"Az álhírek világában a közmédiának kell példát mutatnia - igazított el a vezérigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd08cc2-0335-44de-ac46-3353cdb7f7f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nélkülözik a hatékony fékeket és ellensúlyokat a közigazgatási bíróságokról szóló magyar törvények – ezt mondta ki pénteken elfogadott állásfoglalásában a Velencei Bizottság, amely a legfőbb problémára is rávilágított: szerintük túl nagy hatalom koncentrálódik kevés ember kezében. ","shortLead":"Nélkülözik a hatékony fékeket és ellensúlyokat a közigazgatási bíróságokról szóló magyar törvények – ezt mondta ki...","id":"20190315_A_Velencei_Bizottsag_szerint_is_sok_gond_van_a_kozigazgatasi_birosagok_tervevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bd08cc2-0335-44de-ac46-3353cdb7f7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490b7736-d5b9-40ee-bcc1-8c79813eb796","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_A_Velencei_Bizottsag_szerint_is_sok_gond_van_a_kozigazgatasi_birosagok_tervevel","timestamp":"2019. március. 15. 12:27","title":"A Velencei Bizottság szerint is több probléma van a közigazgatási bíróságokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a729678c-8f4c-4349-b139-6bca2d553d51","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"Januártól az Ausztriában dolgozó, ám nem ott élő külföldiek már kevesebb családi pótlékot kapnak. A magyar munkavállalók ezzel különösen rosszul járnak, mert a korábbi összegnek csak a felét kapják meg. Egy 15 éve kint dolgozó 3 gyerekes apuka mesélt a hvg.hu videósának arról, hogy hogyan érinti családját a törvény, és egy soproni székhelyű, osztrák ügyekre szakosodott tanácsadó cégtől is megkérdeztük, hogy milyen lehetőségei vannak a becslések szerint 70 ezer szomszédban dolgozó magyarnak.","shortLead":"Januártól az Ausztriában dolgozó, ám nem ott élő külföldiek már kevesebb családi pótlékot kapnak. A magyar...","id":"20190313_ausztria_csaladi_potlek_magyar_munkavallalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a729678c-8f4c-4349-b139-6bca2d553d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e482da34-1863-4192-a918-e0157d045dba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_ausztria_csaladi_potlek_magyar_munkavallalok","timestamp":"2019. március. 13. 17:00","title":"\"Az osztrák rendőrök az ágyból is felkeltik a magyarokat, hogy tényleg ott laknak-e\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy év alatt kétmilliárdnál is több \"rossz\" reklámot törölt rendszeréből a Google. Ezek azok a hirdetések, melyek közzétévői szándékosan megtévesztik a felhasználókat, vagy olyan dolgot reklámoznak, amit nem kellene.","shortLead":"Egy év alatt kétmilliárdnál is több \"rossz\" reklámot törölt rendszeréből a Google. Ezek azok a hirdetések, melyek...","id":"20190314_google_rossz_hirdetesek_karos_megteveszto_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f048397d-5664-4fe9-9432-c83775681aa2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_google_rossz_hirdetesek_karos_megteveszto_reklam","timestamp":"2019. március. 14. 13:03","title":"Ne higgyen el mindent a neten: 6 millió káros reklámot töröl a Google – naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány tízezer forintba kerülhet, hogy fix törlesztőkre váltsanak a változó kamatozású lakáshitelek felvevői.","shortLead":"Néhány tízezer forintba kerülhet, hogy fix törlesztőkre váltsanak a változó kamatozású lakáshitelek felvevői.","id":"20190314_Olcsobba_valhat_a_hitelek_kivaltasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0340af6c-6592-40cd-b9e7-6b454f5f793b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Olcsobba_valhat_a_hitelek_kivaltasa","timestamp":"2019. március. 14. 19:47","title":"Olcsóbbá válhat a hitelek kiváltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f90478-ecb1-4399-b949-5c992ca36c0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsődleges információk szerint a gyermek súlyosan megsérült.","shortLead":"Az elsődleges információk szerint a gyermek súlyosan megsérült.","id":"20190313_Busz_utott_el_egy_gyereket_Pesterzsebeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71f90478-ecb1-4399-b949-5c992ca36c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7d5070-2fdb-4195-ae1d-465f50a2fc0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Busz_utott_el_egy_gyereket_Pesterzsebeten","timestamp":"2019. március. 13. 15:38","title":"Busz ütött el egy gyereket Pesterzsébeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]