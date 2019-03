Iványi Gábor metodista lelkészről közölt portrét szombaton a New York Times azzal a címmel, hogy "Korábban Orbán Viktort a szövetségesének nevezte. Most a fasizmus szimbólumának".

A lap a cikkben felidézi, hogy hét évvel a polgári esküvője után Iványi adta össze egyházilag Orbánt a feleségével, és hogy ő keresztelte meg az első két gyerekét is, most pedig ehhez képest a lelkész visz teát az Orbán ellen tiltakozóknak, és arról beszél, hogy a kormánynak semmi köze a kereszténységhez.

A lap felidézi a 67 éves Iványi múltját is, hogy a rendszerváltás előtt milyen konfliktusai voltak az államhatalommal, és hogy végül hogyan alapította meg saját közösségét. Orbánnal a nyolcvanas években találkozott, és Iványi elmondása szerint nem is kerültek igazán soha közel egymáshoz, mert lelkészként kerüli a barátkozást, de politikai rendezvényeken sokszor egymásba futottak.

Iványi felidézte, Orbán ekkoriban megvetette a vallást, de leplezetlen ambíciói voltak, sokat akart az élettől, az emberek pedig nem is akartak focizni vele, mert ha csak kiment a pályáról a labda, Orbán akart lenni az, aki visszadobja.

Amikor viszont orbán hirtelen megtalálta Istent, Iványit kérte meg, hogy adja össze a feleségével. Iványi erről a lapnak azt mondta, mivel valószínűleg egy ismertebb egyházzal nagyobb politikai előnyt tudott volna szerezni, ezért az, hogy őt választotta talán az utolsó tiszteletreméltó gesztusa volt a vallás felé.

Ez volt azonban az egyik utolsó alkalom, hogy találkoztak, mert míg az egy időben szintén parlamenti képviselő Iványi otthagyta a parlamentet, hajléktalanszállókat hozott létre, fogyatékos gyerekeknek iskolákat és nyugdíjasotthonokat, addig Orbán jobbra tolódott és a hatalom megszerzésére koncentrált.

A kettejük viszonya, amely előtte sem volt baráti, akkor romlott meg végül, amikor Orbán először hatalomra került, a politikus ugyanis ekkor egy levélben kérte a lelkész nyilvános támogatását és kiállását mellette, de Iványi ezt megtagadta. Amikor 2010-ben Orbán ismét hatalomra jutott, még egyszer meghívta Iványit egy megemlékezésre, amit a lelkész egy nyílt levélben utasított vissza.

Egy évvel később a parlament megvonta az egyházi státuszt Iványiéktól. A New York Times megjegyzi, hogy Orbán kritikusai számára az, ahogy Iványival elbánt példaszerűen mutatja, hogy a kormányfő hogyan hagyta el saját korábbi eszményeit, erodálta a demokráciát és használta eszközként a vallást.

Iványi a lapnak azt is mondta, hogy amikor először találkoztak, akkor mindketten ugyanazt akarták, de ma Orbán már "egy szélsőjobboldali fasiszta pártot vezet", és ez a kettejük közti nézeteltérés oka. Iványi arról is beszélt, hogy azért sem ért egyet Orbánnal, mert szerinte nincs olyan, hogy magyar faj, vagy etnikum, csak magyar nyelv.

A cikkben megszólal Beer Miklós püspök és Fröhlich Róbert főrabbi is, akik méltatják Iványit, Beer pedig arról beszél, hogy Iványiék egyházi státuszának megonása politikai döntés volt, és hogy emiatt a nyilvántartásba vett 14 egyház tagjai sem merik kritizálni a kormány hajléktalan- vagy menekültellenes intézkedéseit, nem beszélnek az érzékeny témákról. Azt is hozzátette, hogy személyesen ő ezért szégyelli is magát.