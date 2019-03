Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f01c3e42-72c2-450a-8cc3-5fd1a7dcbabe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A globális vállalati hangulati mutató 2016 óta nem látott mélységbe zuhant: a vállalatok a gyengülő fogyasztással és a növekvő költségekkel küzdenek – ez derült ki a Fidelity International legfrissebb Elemzői Felméréséből. A befektetési alapkezelő ennek ellenére óvatosan derülátó a világgazdaság kilátásait illetően.","shortLead":"A globális vállalati hangulati mutató 2016 óta nem látott mélységbe zuhant: a vállalatok a gyengülő fogyasztással és...","id":"20190316_A_Fidelity_alapkezelo_szerint_vilagszerte_romlik_a_vallalatok_hangulata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01c3e42-72c2-450a-8cc3-5fd1a7dcbabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10243a4a-4b91-4193-ae9c-ca1435b57c1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190316_A_Fidelity_alapkezelo_szerint_vilagszerte_romlik_a_vallalatok_hangulata","timestamp":"2019. március. 16. 09:26","title":"A Fidelity alapkezelő szerint világszerte romlik a vállalatok hangulata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit Budapesten végül a rendőrök kísérték le a gépről. ","shortLead":"A férfit Budapesten végül a rendőrök kísérték le a gépről. ","id":"20190317_Reszeg_utas_miatt_fordult_vissza_a_Wizz_Air_londoni_jarata_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6a23ec-a025-4132-8323-ea7ad55293a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Reszeg_utas_miatt_fordult_vissza_a_Wizz_Air_londoni_jarata_Budapestre","timestamp":"2019. március. 17. 12:59","title":"Részeg utas miatt fordult vissza a Wizz Air londoni járata Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b710879-8337-438c-978a-58a71f236a40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország válaszolni fog az Európai Unió újabb szankcióra - közölte szombaton az orosz külügyminisztérium, arra azonban nem tért ki, hogy milyen intézkedéseket hoz.","shortLead":"Oroszország válaszolni fog az Európai Unió újabb szankcióra - közölte szombaton az orosz külügyminisztérium, arra...","id":"20190316_Oroszorszag_nem_hagyja_valasz_nelkul_az_EU_ujabb_szankcioit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b710879-8337-438c-978a-58a71f236a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e0aaf5-ad2b-4584-829b-b796fbd4c3eb","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Oroszorszag_nem_hagyja_valasz_nelkul_az_EU_ujabb_szankcioit","timestamp":"2019. március. 16. 13:08","title":"Oroszország nem hagyja válasz nélkül az EU újabb szankcióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060d5501-ed13-46cc-9789-f892f89243aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt a TV2 ellen nyert pert Varju László parlamenti képviselő ételhordója ügyében.","shortLead":"Az ellenzéki párt a TV2 ellen nyert pert Varju László parlamenti képviselő ételhordója ügyében.","id":"20190316_A_DK_kis_gyozelme_az_Orbanrendszer_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=060d5501-ed13-46cc-9789-f892f89243aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b59419-aac7-4961-a446-205716cc6e10","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_A_DK_kis_gyozelme_az_Orbanrendszer_ellen","timestamp":"2019. március. 16. 09:40","title":"A DK kis győzelme az Orbán-rendszer ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00022aa-d28a-4452-9fe2-959311c1007e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 80 éves nőtől csaltak ki 2 millió forintot. ","shortLead":"Egy 80 éves nőtől csaltak ki 2 millió forintot. ","id":"20190317_Unokazos_csalok_17_eves_fiut_is_elfogtak_a_rendorok__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e00022aa-d28a-4452-9fe2-959311c1007e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f8f8d5-2e5f-4efd-a646-2dbaf91b865f","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Unokazos_csalok_17_eves_fiut_is_elfogtak_a_rendorok__video","timestamp":"2019. március. 17. 11:49","title":"Unokázós csalók: 17 éves fiút is elfogtak a rendőrök - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az Északi-sarkkörtől a dél-csendes-óceáni térségig, Londontól Sydney-ig diákok százezrei nem mentek iskolába pénteken, hogy részt vegyenek azokon a tüntetéseken, amelyeken a kormányokat vonták felelősségre azért, hogy nem tesznek eleget a globális felmelegedés megfékezésére.","shortLead":"Az Északi-sarkkörtől a dél-csendes-óceáni térségig, Londontól Sydney-ig diákok százezrei nem mentek iskolába pénteken...","id":"20190315_Ez_rosszabb_mint_Voldemort__diakok_ezrei_tuntettek_a_klimavaltozas_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c29eb67-f4e5-4aed-bcea-af10563ede18","keywords":null,"link":"/elet/20190315_Ez_rosszabb_mint_Voldemort__diakok_ezrei_tuntettek_a_klimavaltozas_ellen","timestamp":"2019. március. 15. 15:35","title":"\"Ez rosszabb, mint Voldemort\" - diákok ezrei tüntettek a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a37ed7d-81fc-4d57-9582-575e85933b07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többször is visszalátogatott egy szibériai kunyhóba egy kíváncsi barnamedve. A méretes állatot leginkább a helyi vadőr faházában talált újság érdekelte. ","shortLead":"Többször is visszalátogatott egy szibériai kunyhóba egy kíváncsi barnamedve. A méretes állatot leginkább a helyi vadőr...","id":"20190316_Sziberia_hetkoznap__azaz_videon_a_medvelatogatas_a_kunyhoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a37ed7d-81fc-4d57-9582-575e85933b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4322eaf-e094-47aa-977e-04d68ab859d7","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Sziberia_hetkoznap__azaz_videon_a_medvelatogatas_a_kunyhoban","timestamp":"2019. március. 16. 15:37","title":"Szibéria hétköznap – azaz videón a medvelátogatás a kunyhóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Velencei Bizottság megváltoztatta korábbi közleményét, az új állásfoglalás szerint amennyiben az Országgyűlés elfogadja az érintett jogszabályok módosító javaslatait, az Európa Tanács alkotmányjogi kérdésekkel foglalkozó szakértői testülete tárgytalannak tekinti a közigazgatási bíróságokról szóló magyar törvényekhez fűzött bírálatait - közölte Trócsányi László igazságügyi miniszter.","shortLead":"A Velencei Bizottság megváltoztatta korábbi közleményét, az új állásfoglalás szerint amennyiben az Országgyűlés...","id":"20190316_Trocsanyi_szerint_sikerult_leszerelni_a_Velencei_Bizottsag_biralatait_a_kozigazgatasi_birosagok_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5773f55c-f3fd-4dc3-8ca7-5a5f163fa4c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Trocsanyi_szerint_sikerult_leszerelni_a_Velencei_Bizottsag_biralatait_a_kozigazgatasi_birosagok_ugyeben","timestamp":"2019. március. 16. 08:51","title":"Trócsányi szerint sikerült leszerelni a Velencei Bizottság bírálatait a közigazgatási bíróságok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]