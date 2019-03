Tényleg KGB-s a bank, amelyet Magyarországra költöztetnek az oroszok?

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21fb0ac6-d676-4bfc-872f-4392b5471065","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az, hogy Kelly nem vár bocsánatkérést, ha másik szexuális bűnözőhöz hasonlítják.","shortLead":"Az, hogy Kelly nem vár bocsánatkérést, ha másik szexuális bűnözőhöz hasonlítják.","id":"20190313_Mi_a_kulonbseg_R_Kelly_es_a_katolikus_egyhaz_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21fb0ac6-d676-4bfc-872f-4392b5471065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0572b634-feb7-47ae-9fce-82a701e1c552","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Mi_a_kulonbseg_R_Kelly_es_a_katolikus_egyhaz_kozott","timestamp":"2019. március. 13. 09:27","title":"Mi a különbség R Kelly és a katolikus egyház között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Majdnem százötven vokssal szavazták le a miniszterelnök javaslatát. Szerdán újból szavazhatnak a képviselők, és akár csütörtökön is, de ennél messzebb lehetetlen megjósolni, mi történik. ","shortLead":"Majdnem százötven vokssal szavazták le a miniszterelnök javaslatát. Szerdán újból szavazhatnak a képviselők, és akár...","id":"20190312_Ismet_leszavazta_a_brit_parlament_a_Brexitmegallapodast_kiszamithatatlan_a_folytatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17686f4b-3f2a-499d-a0c3-e81dc2c81318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Ismet_leszavazta_a_brit_parlament_a_Brexitmegallapodast_kiszamithatatlan_a_folytatas","timestamp":"2019. március. 12. 20:23","title":"Ismét leszavazta a brit parlament a Brexit-megállapodást, kiszámíthatatlan a folytatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757d4ec6-dcfa-4bbd-b92b-cdcef2ef1cd6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Q3 és a Q5 közé érkezett modell meghajtásáról 100 százalékban elektromos rendszer gondoskodik.","shortLead":"A Q3 és a Q5 közé érkezett modell meghajtásáról 100 százalékban elektromos rendszer gondoskodik.","id":"20190312_korbejartuk_a_legujabb_villanyaudit_a_q4_etron_divatterepjarot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=757d4ec6-dcfa-4bbd-b92b-cdcef2ef1cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c80cd66-b377-41ff-9cb8-6360c11a2447","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_korbejartuk_a_legujabb_villanyaudit_a_q4_etron_divatterepjarot","timestamp":"2019. március. 12. 08:21","title":"Körbejártuk a legújabb villany-Audit, a Q4 e-tron divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01dd053-c048-4615-9e68-50d2aa4712e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három év alatt mindössze három embert ítéltek el szexuális bűncselekmény miatt a Kölnben 2015 szilveszterén történt nők elleni tömeges támadások ügyében.","shortLead":"Három év alatt mindössze három embert ítéltek el szexuális bűncselekmény miatt a Kölnben 2015 szilveszterén történt nők...","id":"20190311_Szelfizes_buktatta_le_az_elitelt_kolni_zaklatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a01dd053-c048-4615-9e68-50d2aa4712e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a16e2b3-9ea3-47ce-b09b-7f68d278b759","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Szelfizes_buktatta_le_az_elitelt_kolni_zaklatokat","timestamp":"2019. március. 11. 20:20","title":"Szelfizés buktatta le az elítélt kölni támadókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alex Jacquot még csak 10 éves, de papíron már egy légitársaság vezérigazgatója. A tervezés időközben viszont elakadt, így a \"konkurenciához\" fordult segítségért. Nem várt reakció érkezett.","shortLead":"Alex Jacquot még csak 10 éves, de papíron már egy légitársaság vezérigazgatója. A tervezés időközben viszont elakadt...","id":"20190313_qantas_legitarsasag_alex_jacquot_oceania_express_alan_joyce_hivatalos_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8efee11-40a0-45e8-8fe0-ff62af594041","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_qantas_legitarsasag_alex_jacquot_oceania_express_alan_joyce_hivatalos_level","timestamp":"2019. március. 13. 12:33","title":"Választ kapott a 10 éves fiú, aki saját légitársaság indításához kért segítséget a Qantas főnökétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d457cab4-77e5-4e90-99f0-676a98573645","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190312_Palkovics_lakasugy_RTL","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d457cab4-77e5-4e90-99f0-676a98573645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beaf483c-0786-469d-9f11-e597e7d295d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Palkovics_lakasugy_RTL","timestamp":"2019. március. 12. 20:15","title":"Palkovics az anyósához akart közelebb költözni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70801e92-cbff-4b84-a7b8-d192c0527513","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A győztes is egy zenés film, de nem a Queenhez, hanem az ABBA-hoz kötődik.\r

\r

","shortLead":"A győztes is egy zenés film, de nem a Queenhez, hanem az ABBA-hoz kötődik.\r

\r

","id":"20190311_Nem_a_Bohem_Rapszodia_nyerte_a_tavalyi_nezettsegi_versenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70801e92-cbff-4b84-a7b8-d192c0527513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b28011d-4d7f-4c84-a8b0-e40e04eabf11","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Nem_a_Bohem_Rapszodia_nyerte_a_tavalyi_nezettsegi_versenyt","timestamp":"2019. március. 11. 13:37","title":"Nem a Bohém Rapszódia nyerte a tavalyi nézettségi versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több országból tiltják a 737-es érintett variánsát, amíg ki nem derül, mi okozta a vasárnapi etiópiai légikatasztrófát. Donald Trump is kommentálta a légikatasztrófát, és ebből az jött ki, amit megszoktunk tőle.","shortLead":"Egyre több országból tiltják a 737-es érintett variánsát, amíg ki nem derül, mi okozta a vasárnapi etiópiai...","id":"20190312_Boeing_737_MAX_8_kitiltas_repulogep_katasztrofa_Anglia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f41d22d-0bc6-46ff-bfdd-810580847207","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_Boeing_737_MAX_8_kitiltas_repulogep_katasztrofa_Anglia","timestamp":"2019. március. 12. 15:06","title":"A vasárnapi katasztrófa miatt az angolok, a németek és a franciák is kitiltják a gyanús Boeingeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]