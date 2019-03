Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcef6101-7d67-4a6b-9db8-8c1c88eb95ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hihetetlen felvételen egy pillanat alatt az oldalán sodródik a sok tonnás jármű.","shortLead":"A hihetetlen felvételen egy pillanat alatt az oldalán sodródik a sok tonnás jármű.","id":"20190315_kamion_eros_szel_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcef6101-7d67-4a6b-9db8-8c1c88eb95ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7a906c-0c05-4b4d-9b79-4df3016610b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190315_kamion_eros_szel_autos_video","timestamp":"2019. március. 16. 05:03","title":"Mint egy gyerekjátékot, úgy borítja fel a kamiont az erős szél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91ac84b-7032-47c3-9567-80b1a4ebbff0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint két kilogramm marihuánát találtak a pénzügyőrök és a rendőrség munkatársai egy macedón autóbusz ellenőrzésekor Röszkén - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.","shortLead":"Több mint két kilogramm marihuánát találtak a pénzügyőrök és a rendőrség munkatársai egy macedón autóbusz...","id":"20190316_Nagyon_alabecsulte_a_magyar_penzugyoroket_a_mecedon_marihuanacsempesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b91ac84b-7032-47c3-9567-80b1a4ebbff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f06990-026a-44d1-88fd-fceb9efe960e","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Nagyon_alabecsulte_a_magyar_penzugyoroket_a_mecedon_marihuanacsempesz","timestamp":"2019. március. 16. 08:57","title":"Nagyon alábecsülte a magyar pénzügyőröket a macedón marihuána-csempész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dea4d5-c36b-43d5-8b9c-009d05b8fb7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eldurvul az elitellenes tiltakozás.","shortLead":"Eldurvul az elitellenes tiltakozás.","id":"20190316_A_sargamellenyesek_felgyujtottak_egy_bankot_Parizsban_a_tuzoltok_gyereket_is_mentettek_a_hazbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30dea4d5-c36b-43d5-8b9c-009d05b8fb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ee67dc-3ced-4d07-a337-2d0e2f649d49","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_A_sargamellenyesek_felgyujtottak_egy_bankot_Parizsban_a_tuzoltok_gyereket_is_mentettek_a_hazbol","timestamp":"2019. március. 16. 19:14","title":"A sárgamellényesek felgyújtottak egy bankot Párizsban, a tűzoltók gyereket is mentettek a házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt is tiltólistára kerül Jacko. ","shortLead":"Itt is tiltólistára kerül Jacko. ","id":"20190317_Letiltja_Michael_Jackson_dalait_a_brit_XFaktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707da712-0383-4cbd-a05f-6ab3c378e3e1","keywords":null,"link":"/elet/20190317_Letiltja_Michael_Jackson_dalait_a_brit_XFaktor","timestamp":"2019. március. 17. 13:29","title":"Letiltja Michael Jackson dalait a brit X-Faktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceánok nyelik el a kibocsátott szén-dioxid csaknem egyharmadát, a klímaváltozás nélkülük sokkal súlyosabb lenne. A világ vizeinek is van azonban egy maximális tárolási kapacitása.","shortLead":"Az óceánok nyelik el a kibocsátott szén-dioxid csaknem egyharmadát, a klímaváltozás nélkülük sokkal súlyosabb lenne...","id":"20190316_klimavaltozas_legkorbe_kerulo_szendioxid_elnyelese_oceanok_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9f39ec-e51d-4ce2-8a5a-1f429872c942","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_klimavaltozas_legkorbe_kerulo_szendioxid_elnyelese_oceanok_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. március. 16. 16:03","title":"Ha így folytatódik a globális felmelegedés, meg fognak telni szén-dioxiddal az óceánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Paris Jackson azok után szólalt meg, hogy a Leaving Neverland című dokumentumfilmben két férfi azt állítja, gyerekként molesztálta őket az énekes.","shortLead":"Paris Jackson azok után szólalt meg, hogy a Leaving Neverland című dokumentumfilmben két férfi azt állítja, gyerekként...","id":"20190316_Michael_Jackson_lanya_ugy_gondolja_nem_neki_kell_megvedenie_az_apjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286fe67a-623a-42b6-a895-05126380346c","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Michael_Jackson_lanya_ugy_gondolja_nem_neki_kell_megvedenie_az_apjat","timestamp":"2019. március. 16. 08:51","title":"Michael Jackson lánya úgy gondolja, nem neki kell megvédenie az apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6982a49-9f60-4402-9e61-5e877c5cc4c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Virágcsokorral érkezett.","shortLead":"Virágcsokorral érkezett.","id":"20190316_Zsenialis_foton_ahogy_Orban_bekukkant_a_Kossuth_Nagydijas_Torocsik_Mari_ablakan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6982a49-9f60-4402-9e61-5e877c5cc4c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4073b9-6a5a-451f-ae75-f0fbf740f37a","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Zsenialis_foton_ahogy_Orban_bekukkant_a_Kossuth_Nagydijas_Torocsik_Mari_ablakan","timestamp":"2019. március. 16. 15:01","title":"Zseniális fotón, ahogy Orbán bekukkant a Kossuth Nagydíjas Törőcsik Mari ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9532eedc-cadd-4ee7-ad10-86aaa66821b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mellráknak tizenegy genetikailag különböző altípusa van és ezek mindegyikének más a lefolyása, valamint a kezelés utáni kiújulásának az esélye - derült ki a Nature című tudományos folyóiratban publikált új tanulmányból.","shortLead":"A mellráknak tizenegy genetikailag különböző altípusa van és ezek mindegyikének más a lefolyása, valamint a kezelés...","id":"20190316_mellrak_altipusai_kiujulas_kockazata_molekularis_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9532eedc-cadd-4ee7-ad10-86aaa66821b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97386c78-b8a2-4ccb-b9a0-3911cd5ea131","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_mellrak_altipusai_kiujulas_kockazata_molekularis_vizsgalat","timestamp":"2019. március. 16. 14:03","title":"Kiderült valami a mellrákról: valójában nem is egyetlen betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]