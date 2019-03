Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a5da311-a4bf-4866-bd20-07ce5b28d1c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Százegy tengeri teknős tetemét fedezték fel a dél-mexikói Guerrero szövetségi állam part menti területein. A kutatók szerint nem emberi tevékenység okozta a vesztüket, más miatt pusztultak el.","shortLead":"Százegy tengeri teknős tetemét fedezték fel a dél-mexikói Guerrero szövetségi állam part menti területein. A kutatók...","id":"20190315_tengeri_teknos_alga_del_mexiko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a5da311-a4bf-4866-bd20-07ce5b28d1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b700fe1e-aacd-4cdb-b17f-5b9fa37281a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_tengeri_teknos_alga_del_mexiko","timestamp":"2019. március. 15. 16:03","title":"Algavirágzás miatt pusztulhatott el 101 tengeri teknős Dél-Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94dc1e2-d486-48dc-95f9-1bc21eb76c0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy év kihagyás után megtöltötte az Arénát a Pilvaker.","shortLead":"Egy év kihagyás után megtöltötte az Arénát a Pilvaker.","id":"20190316_Kar_hogy_Petofi_nem_latott_minket_ezt_meg_o_is_szerette_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b94dc1e2-d486-48dc-95f9-1bc21eb76c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b5efc5-5f3f-4c46-ac06-b9ca35072672","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Kar_hogy_Petofi_nem_latott_minket_ezt_meg_o_is_szerette_volna","timestamp":"2019. március. 16. 07:50","title":"„Kár, hogy Petőfi nem látott minket, ezt még ő is szerette volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub Híradójának értesülését megerősítette az intézmény, amely ígéri: gondoskodik a dolgozók pótlásáról. ","shortLead":"Az RTL Klub Híradójának értesülését megerősítette az intézmény, amely ígéri: gondoskodik a dolgozók pótlásáról. ","id":"20190315_az_osszes_beteghordo_felmondott_a_hatvani_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08847402-2593-476c-be59-5c64e855495b","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_az_osszes_beteghordo_felmondott_a_hatvani_korhazban","timestamp":"2019. március. 15. 17:45","title":"Az összes beteghordó felmondott a hatvani kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök őrizetbe vették azt a 20 éves férfit, aki a gyanú szerint vasárnap leköpött, majd megütött egy jegyvizsgálót.","shortLead":"A rendőrök őrizetbe vették azt a 20 éves férfit, aki a gyanú szerint vasárnap leköpött, majd megütött egy jegyvizsgálót.","id":"20190315_kalauz_jegyvizsgalo_csonttores_allkapocs_utes_rendorseg_gardony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4238948-bc52-4e04-bd88-836aaae2fa64","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_kalauz_jegyvizsgalo_csonttores_allkapocs_utes_rendorseg_gardony","timestamp":"2019. március. 15. 18:35","title":"\"Fáradt volt\", hát eltörte egy kalauz állkapcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea07bf8c-d6ea-40b4-88de-04076d2cd53b","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Rudolf Péterje vagy Kern Andrása lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és enigmatikusak – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190316_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_6_Jeger_Zsombor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea07bf8c-d6ea-40b4-88de-04076d2cd53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109f8544-2221-42e4-a70f-144474e21fdb","keywords":null,"link":"/kultura/20190316_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_6_Jeger_Zsombor","timestamp":"2019. március. 16. 20:00","title":"Jéger Zsombor: Mindig van nálam egy-két csikk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi bement az újpesti rendőrkapitányságra, hogy segítséget kérjen az eltűnt autójával kapcsolatban, de a kapitányságról már gyanúsítottként távozott.","shortLead":"Egy férfi bement az újpesti rendőrkapitányságra, hogy segítséget kérjen az eltűnt autójával kapcsolatban, de...","id":"20190316_Lebukott_a_magat_fifikasnak_tarto_benzintolvaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22617c8-60b0-4f9f-866f-c5e716b9f611","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Lebukott_a_magat_fifikasnak_tarto_benzintolvaj","timestamp":"2019. március. 16. 15:13","title":"Lebukott a magát fifikásnak tartó benzintolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3322037-a934-424b-b2d1-4f29b666c826","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az űr mikrogravitációs környezete serkenti az indukált pluripotens őssejtek (iPS-sejtek) átalakulását más típusú sejtekké, a jelenséget a kínai Tiencsou-1 űrmisszió során végzett egérkísérletekben figyelték meg a kutatók. Eredményeik új perspektívákat nyitnak az űrutazások területén.","shortLead":"Az űr mikrogravitációs környezete serkenti az indukált pluripotens őssejtek (iPS-sejtek) átalakulását más típusú...","id":"20190316_mikrogravitacio_ips_sejtek_indukalt_pluripotens_ossejtek_atalakulasa_urutazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3322037-a934-424b-b2d1-4f29b666c826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dfbd51-afd1-4a99-baf0-b190cfde62d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_mikrogravitacio_ips_sejtek_indukalt_pluripotens_ossejtek_atalakulasa_urutazas","timestamp":"2019. március. 16. 20:03","title":"Kínai tudósok egereket vittek az űrbe, és úgy néz ki, megérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag megsértette az ország legfőbb vezetőjét.","shortLead":"Állítólag megsértette az ország legfőbb vezetőjét.","id":"20190316_Iranban_tiz_ev_bortonre_iteltek_egy_amerikai_allampolgart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb8ea6f-81ad-4059-b04e-43d79d02bfaf","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Iranban_tiz_ev_bortonre_iteltek_egy_amerikai_allampolgart","timestamp":"2019. március. 16. 21:21","title":"Iránban tíz év börtönre ítéltek egy amerikai állampolgárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]